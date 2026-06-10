컬링 '팀 킴' 근황 이렇습니다

박장식

지난 4월 경북 의성컬링센터에서 열린 의성군수배 전국컬링대회에서 (오른쪽부터) 의성군청 김은정, 김수현, 김해정, 박한별 선수가 대화를 나누고 있다.김해정 역시 '롤모델'로만 접했던 대선배와 한 팀이 되었다. 김해정은 "소식을 듣고 '이게 꿈인가' 싶었다. 우리가 컬링을 막 시작할 때 평창 동계 올림픽을 봤는데, 그런 선수와 한 팀이 되어서 긴장도 많이 되었다"며, "진지해 보이시지만 장난기도 많으시고 엄청 잘 챙겨주시고, 훈련 때 라인이나 피드백 역시 좋아 너무 든든한 언니"라고 한 팀이 된 소감을 전했다.특히 경험 차이를 무시할 수 없다고. 김해정은 "경험이 많으시다 보니 더욱 편하게 경기를 치르는 것 같다. 열심히 팀워크를 맞추고 있는데, 열심히 해서 은정 언니와 함께 그랜드슬램 무대도 밟고 싶다"고 각오를 드러내기도 했다.맞상대 팀으로 만나기만 했던 선수들과 이제 한 팀이 되었다. 김은정은 "아이들이 착하고, 훈련 때도 긍정적으로 잘 해준다. 사실 팀워크 등에서 걱정이 많았는데, 그런 점에 대한 걱정이 없다. 아이들이 요즘 유행하는 밈(meme) 같은 것도 알려준다"라며 웃었다.이제는 강릉시청 그리고 전북도청 선수로 맞상대가 되는 '팀 킴' 동료들과 올 시즌부터 본격적으로 맞붙는 만큼, 이에 대한 생각도 따로 있을까. 김은정은 "옛 동료들의 장단점을 안다는 점이 우리 팀에도 장점이 될 수 있지만, 반대로 단점이 될 수도 있을 것 같다"면서, "우리 팀에 집중해서 플레이하는 것이 먼저일 것 같다"고 의연하게 말했다.