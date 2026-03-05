넷플릭스 간판 '브리저튼' 하예린 "손숙 할머니께 영향받았죠"

넷플릭스

하예린 배우하예린은 호주에서 태어났지만 할머니 손숙의 공연을 1년에 한 번씩 볼 정도로 열성적이었다. 계원예술고등학교를 다니며 배우의 꿈을 키우기도 했다. 그는 "한국에서 최선을 다하려는 태도와 자료조사, 분석력을 배웠다. 현장에서는 주인공으로서 지켜야 할 태도를 떠올렸다"고 말했다.할리우드에서 활동하지만 할머니 손숙의 연극을 보러 한국에 자주 방문했다고 전했다. 오늘 아침에도 할머니를 뵙고 왔다며, 금요일에 돌아가지만 그전에 공연을 볼 예정이라고 밝혔다.하예린은 "어릴 때 제목은 기억나지 않는데 베개를 아기처럼 들고 눈물 쏟는 일인극이 뚜렷하게 기억난다. 인간의 감정은 비슷하다는 예술의 힘을 느꼈다. 연기로 누군가를 위로할 수 있다는 직업을 꿈꾸게 되었다. 할머니가 무대 위에 서 계시기 때문에 현실적인 직업이라는 것도 알게 되었다. 할머니께 많은 영향을 받았다"고 전했다.그러면서 "할머니가 예전에는 '손숙의 손녀 하예린'으로 불렸는데 이제는 '하예린의 할머니 손숙'으로 불린다고 하셨다. 여러 감정이 스쳤다"며 "자랑스럽고 사랑한다는 말을 들었다"고 전했다.원작의 소피 베켓을 '백'씨로 바꾼 비화도 들려주었다. 그는 "인물 이야기를 나누던 중 '베켓'의 B와 발음이 비슷한 성 중에서 '백'이 어떠냐는 제안을 했는데 한국계인 정체성에 맞게 바꾸게 되었다"면서 "어릴 때부터 영어 이름을 짓지 않고 예린으로 쭉 써왔다. 돌이켜보니 엄마가 영어 이름을 지어주지 않았던 게 정체성을 자신감 있게 보여줄 기회가 된 것 같아 감사하다"라고 말했다.이어 "여전히 할리우드에서 동양인을 대변하는 일은 갈 길이 멀다. 솔직히 운으로 이 자리까지 온 것 같다"라며 "이 운이 언제 다하게 될지 두려움도 있지만 책임감이 크다. 다음 세대를 위해 변화가 필요한 곳에 선도적인 역할을 맡을 수 있다면 어떤 의미로든 감사하게 해나가겠다"라며 겸손한 태도를 보였다.마지막으로 다음 시즌에서 소피 백을 볼 수 있냐는 물음에 "브리저튼 가문에 속한 만큼 다음 시즌에서도 볼 수 있을 것 같다. 한국 작품도 기회가 된다면 출연해 보고 싶고 국제영화제 초청되는 한국 영화에도 관심이 많다"고 말해 기대감을 높였다.