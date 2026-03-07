여성 변호사의 성폭행 피해 공개 증언... 여운 남긴 한마디

ENA

유정은 진심으로 내민 라영의 손을 잡는 용기를 내어보지만 커넥트인의 압박에 스러지고 만다.<아너>의 주요 소재는 성폭력 피해자들의 삶이다. 피해자들을 위한 변호만 하는 법률회사 L&J의 변호사 라영은 본인이 성폭력 피해자이기도 하다. 라영이 폭행을 당했던 그때 함께 있었던 법대 동기들 현진(이청아)과 신재(정은채)는 힘을 모아 라영을 구하지만 이 과정에서 성폭행범 제열(서현우)에게 상해를 입힌다.이후 변호사가 된 세 친구는 자신들과 비슷한 일을 겪은 다른 피해자들을 돕기로 의기투합한다. 평범한 변호사가 되어 보다 안정된 삶을 살 수도 있었지만, 이들은 피해자들이 보다 나은 삶을 살도록 돕는데 자신들의 삶을 건다. 특히, 라영은 방송에 출연해 적극적으로 성폭력의 심각성을 알리며 피해자들을 대변한다. 라영, 현진, 신재는 외상 경험을 통해 삶의 목적을 찾고, 보다 의미 있게 살아가는 일종의 '외상 후 성장'을 이뤄낸 셈이다.그리고 이들이 돕는 피해자들이 있다. 드라마 초반 이들이 변호했던 유정(박세현)은 유명 연예인에게 성폭행을 당하고 고소를 한다. 하지만, 성매매 앱 커넥트인을 이용하는 권력자들의 압박으로 거짓 진술을 한다. 법정에서 상대측 변호사가 유정에게 하는 질문들은 끔찍한 순간을 자꾸만 떠올리게 만들고 유정은 더더욱 얼어붙는다. "가자, 나랑 같이"(3회) 라고 진심을 다해 손을 내미는 라영의 손을 잡는 용기를 내보기도 하지만, 결국 압박에 목숨을 잃고 만다.또 다른 커넥트인 피해자이자 라영의 딸이기도 한 민서(전소영)는 복수의 길을 선택한다. 폭행 당시 임신을 한 라영은 자신의 과거로부터 민서를 자유롭게 해주기 위해 입양 보내지만, 민서는 입양부모의 학대에 시달린다. 이후, 계속해서 폭력과 가난에 노출되어 살아온다. 이런 민서는 낳아준 라영과 폭력을 행사한 제열, 커넥트인에 자신을 넘긴 선화(백지혜) 등 자신의 불행에 책임이 있다고 믿는 모든 이들에게 복수를 하기 위해 살아간다. 커넥트인 피해자 중 몇몇은 고통 속에 숨어 지내는 가운데, 라영이 자신이 겪은 일을 용기를 내 증언한다(10회).이 드라마 속 피해자들의 다양한 모습에 공감이 갔다. 현실에서는 피해자들이 괜찮게 살아가면 의구심을 갖기도 한다. 하지만 누군가는 상처를 통해 삶의 목적을 재설정하고, 누군가는 그 고통을 견디지 못하고 스러지기도 한다. 또 누군가는 가해자들에 대한 원망과 미움을 끌어안고 살고, 누군가는 자책하며 지내기도 한다. 이 모습 모두는 각자가 자신의 상처를 마주하고 살아가는 몸부림이다.