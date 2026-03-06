가족 버린 아버지 마주한 딸, 뻔하지 않은 이들의 결말

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
<센티멘탈 밸류>를 스쳐 지난 건 지난가을 부산국제영화제였다. <사랑할 때 누구나 최악이 된다>의 요아킴 트리에 감독이라는 믿음, 칸 영화제 심사위원대상이라는 성취에 혹하기는 했지만 작품소개에서 방지턱을 만났다. 오래전 집을 떠난 아버지와 두 자매의 만남. 보지 않아도 어떻게 진행될지 눈에 그려지는 소재. 마침, 같은 시간대에 GV까지 있던 기대작 <여행과 나날>의 취소 표가 나왔다. 그렇게 <센티멘탈 밸류>의 관람을 포기했다.
이후 이 작품이 아카데미에서는 9개 부문에서 후보에 올랐다는 소식을 들었다. 국내 개봉 후에는 호평이 많았다. 뻔한 이야기지만 속는 셈 치고 볼까 하는 마음이 커졌고 결국 기대를 내려놓은 채 극장을 찾았다. 사실 세상의 모든 이야기는 다 비슷하다. 그럼에도 정서적 울림을 주는 명작은 꾸준히 우리를 찾아온다. '개인적인 추억이나 감정적인 가치 때문에 버릴 수 없는 것들'이라는 제목의 <센티멘탈 밸류>가 그랬다.