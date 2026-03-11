사이트 전체보기
"아쉬웠던 올림픽, 세계선수권은 잘 해야죠" 컬링 '5G'의 각오

"아쉬웠던 올림픽, 세계선수권은 잘 해야죠" 컬링 '5G'의 각오

올림픽 끝난 직후 컨디션 난조 딛고 동계 체전 우승한 경기도청 '5G'... 13일 세계선수권 나선다

박장식(trainholic)
26.03.11 18:42최종업데이트26.03.11 18:42
올림픽이 끝난 후 2주도 채 되지 않는 기간 동계체전 우승, 세계선수권 대비 훈련을 모두 치르고 다시 출국한 여자 컬링 대표팀 '5G'. 김은지 스킵은 '귀국 이후 나흘 동안 10시간을 채 못 잤다'라며 컨디션 난조를 넌지시 알리기도 했다.
올림픽이 끝난 후 2주도 채 되지 않는 기간 동계체전 우승, 세계선수권 대비 훈련을 모두 치르고 다시 출국한 여자 컬링 대표팀 '5G'. 김은지 스킵은 '귀국 이후 나흘 동안 10시간을 채 못 잤다'라며 컨디션 난조를 넌지시 알리기도 했다.박장식

여자 컬링 대표팀, 경기도청 '5G'의 2월과 3월 일정이 빡빡하다. 올림픽을 마치고 귀국한 지 반나절 만에 전국동계체육대회에 나서 스스로 국내 최강 팀임을 다시금 증명했고, 잠시 숨을 돌릴 새도 없이 바로 세계선수권에 나선다.

2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽을 마치고 귀국한 여자 컬링 대표팀 경기도청 '5G'(김은지·김민지·김수지·설예은·설예지)가 9일 다시 출국길에 올랐다. 13일부터 캐나다 앨버타 주 캘거리에서 열리는 2026 세계 여자 컬링선수권대회에 나서기 위해서다. 대표팀의 목표는 올림픽에서 따내지 못한 금메달을 이번 세계선수권에서 따내는 것이다.

올림픽에서 바라던 메달은 따지 못했지만, 한 단계 성장했음을 느꼈다고 말하는 김은지 스킵이었다. 김은지는 "부족한 부분을 채웠는데도 결과가 좋지 못했던 것이 아쉬웠다"라면서도, "세계선수권에서는 올림픽에서 따지 못했던 금메달을 꼭 가져오겠다"라고 각오했다.

입국 다음 날 동계체전 강행군 끝 우승... 짧은 휴식 후 출국한 '5G'

2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽에서 5위의 성적을 거두며 고대하던 올림픽 메달을 따지는 못했지만, 한국 컬링 올림픽 사상 원정 최고 성적을 올렸던 여자 컬링 대표팀 '5G'. 지난달 24일 선수단 본단과 함께 귀국길에 올랐던 선수들은 반나절의 휴식을 취한 후 다음 날 바로 강릉 컬링 센터로 향했다.

쉴 새도 없이 훈련을 하나 싶을 법도 했던 이동. 실제로는 중요한 경기 일정이 있었다. 경기도청 '5G'가 제107회 전국동계체육대회에 경기도 대표로 나섰기 때문. '5G'는 25일 공식 연습을 거쳤고, 26일부터 28일까지 본경기를 치렀다. 피곤할 법한 일정 속에서도 선수들은 선전했다. 첫 경기에서 춘천시청을 연장전 접전 끝에 9-7로 꺾고 승리한 것.
여자 컬링 대표팀 '5G'. 올림픽 경기를 치르고 바로 돌아온 탓에, 그리고 시차 적응이 덜 된 탓에 피곤한 눈빛으로 동계체전 경기를 펼쳤던 선수들은 컨디션 난조 속에서도 2년 만의 우승을 거뒀다.
여자 컬링 대표팀 '5G'. 올림픽 경기를 치르고 바로 돌아온 탓에, 그리고 시차 적응이 덜 된 탓에 피곤한 눈빛으로 동계체전 경기를 펼쳤던 선수들은 컨디션 난조 속에서도 2년 만의 우승을 거뒀다.박장식

이어 대구컬링협회(경일대)를 8강에서 만나 '한 수 위' 실력을 보여준 경기도청은 4강과 결승에서 의성군청과 서울시청을 연달아 꺾으며 우승을 차지, 2024년 동계체전 이후 2년 만의 우승 기록을 달성했다. 완벽한 컨디션이 아닌데도 국내 최강 자리를 놓치지 않는 팀임을, 여전히 세계선수권에서 좋은 능력을 보여줄 것임을 증명했던 경기도청 '5G'였다.

동계체전 우승 후에야 비로소 휴식을 취한 여자 컬링 대표팀. 그나마도 휴식은 나흘 남짓으로 짧았다. 다시 경기 감각을 잡기 위한 훈련에 나서며 세계선수권에서의 선전을 도전하고 나선 여자 대표팀은 지난 9일 결전지 캐나다로 출국, 13일부터 캐나다 캘거리에서 열리는 세계선수권에 나선다.

희소식도 있다. 지난 올림픽에 선수들의 지도자로서 나서지 못했던 신동호 감독이 선수들과 동행할 수 있게 된 것. 10일 대한체육회로부터 극적인 국가대표 지도자 승인을 받은 신 감독은 선수들이 이미 나선 캘거리로 향해 선수들의 메달 여정에 함께 나선다.

올림픽 직후 열리는 세계선수권에서 대한민국은 언제나 좋은 능력을 보여줬다. 2014년 대회에서는 당시 '컬스데이' 경기도청이 4위를 기록했고, 2018년 대회에서는 경북체육회 '팀 킴'이 4강에 올랐다. 2022년 대회에서도 강릉시청 '팀 킴'이 당시 최고 기록인 은메달을 따내면서, 한국 최초로 세계선수권 결승에 나선 선수로 이름을 올렸다.

여자 컬링 대표팀 '5G'의 목표는 지난 올림픽에서 따내지 못했던 금메달을 따내는 것. 하지만 일본의 로코 솔라레(팀 후지사와 사츠키)를 비롯해 스웨덴의 '팀 이사벨라 브라노', 스위스의 '팀 제니아 슈발러' 등 해외 투어와 그랜드 슬램에서 좋은 성적을 기록했던 팀들이 나서는 만큼, 올림픽 때의 아쉬움을 모두 풀어내기 위한 선전이 필요하다.

"올림픽에서 못 땄던 메달 꼭 가져오겠다"
제107회 전국동계체육대회 여자 컬링 일반부에서 2년 만에 우승을 차지한 여자 컬링 경기도청 '5G'. 신동호 감독(맨 위)이 이번 세계선수권에 드디어 대표팀의 사령탑으로 복귀할 수 있게 되었다. 아랫줄 왼쪽부터 김민지·설예은·설예지·김은지·김수지 선수.
제107회 전국동계체육대회 여자 컬링 일반부에서 2년 만에 우승을 차지한 여자 컬링 경기도청 '5G'. 신동호 감독(맨 위)이 이번 세계선수권에 드디어 대표팀의 사령탑으로 복귀할 수 있게 되었다. 아랫줄 왼쪽부터 김민지·설예은·설예지·김은지·김수지 선수.박장식

김은지 스킵은 "귀국 이후 동계체전이 끝날 때까지 열 시간도 못 잤다. 시차 때문에 새벽 두세 시에 일어나게 되어서 잠을 못 잤다. 나만의 컨디션이 나오지 않을까 걱정했는데, 속으로 마인드 컨트롤을 했었다"라면서도, "전국동계체육대회가 중요한 대회인 만큼, 올림픽에서의 '스텝 업'을 했던 경험이 우승에 도움이 된 것 같다"라고 2년 만의 동계체전 우승 소감을 전했다.

지난 올림픽의 경험은 선수들에게 아쉬웠지만 성장할 수 있는 기회였다. 김민지는 "우리가 다 잘했는데, 결과가 너무 아쉬웠다. 감도 좋았고, 샷도 잘 들어갔다"라고 말했고, 김은지 스킵 역시 "올림픽에서 메달을 따내지는 못했지만, 우리가 한 단계 성장한 계기가 되었다. 보는 시야를 넓히고, 부족함을 채울 수 있었다"라고 돌아봤다.

어떤 부족함이 채워졌을까. 김은지 스킵은 "우리가 늘 국제대회를 치를 때면 콜이나 소통에서 아쉬움이 있었는데, 이번 올림픽은 긴장 속에서도 팀 커뮤니케이션에서의 부족함이 채워졌다는 점을 느꼈다"라면서, "우리가 부족한 부분을 채운 대회가 올림픽이었지만, 결과가 좋지 못한 것이 너무나도 아쉬웠다"라며 씁쓸하게 말했다.

이번 올림픽에서 중요한 순간마다 훌륭한 테이크 아웃 샷을 만들면서 주목받았던 김민지. 김민지의 그런 샷에 '도파민지'라는 별명을 스포츠 팬들이 붙여주기도 했다. 김민지는 "올림픽을 보신 분들이 나를 좋게 봐주신 덕분이 아닐까 싶다, 좋은 별명을 만들어주셨다"라며 웃었다.

이번 주말부터 열리는 세계선수권 목표, 당연히 금빛 메달이다. 김은지 스킵은 "올림픽에서 못한 메달을, 금메달을 꼭 가져오고 싶다는 마음이 크다"라며 선전을 다짐했다.

김민지도 "우리의 경기력이 나쁘지 않다. 잘 한다면 메달도 가능하지 않을까 싶다"라며 "올림픽 직후인 지금이 가장 좋은 기회니, 메달에 초점을 맞춰서 끝까지 해보겠다"라고 각오를 다졌다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
여자컬링 컬링 여자컬링대표팀 경기도청컬링팀 5G

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박장식 (trainholic) 내방

대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

이 기자의 최신기사 "컬링을 알리기 위해서죠" '2관왕' 표정민의 이유 있는 퍼포먼스