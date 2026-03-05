천만 초읽기 '왕과 사는 남자', 미국 작은 상영관에서도 느껴진다

일주일 예정이었던 미국 개봉 일정이 올해 첫 해외 출장과 겹친다는 걸 알았을 때, 너무 실망스러웠다. 왜 하필 지금이냐며 투덜거렸다.
2월 28일, 출장을 마치고 토요일 저녁 비행기로 워싱턴으로 돌아왔다. 입국 수속을 마치고 우버를 탄 순간은 3월 1일 일요일 새벽. 개인 폰의 비행 모드를 해제하고 오랜만에 소셜미디어 스레드에 접속했다.
<왕과 사는 남자>를 근처 극장에서 일요일에 관람했다는 지역 스레더의 포스트를 발견하고 나도 모르게 우버 안에서 환호성을 질렀다. 연장 상영이다. 놓칠 뻔했던 기회가 찾아왔다. 피곤함쯤은 하루 더 미뤄도 좋겠다는 생각이 들었다.
새로운 한 주가 시작되면 직장에서도 집에서도 다시 바빠질 테니, 어떻게든 일요일 오후에는 영화를 봐야겠다고 마음먹었다. 한학기 내내 준비한 경시대회 일정과 또다른 대회 출전 준비로 주말 내내 바쁜 아들이 <약한 영웅>으로 빠져든 최애 배우 박지훈의 영화를 함께 보지 못한다는 건 아쉬웠지만, n회차 관람을 기약하며. 반쯤 열린 캐리어도, 쌓인 집안일도 잠시 잊고 아이를 경시대회 연습실에 데려다 주고 남편과 함께 극장으로 향했다.