'넷플릭스 데뷔' 지수, '연기력 논란' 씻을까

세계에서 가장 높은 점유율을 자랑하는 OTT 플렛폼 넷플릭스에서 K-드라마는 이미 검증된 아이템이다. 실제로 작년 10월 <다 이루어질지니>부터 2월에 공개된 <레이디 두아>까지 넷플릭스에서 공개된 최근 6편의 한국 오리지널 드라마 중 5편이 누적 시청시간 1억 시간을 돌파했다(넷플릭스 TOP10 기준). 같은 기간 <캐셔로>만 8900만 시간을 기록하며 아쉽게 누적 1억 시청시간을 넘지 못했다.
최근 상승세를 타고 있는 넷플릭스의 한국 오리지널 드라마는 6일 공개되는 신작에서 최고 K팝 걸그룹의 명성을 등에 업으려 한다. 바로 2022년 타임지가 선정한 올해의 엔터테이너에 이름을 올렸고 1억 명의 유튜브 구독자와 41억의 유튜브 누적 조회수를 자랑하는 4인조 다국적 K팝 걸그룹 블랙핑크다. 블랙핑크는 데뷔 10주년을 앞두고 있는 현재까지도 국내는 물론 해외에서도 많은 인기를 누리고 있다.
블랙핑크는 브루노 마스와 함께 작업한 세계적인 히트곡 <아파트>를 불렀던 로제와 수많은 후배 아이돌의 롤모델이자 젊은 여성들의 워너비가 된 제니, 1억 명의 인스타그램 팔로어를 보유하고 있는 리사 등 멤버들의 개인 활동도 활발하다. 그리고 2020년대 들어 본격적으로 연기 활동을 시작한 블랙핑크의 맏언니 지수는 6일 공개되는 넷플릭스 드라마 <월간남친>을 통해 데뷔 후 처음으로 원톱 주인공에 도전한다.
글로벌 걸그룹 블랙핑크의 든든한 맏언니