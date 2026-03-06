비정규직의 처절한 패배? 감독은 다른 걸 봤다

(주)시네마달

<오, 발렌타인> 스틸화면이 밝아온다. 영화는 2004년 울산 현대중공업 사내하청 노동자 박일수의 죽음을 소개한다. 그는 비정규직 철폐를 외치다 회사에 의해 전산 기록이 말소되자 분신을 감행한다. 그의 죽음으로 인해 사내하청 노동자들의 투쟁이 격화한다. 회사는 애석한 죽음이지만, 당사자는 하청 소속이므로 원청인 현대중공업의 책임은 아니라고 주장했고, 정규직 노동조합은 사태를 얼른 봉합하려 했다. 그 결과 노동운동 내 격심한 논란이 벌어졌다.조성웅은 당시 사내하청노조 대표자, 우창수는 투쟁하는 노동자와 연대하는 '민중가수'로 싸움의 한복판에 있었다. 두 사람은 각자 목격한 2004년 박일수 열사 투쟁을 회고하며 자신들의 현주소를 카메라 앞에 공개한다. 조성웅은 울산을 떠나 강원도 화천에서 농사를 지으며 시를 쓴다. 우창수는 경남 창녕 우포늪에서 텃밭도 가꾸고 어린이 노래단을 꾸려 활동하는 중이다. 얼핏 둘은 패배한 투쟁에 환멸을 느끼고 현장을 떠난 것처럼 보인다.증언과 자료를 통해 2004년 현대중공업 상황이 소개된다. 정규직 노조는 사태가 자신들의 통제 밖으로 커지길 경계하며 '열사'로 고인을 호칭할 수 없다고 나선다. '어용노조' 논쟁이 불거진다. 회사와 정규직의 공모를 비정규직노조는 의심하고, 의구심은 점점 확신으로 변한다. 급기야 정규직노조 대의원들이 무리를 지어 박일수 열사의 영안실을 침탈하는 지경에 이른다. 그러나 사용자와 정규직이 담합한 울산 현장에서 사내하청노조의 투쟁은 곧 한계에 봉착한다. 어정쩡한 타협으로 끝난 싸움은 노동운동 역사에 씁쓸한 패배로 남았다.영화는 2004년의 패배가 어떤 의미로 기억되어야 하는지, 어쩌다 '노동운동의 성지'라 불리며 지금도 상징으로 남은 울산의 현대 계열 노동조합이 어용이라 불리게 되었는지 과정을 추적하려 한다. 그것이 대체 얼마나 거대한 변환을 한국 사회에 미쳤는지, 그 파괴적 효과가 20여 년이 훌쩍 흐른 지금 우리들의 생각과 육체를 지배하는지 찬찬히 짚는다.