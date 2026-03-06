가족 버린 아버지 마주한 딸, 뻔하지 않은 이들의 결말

센티멘탈밸류

스틸컷노년이라는 것만 짐작할 수 있는 정체 모를 내레이션은 고조할아버지부터 6대에 이르는 장구한 가족사를 관통한다. 이후 내레이션은 쓰이지 않는데 이 영화가 특정인의 가족사이며 동시에 보편성을 띠는 이야기임을 각인한다. 집의 독백이라 부를 시간이 지나면 마침내 주인공 노라(레나테 레인스베)가 등장한다. 국립극장에서 주연을 맡을 정도로 성공한 연극인이지만 무대에 오르기 전에 극심한 공포에 사로잡힌다.대기실에서 나오지 않아 연출부의 애를 태우던 노라는 동료 배우에게 뺨을 때려달라기도 하고 비상구로 달아나다가 급기야 의상을 제 손으로 북북 찢기도 한다. 놀란 스태프들이 달려들어 겨우 그녀를 진정시키고 검은색 테이프로 찢어진 드레스를 긴급 수선한 뒤에야 겨우 무대에 오르는 노라. 불안한 표정으로 관객과 마주한 그녀는 연기가 시작되자 언제 무대공포증 같은 게 있었냐는 듯 몰입하고, 기립박수와 함께 커튼콜을 마친다.이제 아버지 구스타브(스텔란 스카스가드)의 등장 차례. 장녀 노라와 차녀 아그네스의 엄마이자 구스타브의 아내였던 세실의 장례식. 장례에 참여하지 않은 그는 집에서 열린 추모식에 갑자기 등장한다. 영화제에서 50주년 회고전을 할 만큼의 거장이지만 가족들에게는 냉정했던 아버지. 아버지가 떠난 후 마음의 상처가 컸던 노라에게 구스타브는 새 영화의 주인공이 되어달라며 대뜸 시나리오를 건넨다. 너를 생각하며 쓴 시나리오니 제발 한 번만 읽어보라지만, 과거에 대한 사과는 없었다. 노라는 불같이 화를 내고 자리를 뜬다.이 부분부터 관객은 팔짱을 끼고 삐딱한 자세로 영화와의 기싸움에 들어간다. 두 사람이 크고 작은 갈등을 거쳐 과거의 문제를 해결한 뒤 결국은 서로를 이해하는 눈물의 재회를 하고 문제의 새 영화를 찍을 것이라 예상한다. 모든 사람은 죽는다는 명제가 아무 의미 없듯 결론으로 가는 과정에서 <센티멘탈 밸류>는 뻔한 길을 벗어난다. 구스타브의 작품에 깊은 감동을 받은 할리우드의 스타 레이첼(엘 패닝)이 작품의 주연을 맡기로 한 것. 이렇게 갈등 원인을 소거해 버린 <센티멘탈 밸류>는 어리둥절한 관객을 놔둔 채 비포장도로를 질주한다.