일본 총력전이 답은 아닌데... WBC 한국야구 8강 전략은?

일본-대만과 연이은 경기... 투수력 소모 등 고려한 조별리그 운영 전략이 중요

이준목(seaoflee)
26.03.05 09:34최종업데이트26.03.05 09:34
이정후 '가자, 마이애미로' 월드베이스볼클래식(WBC) 개막을 하루 앞둔 4일 일본 도쿄돔에서 한국 대표팀 이정후가 훈련하고 있다.
이정후 '가자, 마이애미로'월드베이스볼클래식(WBC) 개막을 하루 앞둔 4일 일본 도쿄돔에서 한국 대표팀 이정후가 훈련하고 있다. 연합뉴스

대한민국 야구대표팀이 월드베이스볼클래식(WBC)에서 17년 만의 8강 진출에 도전한다. 전 세계 최고의 야구 국가대항전인 2026 WBC가 5일부터 미국, 일본, 푸에르토리코에서 조별리그의 막을 올린다.

올해 WBC 본선에는 20개국이 출전하여 4개 조로 나뉘어 조별리그를 벌인 뒤 8강전부터는 토너먼트로 우승팀을 정한다. 류지현 감독이 이끄는 한국은 일본 도쿄돔에서 열리는 C조 조별리그에서 일본, 대만, 호주, 체코와 경쟁한다. 조 2위 안에 들어야 8강에 진출할 수 있다.

한국은 WBC가 창설된 이래 우승 경험은 아직 없지만 초대 대회인 2006년 4강, 2회 대회인 2009년에는 준우승을 기록하며 좋은 성적을 낸 바 있다. 하지만 이후 열린 2013년과 2017년, 2023년에는 3회 연속 조별리그를 통과하지 못하고 1라운드 탈락의 고배를 마셔야 했다.

이번 대회의 화두는 한국야구의 국제경쟁력 회복이다. 한국야구는 2008 베이징올림픽 금메달, 2015 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어 12 우승, 아시안게임 4연패 등 국제무대에서 호성적을 기록했다. 이는 KBO리그의 인기 부흥에도 크게 기여했다.

하지만 최근 10여 년간은 대표팀이 부진을 거듭하며 좀처럼 힘을 쓰지 못했다. 2021년 열린 도쿄 올림픽에서는 6개국 4위로 노메달에 그쳤고, 2024년 프리미어12에서도 조별리그에서 탈락했다. 이로 인하여 한국에서 시장가치에 비하여 과도한 스타 대접을 받는 프로선수들과 KBO리그의 거품론이 일어나기도 했다.

현재 세계 최고의 프로야구리그인 메이저리그 선수들이 출전할 수 있는 유일한 대회인 WBC는, 올림픽과 프리미어12보다도 네임밸류가 더 높은 최고의 국가대항전으로 불린다. 일본의 오타니 쇼헤이, 미국의 애런 저지 등 월드클래스 선수들이 자국의 명예를 걸고 출전한다.

17년 만의 8강 진출, 목표 이뤄낼까?

기자회견 하는 류지현 한국 대표팀 감독 류지현 한국 대표팀 감독이 4일 일본 도쿄돔에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. (요미우리 신문 제공)
기자회견 하는 류지현 한국 대표팀 감독류지현 한국 대표팀 감독이 4일 일본 도쿄돔에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. (요미우리 신문 제공)연합뉴스

이번 WBC에 임하는 류지현호의 현실적인 1차 목표는 8강 진출이다. 한국은 지난해 1월부터 류지현 감독에게 대표팀 지휘봉을 맡기며 이번 WBC를 착실히 준비해왔다.

이번 대표팀에는 이정후와 김혜성 등 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 뛰는 선수들이 합류했고, 데인 더닝, 셰이 위트컴, 저마이 존스 등 미국야구에서 활약 중인 한국계 선수 3인방도 가세했다. 또한 메이저리그 자책점 1위 경력에 빛나는 베테랑 류현진, KBO리그 MVP 출신 김도영, 떠오르는 거포 안현민 등 현재 KBO리그를 이끄는 선수들이 뭉쳤다.

하지만 송성문, 김하성, 문동주, 원태인, 라일리 오브라이언 등 대회를 앞두고 적지 않은 주전급 선수들이 부상으로 낙마하며 전력이 약화된 것은 아쉽다. 압도적인 슈퍼스타가 없는 '언더독'인 한국은 특유의 팀워크와 벌떼야구 식의 총력전으로 세계의 강호들과 맞서야 한다.

류지현호의 강점으로는 타선이 꼽힌다. 김도영, 위트컴, 안현민, 김주원, 박동원 등은 평가전에서 쾌조의 타격감을 과시했다. 대표팀은 WBC를 앞두고 일본 프로팀인 한신(3-3), 오릭스(8-5)와의 평가전에서 1승 1무를 기록했다.

반면 투수력은 여전히 물음표로 남아있다. 최근 국제무대에서 한국 야구의 고질적인 문제로 자리잡은 제구력 난조로 인한 볼넷 남발은 가장 큰 불안요소다. 대표팀 투수진은 지난 3일 오릭스와의 마지막 평가전에서도 경기는 이겼지만 무려 9개의 사사구를 내주며 흔들렸다.

'MLB닷컴'은 지난 3일 2026 WBC에 참가하는 20개 출전국을 분석하며 한국 야구대표팀의 파워 랭킹을 7위로 놓았다. C조에서는 지난 대회 디펜딩챔피언인 파워랭킹 1위 일본에 이어 두 번째로 높은 순위다. 하지만 MLB닷컴은 정작 이번 대회 각 조 전력분석에서는 한국의 1라운드 탈락을 전망했다. C조에서는 '절대 1강'으로 꼽히는 일본이 8강행 한 자리를 차지할 것이 유력한 가운데, 남은 한 자리를 놓고 한국과 대만의 경쟁이 예상되고 있다.

MLB닷컴은 대만의 파워랭킹을 11위로 놓으며 전반적인 전력 자체는 한국보다 낮게 평가했다. 하지만, '프리미어12 우승 경험 및 탄탄한 투수력'을 대만의 강점으로 꼽으며, 부상으로 전력누수가 심각한 한국보다 2위를 차지할 가능성이 근소하게 높다고 분석했다.

'투구수 제한' 규정 고려한 선택과 집중 필요

김도영 '이틀 연속 홈런!' 3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 평가전 한국 대표팀과 일본 프로야구 오릭스 버팔로스와의 경기. 2회초 2사 1, 3루 한국 김도영이 3점 홈런을 친 뒤 세레머니를 하고 있다.
김도영 '이틀 연속 홈런!'3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 평가전 한국 대표팀과 일본 프로야구 오릭스 버팔로스와의 경기. 2회초 2사 1, 3루 한국 김도영이 3점 홈런을 친 뒤 세레머니를 하고 있다.연합뉴스

한국은 5일 체코전을 시작으로 7일 일본, 8일 대만, 9일 호주와 차례로 맞붙는다. 이 중에서도 역시 일본-대만과의 2연전은 사실상 8강 진출의 운명을 좌우할 분수령으로 꼽히고 있다. 특히 한국으로서는 일본과의 2차전(오후 7시) 저녁 경기 후, 휴식일 없이 곧바로 다음 날 낮 12시에 대만과 3차전을 치러야 하는 빡빡한 일정이라, 선수들의 적절한 컨디션 관리가 최대 변수로 떠올랐다.

한국 대표팀의 전력을 감안하여 현실적인 '선택과 집중'이 필요하다는 전망도 나온다. WBC에서는 다른 대회와 달리 '투구수 제한' 규정이 있다. 선수층이 두텁지 못한 한국으로서는 승리하는 경기에서 투수력 소모를 최소화해야 다음 경기에서도 안정된 전력을 운용할 수 있다. 여기서 가장 최악의 시나리오는 투수는 투수대로 소모하고도 경기를 패하는 것이다.

냉정히 말해 한국은 객관적인 전력에서 일본에 크게 뒤진다. 한국은 2015년 WBSC 프리미어12 4강전 승리 이후 일본을 상대로 국제전 11경기 연속 무승(1무 10패)에 그치고 있다.

자존심 회복을 기대하는 국내 팬들의 열망이 크지만, 만일 일본전에 섣불리 주력 투수들을 모두 동원하는 총력전을 펼쳤다가 패한다면, 바로 다음날 열리는 대만전까지 부담이 커질 수 있다. 대만 역시 한국이 전력을 다한다고 무조건 승리를 장담할 수 있는 팀이 아니다. 만일 일본-대만전에 2연패하는 최악의 시나리오는, 사실상 한국의 4회 연속 WBC 1라운드 탈락을 의미하는 것과 같다.

이 때문에 일각에서는 한일전에서는 차라리 힘을 아끼더라도, 승산이 좀더 높은 대만전을 비롯한 나머지 경기에 올인해야 한다는 주장도 나온다. 단판승부가 아니라 8강 진출이 더 큰 목표인만큼 조별리그 한일전에 크게 연연할 필요가 없다는 것이다.

한국대표팀의 1~3선발 자원으로 유력한 곽빈, 류현진, 데인 더닝을 일본전과 대만전 중 어디에 초점을 맞춰 활용할지가 한국대표팀의 대회 전체 운영 전략을 좌우할 수 있다. 류지현 감독은 아직까지 일본-대만전 선발투수와 마운드 운영 계획에 대하여 밝히지 않고 신중한 모습이다.

한편으로 약팀과의 대결에서 이변을 허용하지 않는 것도 중요하다. 한국은 지난 WBC에서 한 수 아래로 예상했던 호주, 네덜란드 등에 뼈아픈 일격을 당한 바 있다. 5일 열리는 1차전 체코와 경기에서는 선발로 소형준과 2번째 투수 정우주 조합의 '1+1' 등판이 예정되어 있다.

C조 최약체로 평가받는 체코는 전력상 한국대표팀의 무난한 승리가 예상되지만 대만-일본전까지도 고려하면 두 투수가 최대한 많은 이닝을 무실점으로 이끌어줘야 한다. 과연 류지현호는 이번 WBC에서 한국야구의 명예회복을 이뤄낼 수 있을까.

WBC 류지현호 야구대표팀 한일전 대만전

