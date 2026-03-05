픽사가 '아바타' 만들었다면 이렇지 않았을까?

월트디즈니컴퍼니코리아

영화 '호퍼스'인간의 의식을 로봇에 주입한다는 SF 영화적인 요소는 픽사가 속한 디즈니의 대표작 <아바타>를 떠올릴 만하다. 그래서인지 <호퍼스>는 극 중 이를 언급하는 메이블의 유머 넘치는 대사를 통해 정면 돌파를 시도한다. 의인화된 야생 동물들이 자신의 터전을 지키고자 동분서주하는 모습은 일본 지브리 스튜디오의 <폼포코 너구리 대작전>의 향수마저 불러일으킨다.자칫 타 작품과의 유사성 논란에 휩싸일 수도 있는 위험한 전개에도 불구하고 <호퍼스>는 영리하게 자신만의 독자성을 구축한다. 익숙한 장르의 틀이 존재하지만 픽사 특유의 개성 넘치는 이야기가 맞물려 인간과 동물의 공존이라는 주제를 유쾌하게 풀어낸다. 포유류 왕 킹 조지 (바비 모이니핸 / 양석정 분), 곤충 왕 티투스(데이브 프랑코 / 이현) 등 각종 동물 캐릭터들의 대향연과 맞물린 픽사 특유의 웃음기 넘치는 대사는 <호퍼스>의 재미를 든든하게 책임진다.일련의 과정을 통해 <호퍼스>는 환경보호라는 주제를 자연 특유의 순환과 공존의 중요성으로 은유적으로 표현한다. 일방적인 강요 대신 서로의 가치와 처한 입장을 인정하는 균형 있는 시선이 그 속에 담겨 있다. 이를 통해 선과 악의 대립이라는 뻔한 방식은 피하면서 동시에 자연과 사람은 늘 함께 살아가는 존재라는 사실을 다시금 일깨워준다.