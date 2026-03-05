최가온의 고백 "끝까지 포기하지 않은 내가 자랑스러워''

▲유퀴즈
최가온TVN
스노보드 하프파이프 국가대표 최가온은 최근 막을 내린 동계올림픽에서 첫 출전 만에 '대한민국 역사상 설상종목 최초의 금메달'을 따낸 주인공이 됐다. 올림픽을 마치고 돌아온 최가온은, 친구들과 소소한 파티를 즐기는 등, 평범한 또래 소녀의 일상으로 잠시 되돌아와 있었다. 올림픽에서 당한 부상으로 손에 보호대를 착용하고 있었지만 다행히 순조롭게 회복 중이라며 근황을 전했다.
최가온은 올림픽 1-2차 시기 당시 크게 넘어져 손바닥뼈가 3곳이나 골절되는 큰 부상을 입고도 불굴의 의지로 포기하지 않은 끝에 마지막 시도에서 극적인 역전 우승을 했다. 금메달을 따내고 시상대에서 최가온은 참았던 눈물을 펑펑 쏟아냈다.
스노보드 하프파이프의 높이는, 아파트 3층에 해당하는 약 7미터에 이른다. 선수들이 경기하면서 점프하게 되면, 최고점의 높이는 약 10미터까지 올라간다. 여기에 회전력까지 더해지면 자칫 추락 시 충격이 어마어마하여 부상 위험이 매우 큰 종목이기도 하다.
"첫 올림픽인데 메달 색이 또 금색이었다. 몰랐는데 제가 첫 번째 금메달이어서 깜짝 놀랐고 행복했다. 1차 시기 때 크게 다쳐서 못 일어날 것 같다는 생각도 들었다. 이대로 올림픽을 포기해야 하나 싶었는데, 그러면 이 하루를 평생 후회할 것 같아서 다시 일어났다."
부상 당시 의료진은 최가온에게 '들것에 타게 되면 병원으로 후송하고, 자력으로 내려가면 경기를 속행할 수 있다'는 사실을 알려주며 결정을 재촉했다. 간절했던 최가온은 스스로 몸을 일으켜 걸어 내려왔지만 몸 상태는 이미 만신창이였다. 올림픽 전부터 척추 골절로 부상이 있었고 경기중 넘어져 손바닥도 골절된 상태였다. 최가온과 5년간 함께 했던 벤 위스너 코치는 '기권하자'며 극구 만류했지만 최가온의 의지가 워낙 확고했다.
1차 시기에 입은 충격의 여파가 남아있었던 최가온은 2차에서도 900도 회전 시도를 하다가 다시 넘어지고 말았다. 지켜보던 많은 이들도 안타까워하며 포기하는 분위기였다. 그러나 최가온은 2차의 실패에서 오히려 성공의 확신을 느꼈다고 고백했다.
"다리 상태를 확인하고 나서 '3차 때는 할 수 있겠다'는 생각이 들었다. 3차 시기를 앞두고 눈이 정말 많이 왔는데 너무 예뻐서 눈물이 나오더라. '내가 여기서 죽더라도 기술 다 하고 힘 빠져서 죽겠다, 후회 없이 해보자'라고 생각했다."
비장한 마음으로 마지막 시기에 나선 최가온은 불굴의 의지로 부상을 이겨내고 1, 2차 때와 같은 기술로 점프를 시도했다. 자유롭게 하늘을 날아오른 최가온은 마지막 점프까지 멋지게 성공시키며 3차 시기를 마무리했다. 그렇게 최가온은 90.25점으로 1위를 차지하며 극적인 금메달을 획득했다.
"많이 후련했다. 3차 때 넘어졌으면 내 런(플레이)을 올림픽에서 못 보여드리는 거니까. 다행히 랜딩을 해서 제 런을 보여드릴 수 있어 너무 후련하고 울컥했다. 도파민이 터져서 경기가 끝나고도 일주일간 잠을 못 잤다. 몸은 피곤한데 잠이 안 왔다. 눈에 아무것도 안 들어오고 경기 장면만 머릿속에 자꾸 떠올랐다."
1호팬 아버지