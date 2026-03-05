젠지 세대도 재즈 듣는다, 이 사람 때문에

▲오는 6월 7일 경기도 일산 킨텍스에서 열리는 레이베이(Laufey)의 내한 공연 라이브네이션코리아

2024년 늦여름, 서울 재즈 페스티벌을 방문했던 사람들이라면 쉽게 잊지 못할 순간이 있다. 올림픽공원 잔디마당에 아이슬란드 출신의 재즈 팝 스타 레이베이(Laufey)가 등장했을 때다. 무대 위에 오른 레이베이는 중저음의 따스한 목소리로 관객들에게 잊지 못할 체험을 선사했다. 당시 레이베이의 목소리는 대동한 현악 4중주는 물론, 쾌적한 날씨와 어우러지면서 최고의 시너지를 빚어냈다.



이 당시 레이베이의 목소리를 잊지 못하는 음악팬들이라면, 그녀를 다시 만날 기회가 생겼다 레이베이가 오는 6월 7일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장 9홀에서 단독 내한 공연을 열고 한국 팬들을 다시 만난다. 이번 공연은 그녀가 지난 8월 발표한 앨범 <어 매터 오브 타임>(A Matter of Time) 발매를 기념하는 월드 투어의 일환이다. 공연 티켓은 오는 9일 오후 12시부터 공식 예매처인 NOL 티켓에서 단독 판매될 예정이다.



Z세대가 재즈를 듣게 만든 홍보 대사



재즈 음악은 1950년대 로큰롤에 대중음악의 패권을 내주었다. 그 이후로도 끊임없는 발전을 거듭했고, 스타가 등장했지만, 대중과의 거리는 점점 멀어졌다. 레이베이는 21세기 재즈 아티스트 중에서도 손꼽힐 만큼 세계적인 지지를 받는 아티스트다. 레이베이는 엘라 피츠제럴드 등 재즈 역사의 여러 거장들을 떠올리게 하는 묵직한 중저음으로 젊은 음악 팬을 사로잡는다. 재즈에 보사노바, 클래식, 로파이(lo-fi)한 베드룸 팝 사운드를 결합하며 오늘날 음악 팬들의 정서에 더욱 가깝게 다가간다.



레이베이는 24년 내한 당시 자신의 노래를 '지독한 이별 노래'라고 소개한 적이 있다. 레이베이가 들려주는 알토의 낮은 목소리는 거장을 소환하지만, 개인적이며 시시콜콜한 연애사를 다룬 가사는 오히려 팝스타 테일러 스위프트를 닮았다. 이기적인 남자친구를 저격하는 노래 '터프 럭(TOUGH LUCK)'은 좋은 예다. 레이베이는 여느 팝스타들처럼 숏폼 플랫폼 '틱톡'을 활용해 팬들과 소통하는 데에도 적극적이다. 어떤 행보든 전통에 얽매이지 않는다. 레이베이의 존재가 Z세대 음악팬들로 하여금 재즈를 만나는 첫 관문이 되는 이유다.



중국계 아이슬란드인인 레이베이는 미국 버클리 음대에 재학 중이던 2020년 데뷔곡 '스트리트 바이 스트리트(Street by Street)'를 발표했다. 2023년 발표된 앨범 <비위치드>(Bewitched)로 제66회 그래미 어워드 '베스트 트래디셔널 팝 보컬 앨범' 부문을 수상했다. 2025년에 발표한 정규 앨범 <어 매터 오브 타임>(A Matter of Time) 역시 2026 제68회 그래미 어워드에서 같은 상을 받았다.



레이베이가 오늘날 음악 시장에서 거두고 있는 성과는 웬만한 팝스타들과 비교해도 부족함이 없다. 대표곡 '프롬 더 스타트(From The Start)'는 스포티파이에서 10억 회의 스트리밍을 넘어섰으며, 신보의 수록곡 '러버 걸(Lover Girl)' 역시 1억 회 이상 재생되었다. 2026년 3월 기준 레이베이를 스포티파이에서 듣고 있는 사람은 2400만 명에 달한다. 할리우드 볼, 라디오시티 뮤직홀, 로열 앨버트 홀 등 유서 깊은 공연장에도 올랐다. 이번 내한 공연에 앞서, 오는 4월에는 미국 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌에서 공연을 펼칠 예정이다.



