사랑이라는 감정의 파괴성과 광기 다룬 '다이 마이 러브'

영화 ‘다이 마이 러브’의 한 장면영화는 외딴 자연 속으로 이주한 한 커플, 그레이스(제니퍼 로렌스)와 잭슨(로버트 패틴슨)의 일상을 따라간다. 처음엔 고립이 주는 낭만과 친밀함이 화면을 채우지만, 곧 그 공간은 탈출구 없는 감정의 밀실로 변한다. 린 램지 감독 특유의 감각적 연출은 불안하게 흔들리는 클로즈업, 피부에 와닿는 사운드 디자인, 인물의 시선을 따라가는 카메라 등으로 인물의 심리 상태를 직접 체험하게 만든다.<다이 마이 러브>는 멜로의 구조를 취하지만 심리 호러에 가깝다. 로맨스의 외피를 두르고 있지만, 사랑을 속삭이기보다 거의 저주에 가깝게 토해낸다. 대사는 절제되어 있고, 대신 숨소리와 침묵, 그리고 날것의 표정이 관계의 균열을 말해주는데, 영화는 관계의 붕괴와 자아의 균열을 집요하게 응시하는 심리 스릴러에 가깝다.