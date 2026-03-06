'이란 탈출' 이기제, 차기 행선지는 어디로?

전쟁통 속 이란을 무사히 탈출하며 한국으로 돌아온 이기제의 차기 행선지는 어디가 될까.프로축구 선수 이기제는 지난 4일 밤 본인의 개인 인스타그램을 통해 "한국에 무사히 잘 도착했다. 걱정해 주신 분들께 감사하다"라고 글을 남기며 귀국 소식을 알렸다.1991년생인 이기제는 이번 겨울 이적시장을 통해 색다른 도전에 나서며 이목을 끌었다. 2012시즌 일본 명문 시미즈 S-펄스에 입단하며 프로 무대 도전에 나섰던 그는 뉴캐슬 유나이티드 제츠 FC(호주)·울산HD를 거쳐 2018시즌을 앞두고 수원 삼성 빅버드에 입성했다. 좌측 풀백이었던 그는 점차 기량을 만개하기 시작했고, 특히 2021년에는 압도적인 퍼포먼스를 선보였다.해당 시즌에는 K리그 베스트 11과 함께 파울루 벤투 감독의 선택을 받아 생애 첫 A대표팀에 선정되는 기쁨을 누렸고, 이듬해에도 주장 완장을 차고 빅버드를 누렸다. 팀이 부진하고 K리그2로 강등된 상황 속에서도 묵묵하게 팀을 지켰던 그는 팬들로부터 많은 사랑을 받았지만, 끝이 매우 아쉬웠다.지난해 변성환 감독 지휘 아래 승강 플레이오프 진출했던 상황 속 제주SK와 2차전에 나섰던 이기제는 불필요한 반칙으로 고개를 숙였다. 전반 41분 제주 김준하에 스터드를 높게 드는 파울을 범했고, 결국 VAR 끝에 다이렉트 퇴장을 당했다. 결과적으로 수원은 수적 열세 상황에 놓였고, 고대하던 승격에 실패하는 결과를 초래했다.승강 플레이오프에서 고개를 떨군 이기제는 시즌 종료 후 8년 동안 몸을 담았던 수원 유니폼을 벗으면서 새로운 도전을 알렸다. 그 도착점은 바로 한국 프로축구 선수 역사상 누구도 발을 들이지 않았던 이란 프로리그 소속의 메스 라프산잔. 올해 1월 공식 오피셜을 알리면서 중동으로 이적했던 그였으나 우려는 존재했다. 바로 불안정한 정세 상황 때문.지난해부터 이란 내에서는 반정부 시위가 발생하면서 혼란스러운 상황이 이어지고 있었고, 1월 9일(한국시간)에는 시위대 사망자가 나오면서 내부적 긴장이 극에 달했다. 이기제는 공식 채널을 통해 "최근 이란의 복잡한 상황 때문에 걱정해 주시는 팬들이 많은 것으로 알고 있는데 팀에 합류해 훈련을 소화하면서 별다른 어려움을 느끼지 못했고 구단에서도 팀 안착을 위해 많은 도움을 주고 있어 축구에만 전념할 수 있다"라며 우려를 덜어내는 모습을 보여줬다.실제로 그는 라프산잔에 합류한 후 트락토르를 상대로 선발 데뷔전을 치르며 인상적인 몸 상태를 자랑했고, 이어 조브 아한·샴스 아자르·에스테그랄 쿠제스탄·파이칸을 상대로 5경기 연속 경기장을 밟으면서 확고한 주전으로 자리했다. 순조롭게 이란 무대에 적응하고 있었지만, 외부적인 요인이 그의 질주를 강제적으로 멈추게 했다. 바로 이란이 폭격당하면서다.이란은 지난달 28일(한국시간) 미국과 이스라엘에 공습을 당하고 있다. 특히 이란의 최고 지도자였던 알리 하메네이는 공습으로 사살되면서 긴장감은 극에 달했다. 공습 목표는 이란의 핵 시설화 무력화를 노렸지만, 최고 지도자가 사망하면서 사실상 정권 '마비'가 됐다. 이후 이란은 사우디·카타르·UAE(아랍에미리트) 등을 상대로 공격에 나섰고, 상황은 심각해졌다.준전시 상태가 되며 중동 하늘길은 막혔고, 스포츠 경기도 멈췄다. 이란 프로축구 리그가 중단된 상황 속 아시아축구연맹(AFC)도 무기한 '정지'를 선언했다. 이들은 3일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "서아시아 지역 AFC 클럽대회 토너먼트 1차전 경기를 연기한 데 이어 9~11일 개최될 예정이었던 2차전 경기도 추후 공지가 있을 때까지 연기했다"라고 발표했다.서아시아의 모든 스포츠 경기가 중단된 상황 속 무엇보다 우려스러웠던 부분은 이기제의 안전이었다. 폭격이 이뤄지고 있는 테헤란과 주요 도시들과 약 1000km 떨어진 라프산잔에 자리하고 있었으나 안전은 장담할 수 없었다. 차로 16시간 떨어진 곳이었으나 폭격을 당하지 않으리라는 법은 없었고, 결국 이기제는 피난길에 오르게 됐다.주이란 한국 대사관으로 급히 피신한 그는 외교부가 마련한 버스로 교민 24명과 함께 인접국인 투르크메니스탄으로 육로 이동을 택했고, 비행기를 통해 4일 밤 안전하게 인천국제공항으로 입국하면서 짧았던 이란 도전을 마쳤다.이처럼 국내로 무사히 복귀한 이기제는 이제 새로운 팀을 찾아야만 하는 상황에 봉착했다. 아직 라프산잔 소속인 그는 계약 해지가 유력하다. 이는 4년 전 황인범 사례와 매우 유사하다. 2022년 러시아 프로축구 리그 소속 루빈 카잔에서 활약했던 그는 러시아·우크라이나 사태가 발발하면서 입지에 변동이 생겼다.러시아가 우크라이나를 침공하면서 팀은 국제축구연맹(FIFA)과 유럽축구연맹(UEFA)에서 퇴출됐고, 황인범은 임시 자유 계약 신분이 됐다. 이를 통해 FC서울과 단기 계약을 맺었고, 약 4달간 K리그를 누비면서 경기 감각을 익혀 해외 진출 돌파구를 마련했다. 아직 FIFA의 공식적인 발표가 나오지 않았으나 이기제도 이 루트를 통해 자유 계약 신분이 될 것이 유력하다.만약 이기제가 시장에 나오게 된다면, 군침을 흘릴 팀은 상당히 많다. 당장 친정인 수원 삼성 복귀도 유력한 선택지 중 하나다. 이정효 감독 지휘 아래 개막전에서 승리하면서 활짝 웃었고, 겨울 이적시장에서도 홍정호·정호연·김준홍(임대)·고승범 등과 같은 걸출한 자원을 손에 넣었으나 좌측 풀백에 관해서는 고민이 깊어지고 있다.개막전에서는 박대원이 선발로 나와 인상적인 활약을 펼쳤으나 그 뒤를 받치고 있는 최지묵은 십자인대 부상 여파로 아직 회복 중이다. 결과적으로 좌측 수비 보강이 필요한 상황 속 확실한 실력을 갖춘 이기제가 복귀하게 된다면, 스쿼드를 더욱 강화할 수 있다. 또 불과 3개월 전까지 팀에 소속됐기에 적응에 그리 큰 시간을 투자하지 않아도 되는 점은 가산 요인이다.K리그 타 구단들의 참전 가능성도 배제할 수 없다. 강력하고 정확한 킥 능력을 갖춘 이기제의 장점은 이미 확실하게 알려졌고, 국가대표 경험을 갖췄기에 곧바로 즉시 전력감으로 활용할 수 있다. 특히 시즌 초반 부상과 확실하지 않은 기량으로 걱정거리가 많은 팀에게는 전력을 높여줄 수 있는 '확실한 카드'가 될 가능성이 충분하다.전쟁통 속 무사 귀환을 알린 이기제의 차기 행선지는 과연 어디가 될까. 향후 행보에 귀추가 주목된다.