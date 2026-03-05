천만 초읽기 '왕과 사는 남자', 미국 작은 상영관에서도 느껴진다

황진영

"엄마, 근데 저 대통령은 어떻게 됐어? Mr. Lee는?"

"엄마, 착한 사람이 왜 힘들어? 나는 왜 착하게 살아야 해?"

<왕과 사는 남자> 미국 상영관아이러니한 것은, 이 영화를 본 페어팩스의 영화관에서 2023년 말 <서울의 봄>을 봤다는 사실이다. 두 영화 모두 '어쩔 수 없는 시대의 흐름' 속에서 반역에 따를 것을 강요받았지만, 할 수 있는 한 최대한, 그러나 조용히 저항했던, 크게 조명되지 않았던 인물을 다루고 있다는 점에서 닮아 있다. 엄흥도와 이태신. 그냥 눈 딱 감고 넘어가면 좋을 일에 함께하지 않기로 한, 돌아선 한순간의 '의외의 용기 있는' 선택 덕분에 우리는 뒤늦게나마 그들을 기억하게 된다. 그리고, 역사의 흐름에서 감사하게 된다.<서울의 봄> 개봉 당시에도 한국 개봉과 거의 비슷한 시기에 미국 영화관에서 영화를 볼 수 있다는 것이 신기했다. 당시 한국 역사에 대한 지식이 거의 없던 '미국 초딩' 아들이 영화를 같이 보고 오던 길에 다시 한 번 물었던 기억이 난다.역사적 사실을 짧게 설명해 주자 의아한 눈빛으로 내게 되물었던 아들의 얼굴이 아직도 떠오른다.그 질문에 뭐라고 답해야 할지 한참을 망설였던 기억이 난다. 그저 '옳다고 생각하는 일을 하는 게 중요하다'는 뻔한 말을 주억거렸을 뿐이다. 아이에게도, 나에게도 그다지 의미 없는 대답이었고 대화는 거기서 멈췄다.영화 <왕과 사는 남자>의 마지막에는 정사와 야사를 오가는 역사 기록이 자막으로 표시된다. 노산군이 200여 년의 시간이 흐른 뒤 단종으로 복위되었다는 사실, 단종의 시신을 거둔 보수주인 엄흥도(영화의 영어 제목 King's Walden이 떠올리게 하는 인물)가 숨어 살다가 후에 공을 인정받았다는 이야기 같은 것들이다. <서울의 봄> 마지막 장면에서 배우들의 얼굴과 실제 사진이 묘하게 엇갈리던 순간과 비슷한 감정이 남는다.역사는 때로 너무 늦게 바로잡힌다. 살아 있는 동안에는 침묵 속에 묻히거나 이름조차 남지 못한 채 사라지기도 한다.그래도 어떤 사람들은 그 순간에도 자신이 옳다고 믿는 선택을 한다. 누가 알아주지 않아도, 당장은 아무것도 바뀌지 않아 보여도.아들이 물었던 질문이 문득 다시 떠오른다.그때는 제대로 답하지 못했지만, 어쩌면 역사가 남기는 이런 이야기들이 그 질문에 대한 가장 긴 대답인지도 모르겠다.한강 작가의 "과거가 현재를 도울 수 있는가"라는 질문이 떠오른다. 어쩌면 그것은 '죽은 자가 산 자를 보살피는 장면'이 아닐까. 그렇게 우리는 잊고 있었던 '선택'의 중요성을 영화를 통해 다시 떠올리게 된다.3월 4일 현재, 미국 개봉 일정은 일주일 더 연장되었다.