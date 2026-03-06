사이트 전체보기
보할류 vs. 데 리더... UFC 미들급 판도 가를 한판 승부

반등이 절실한 두 강자, 미들급 상위권 재진입 노린다

김종수(oetet)
26.03.06 09:15최종업데이트26.03.06 09:15
레이니어 데 리더는 전형적인 그래플링 압박형 파이터다.UFC 제공

오는 8일(한국 시간) 미국 네바다주 라스베이거스 티모바일 아레나에서 있을 'UFC 326: 할로웨이 vs. 올리베이라 2' 대회에서는 미들급 판도에 적지 않은 영향을 미칠 흥미로운 맞대결이 예정돼 있다. 카이오 보할류(33‧브라질)와 레이니어 데 리더(36‧네덜란드)가 맞붙는 미들급 경기다.

두 선수 모두 최근 상승세가 한 차례 꺾였다는 공통점을 갖고 있으며, 이번 경기는 상위권 재도약을 위한 중요한 시험대가 될 전망이다. 스타일 역시 타격 중심의 전략형 파이터와 그래플링 중심의 압박형 파이터라는 점에서 뚜렷한 대비를 이룬다. 그만큼 경기 양상과 결과에 대한 관심도 높다.

먼저 보할류는 최근 몇 년간 UFC 미들급에서 가장 꾸준히 성장한 선수 중 한 명으로 평가받는다. 브라질 출신인 그는 탄탄한 그래플링과 안정적인 경기 운영 능력을 바탕으로 연승을 이어가며 빠르게 랭킹권에 진입했다.

특히 강호 자레드 캐노니어를 상대로 거둔 승리는 그의 경쟁력을 확실히 입증한 경기였다. 체급 상위권 베테랑을 상대로 침착한 전략 싸움을 펼치며 판정승을 거둔 그는 단숨에 타이틀 도전 후보로 거론되기 시작했다.

그러나 상승세는 오래 이어지지 못했다. 2025년 프랑스 파이터 나수르딘 이마보프에게 판정패를 당하면서 연승 행진이 멈췄다. 경기 내용 자체는 팽팽했지만, 그동안 이어지던 상승 흐름이 끊겼다는 점에서 의미가 컸다.

데 리더 역시 상황은 크게 다르지 않다. 그는 단체 원챔피언십에서 미들급과 라이트헤비급 챔피언을 동시에 차지했던 강자로, UFC 진출 당시부터 큰 기대를 받았다.

UFC 무대에서도 초반 흐름은 좋았다. 경험 많은 그래플러 제럴드 미어샤르트와 공격적인 스트라이커 케빈 홀랜드 등을 상대로 인상적인 경기력을 보여주며 단숨에 주목받았다. 하지만 이후 강자들과의 연전 속에서 패배를 경험하며 흐름이 다소 주춤했다.

결국 이번 경기는 두 선수 모두에게 다시 상승 궤도에 오르기 위한 중요한 기회가 될 전망이다.

카이오 보할류(사진 오른쪽)는 전략적인 움직임이 장기다.UFC 제공
카이오 보할류(사진 오른쪽)는 전략적인 움직임이 장기다.UFC 제공

전략형 파이터 vs. 엘리트 그래플러

파이팅 스타일 매치업 역시 이번 경기의 가장 큰 관전 포인트 중 하나다. 보할류는 '전략형 파이터'로 꼽힌다. 그는 상대의 움직임을 읽고 위험을 최소화하면서 점수를 쌓아가는 전술적인 경기 운영이 특징이다. 과거 교사로 일했던 독특한 이력 때문에 팬들 사이에서는 '너드의 왕(King of the Nerds)'이라는 별명으로도 불린다.

그의 강점은 특정 기술 하나보다는 전체적인 균형과 경기 이해도다. 타격과 그래플링 모두 일정 수준 이상을 유지하면서 상황에 맞는 선택을 하는 능력이 뛰어나다.

반면 데 리더는 전형적인 그래플링 압박형 파이터다. 브라질리언 주짓수 기반의 강력한 그라운드 능력을 바탕으로 상대를 케이지로 몰아넣고 테이크다운을 시도하는 스타일이다. 특히 클린치 이후 상대의 균형을 무너뜨리는 능력과 서브미션 연결이 매우 빠르다. 실제로 그의 커리어 승리 대부분이 피니시로 끝났을 정도로 결정력이 뛰어난 선수다.

때문에 전문가들은 이번 매치업을 거리 싸움으로 요약한다. 보할류가 타격 거리에서 경기를 운영한다면 유리한 흐름을 만들 수 있지만, 데 리더가 클린치와 그래플링 상황을 만들 경우 경기 흐름은 완전히 달라질 수 있다.

이번 경기에서 가장 중요한 변수는 크게 두 가지로 꼽힌다. 첫 번째는 클린치 상황에서의 힘 싸움이다. 데 리더는 케이지 압박을 통해 경기를 풀어가는 경우가 많다. 따라서 보할류가 이를 얼마나 효과적으로 막아내고 중심을 유지하느냐가 승부에 큰 영향을 줄 것으로 보인다.

두 번째는 체력과 경기 운영 능력이다. 데 리더는 공격적인 스타일 덕분에 초반 압박이 강하지만, 경기 후반 체력이 떨어지는 모습이 종종 지적되어 왔다. 반대로 보할류는 안정적인 페이스 조절 능력을 갖춘 선수다.

만약 경기가 후반 라운드까지 이어진다면 보할류가 유리한 흐름을 가져갈 가능성도 있다. 반대로 초반 그래플링 공방에서 데 리더가 주도권을 잡는다면 서브미션 피니시도 충분히 가능한 시나리오다.

현재 UFC 미들급은 치열한 경쟁이 이어지는 체급이다. 새로운 도전자들이 계속 등장하고 있으며, 상위 랭커들 간의 격차도 크지 않다. 이런 상황에서 보할류와 데 리더의 맞대결은 단순한 랭킹 경기 이상의 의미를 갖는다. 승자는 다시 타이틀 경쟁을 바라볼 수 있지만, 패자는 상위권 구도에서 한 발 물러날 가능성이 크다.

결국 이번 경기는 전략과 그래플링, 두 스타일의 충돌이자 미들급 상위권 진입을 위한 중요한 관문이다. 라스베이거스 옥타곤에서 펼쳐질 두 파이터의 승부가 UFC 미들급 판도에 어떤 변화를 가져올지 격투기 팬들의 관심이 집중되고 있다.

카이오보할류 너드의왕 네덜란드그래플러

