'307억 거포' 노시환의 침묵... WBC 본 무대에선 터질까?

한화 노시환의 프로 7시즌 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)그러나 WBC 대표팀 최종 발탁 이후 노시환의 타격 흐름은 '307억'이라는 초대형 몸값에 미치지 못하고 있다. 한신 타이거즈, 오릭스 버팔로스와의 평가전에서 6타석을 소화하는 동안 안타를 하나도 기록하지 못했고 삼진도 세 차례나 당했다. 타선이 전반적으로 활발한 움직임을 보였기에 노시환의 침묵은 더욱 도드라졌다.라인업 경쟁에서도 상황은 녹록치 않다. 같은 코너 내야 자원인 김도영과 문보경, 위트컴이 좋은 타격감을 보이고 있기 때문에 노시환은 연습경기와 평가전에서 주로 교체 출전했다. 현재 타격 컨디션이라면 실전에서 선발 3루수로 나올 것이라 기대하기 어렵다.그렇다고 부정적인 장면만 있었던 것은 아니다. 수비에서는 오히려 존재감이 돋보였다. 일본 프로팀과의 평가전에서 3루와 1루를 오가며 강습 타구를 처리했고, 위기 상황에서 실점을 막는 장면도 여러 차례 만들었다. 코너 내야 수비 안정감 만큼은 현재 멤버 중 최고라는 평가다.그럼에도 노시환은 조급해하지 않고 본선을 준비하고 있다. 대회 개막을 하루 앞두고 4일 도쿄돔에서 열린 공식 훈련 프리배팅에서는 담장을 넘기는 큼지막한 타구를 연달아 쏘아 올린 노시환은 연습 경기 동안 타격감이 올라오지 않았지만 실전에서는 공수에서 모두 팀 승리에 기여하겠다는 의연한 태도를 보였다.