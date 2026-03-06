'넷플릭스 데뷔' 지수, '연기력 논란' 씻을까

KBS 화면 캡처

지수는 연습생 시절 산다라박,강승윤과 함께 드라마 <프로듀사>에 특별 출연했다.고등학교 재학 시절 연극부를 하면서 배우를 꿈꾸게 된 지수는 YG 엔터테인먼트의 연기 오디션을 봤지만 걸그룹 제안을 받고 2011년 YG에 입사했다. 2013년 YG의 새 걸그룹 멤버로 프로필 사진이 공개되면서 주목을 받은 지수는 2014년 에픽하이의 <스포일러>, 하이 수현의 <나는 달라> 뮤직비디오와 2015년 드라마 <프로듀사>에 카메오로 출연했고 여러 광고를 통해 데뷔 전부터 활발하게 활동했다.그렇게 "데뷔 빼고 다 해봤다"는 말을 들을 정도로 연습생 시절부터 많은 경험을 쌓은 지수는 2016년 8월 블랙핑크의 맏언니로 데뷔했다. 블랙핑크는 한국에서 태어나 뉴질랜드에서 유학한 제니와 호주 교포 로제, 태국인 리사로 구성된 다국적 걸그룹이었는데 지수는 블랙핑크에서 유일하게 한국에서 나고 자란 멤버였다. 지수는 블랙핑크가 'K팝' 걸그룹으로서 정체성을 지키는 중요한 멤버였다.블랙핑크는 리더를 따로 정하지 않았지만 멤버들은 맏언니였던 지수를 잘 따랐고 지수도 팀과 멤버들을 많이 챙기며 실질적인 리더 역할을 했다. 지수는 가수로서도 개성 강한 음색의 다른 멤버들과 달리 부드럽고 편안한 중저음의 목소리를 가졌다. 주로 화음을 많이 넣으면서 멤버들의 목소리를 중화시키는 역할을 한 지수는 팬들은 물론 멤버들도 인정할 만큼 안정적인 라이브 실력을 가진 멤버다.지수는 5년의 연습생 기간이 있었지만 배우를 지망했던 멤버였기 때문에 리사나 로제는 물론이고 리듬감이 좋고 완급 조절이 뛰어나다고 평가 받는 제니에 비해서도 춤 실력은 상대적으로 떨어지는 편이다. 실제로 데뷔 초에는 춤선이 뻣뻣하고 디테일이 부족하다는 지적을 받기도 했는데 지수는 꾸준한 노력을 통해 많은 발전을 이뤄냈고 데뷔 후 2~3년 차부터는 춤에 대한 지적도 줄었다.블랙핑크는 제니가 2018년, 로제와 리사가 2021년에 솔로 앨범을 발표하며 개인 활동에도 박차를 가했다. 지수는 2023년 멤버들 중 가장 늦게 솔로 앨범을 발표했는데 무려 117만 장의 초동 판매량을 기록하면서 BTS의 지민(145만장)에 이어 역대 솔로가수 초동판매 2위에 올랐다(한터차트 기준). 지수의 솔로 데뷔곡 <꽃>은 포인트 안무가 큰 사랑을 받으면서 음악방송 9관왕이라는 성과를 달성했다.