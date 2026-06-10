컬링 '팀 킴' 근황 이렇습니다

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지난 4월 경북 의성컬링센터에서 열린 의성군수배 전국컬링대회에서 전북도청 김경애(가운데)가 스톤 투구에 나서고 있다.박장식
전북도청(강보배·김경애·심유정·김지수·김민서)은 컬링 주니어 세계선수권대회에서 2연패라는 전무후무한 대기록을 쓴 '2000년대생 최강 팀'이다. 캐나다와 스코틀랜드밖에 하지 못했던 2연패를 달성하면서 '주니어 졸업'을 알린 전북도청에 베테랑 서드이자 '테이크아웃 장인', 김경애가 합류하면서 이번 시즌 국가대표 경쟁에 전북도청이 더욱 큰 변수로 떠올랐다.
실제로 지난 4월 치러진 의성군수배 전국컬링대회 결승에서 3연속 국가대표를 차지했던 경기도청 '5G'를 4대 2로 누르고 승리, 합을 맞춘 지 오래되지 않았는데도 무시할 수 없는 국가대표 경쟁자로 올라섰다.
강보배 스킵은 "경험 많은 베테랑 선배와 같이 해보고 싶었던 생각이 오랫동안 있었는데, 경애 언니가 와줘서 너무 고맙다"며, "처음 컬링 봤을 때는 '팀 킴' 언니들이 멋진 국가대표 언니들이었다. 언니들 덕분에 많이 배우고 여기까지 왔는데, 경애 언니가 안정적으로 팀을 끌어주셔서 부담감도 덜하고, 자신감이 생긴다. 스킵 샷도 많이 편해졌다"며 만족감을 드러냈다.
김경애는 어떨까. "너무 맏언니가 되었다"며 웃은 김경애는 "처음에는 나이 차이가 많아서 부담스러웠는데, 아이들이 잘 따라줘서 나이 차이가 많이 나지 않는 것처럼, 친구처럼 지내고 있다"라고 말했다.
그러자 김지수 역시 "우리는 베스트 프렌드"라며, "경애 언니의 밝은 에너지와 노련미가 채워져서 너무 좋다"며 거들었다.