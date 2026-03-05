일본 총력전이 답은 아닌데... WBC 한국야구 8강 전략은?

연합뉴스

3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 평가전 한국 대표팀과 일본 프로야구 오릭스 버팔로스와의 경기. 2회초 2사 1, 3루 한국 김도영이 3점 홈런을 친 뒤 세레머니를 하고 있다.한국은 5일 체코전을 시작으로 7일 일본, 8일 대만, 9일 호주와 차례로 맞붙는다. 이 중에서도 역시 일본-대만과의 2연전은 사실상 8강 진출의 운명을 좌우할 분수령으로 꼽히고 있다. 특히 한국으로서는 일본과의 2차전(오후 7시) 저녁 경기 후, 휴식일 없이 곧바로 다음 날 낮 12시에 대만과 3차전을 치러야 하는 빡빡한 일정이라, 선수들의 적절한 컨디션 관리가 최대 변수로 떠올랐다.한국 대표팀의 전력을 감안하여 현실적인 '선택과 집중'이 필요하다는 전망도 나온다. WBC에서는 다른 대회와 달리 '투구수 제한' 규정이 있다. 선수층이 두텁지 못한 한국으로서는 승리하는 경기에서 투수력 소모를 최소화해야 다음 경기에서도 안정된 전력을 운용할 수 있다. 여기서 가장 최악의 시나리오는 투수는 투수대로 소모하고도 경기를 패하는 것이다.냉정히 말해 한국은 객관적인 전력에서 일본에 크게 뒤진다. 한국은 2015년 WBSC 프리미어12 4강전 승리 이후 일본을 상대로 국제전 11경기 연속 무승(1무 10패)에 그치고 있다.자존심 회복을 기대하는 국내 팬들의 열망이 크지만, 만일 일본전에 섣불리 주력 투수들을 모두 동원하는 총력전을 펼쳤다가 패한다면, 바로 다음날 열리는 대만전까지 부담이 커질 수 있다. 대만 역시 한국이 전력을 다한다고 무조건 승리를 장담할 수 있는 팀이 아니다. 만일 일본-대만전에 2연패하는 최악의 시나리오는, 사실상 한국의 4회 연속 WBC 1라운드 탈락을 의미하는 것과 같다.이 때문에 일각에서는 한일전에서는 차라리 힘을 아끼더라도, 승산이 좀더 높은 대만전을 비롯한 나머지 경기에 올인해야 한다는 주장도 나온다. 단판승부가 아니라 8강 진출이 더 큰 목표인만큼 조별리그 한일전에 크게 연연할 필요가 없다는 것이다.한국대표팀의 1~3선발 자원으로 유력한 곽빈, 류현진, 데인 더닝을 일본전과 대만전 중 어디에 초점을 맞춰 활용할지가 한국대표팀의 대회 전체 운영 전략을 좌우할 수 있다. 류지현 감독은 아직까지 일본-대만전 선발투수와 마운드 운영 계획에 대하여 밝히지 않고 신중한 모습이다.한편으로 약팀과의 대결에서 이변을 허용하지 않는 것도 중요하다. 한국은 지난 WBC에서 한 수 아래로 예상했던 호주, 네덜란드 등에 뼈아픈 일격을 당한 바 있다. 5일 열리는 1차전 체코와 경기에서는 선발로 소형준과 2번째 투수 정우주 조합의 '1+1' 등판이 예정되어 있다.C조 최약체로 평가받는 체코는 전력상 한국대표팀의 무난한 승리가 예상되지만 대만-일본전까지도 고려하면 두 투수가 최대한 많은 이닝을 무실점으로 이끌어줘야 한다. 과연 류지현호는 이번 WBC에서 한국야구의 명예회복을 이뤄낼 수 있을까.