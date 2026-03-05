넷플릭스 간판 '브리저튼' 하예린 "손숙 할머니께 영향받았죠"

2020년 첫 시즌을 시작한 글로벌 로맨스 드라마 <브리저튼>은 19세기 영국을 배경으로 한 가상 역사극이다. 넷플릭스의 간판 시리즈기에 시즌4와 외전까지 제작됐다. 흥행 제조기 숀다 라임스가 제작을 맡았으며 줄리아 퀸의 로맨스 소설을 원작으로 한다.
4일 넷플릭스가 공개한 TV쇼(영어) 글로벌 TOP10 순위에 따르면, 브리저튼 시즌4는 지난달 23일부터 이달 1일까지 집계된 시청 수 2800만 회를 기록하며 1위에 올랐다. 마침 이날, 넷플릭스 시리즈 <브리저튼> 시즌4의 기자간담회가 중구 커뮤니티 마실에서 있었다. 현장에는 소피 백으로 분한 하예린이 참석해 작품 이야기와 캐스팅 비하인드를 들려주었다.
시즌4는 결혼에 무심한 자유로운 영혼 베네딕트 브리저튼(루크 톰프슨)이 무도회에서 만난 은빛 드레스의 여인과 현실의 하녀 소피 백(하예린) 사이에서 사랑과 정체성, 계급을 넘나드는 로맨스를 펼치는 이야기다. 지금껏 다뤄지지 않은 하인들의 서사가 펼쳐져 사교계의 뒷이야기로 흥미로움을 유발했다.
극 중 '소피 백'을 맡은 하예린은 넷플릭스 시리즈 <서바이버스>, 파라마운트+ <헤일로>로 얼굴을 알린 한국계 호주 배우다. 연극계 대모 손숙의 외손녀로 알려져 화제가 되었다.
'소피 백'은 불우한 가정사로 인해 하녀가 되었지만 당당하며 유머 감각과 순수함을 갖춘 매력적인 인물이다. 신분 차이에도 두 사람은 자석처럼 이끌리는 순간을 잊지 못한다.
브리저튼의 코어는 '사랑'