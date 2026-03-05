'고베에 일격→1차전 패배' FC서울... 8강 진출 위해 필요한 '스트라이커'들의 활약

홈에서 뼈아픈 패배를 맛본 FC서울. 8강 진출 확률을 높이기 위해서 스트라이커들의 분발이 요구된다.김기동 감독이 이끄는 FC서울은 4일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 16강 1차전서 비셀 고베에 0-1로 패배했다.2020시즌 이후 무려 5년 만에 아시아 무대를 드러냈던 서울. 1차 목표였던 토너먼트 진출에 성공하며 웃었지만, 내용으로는 상당히 아쉬웠다. 리그 스테이지 8경기서 부리람 유나이티드(태국)·상하이 포트(중국)를 상대로 단 2승에 그쳤으며 나머지 6경기서는 4무 2패로 심각한 부진을 경험했다.7위로 토너먼트 막차에 탑승했지만, 더 높은 곳을 향하기 위해서는 경기력·결과를 다 잡아야 하는 상황에 놓였다. 경기를 앞둔 김기동 감독도 이를 확실하게 인지하고 있었다. 그는 "내일 결과를 가져와야 앞으로가 편할 것"이라며 각오를 다졌다. 이는 선발 명단에 그대로 드러났다. 4-1-4-1를 가동한 서울은 최전방에 클리말라를 배치했다.중원에는 송민규·바베츠·조영욱·이승모·안데르손이 수비진은 최준·로스·야잔·김진수가, 골문은 구성윤이 책임졌다. 간절함을 안고 경기에 나섰지만, 결과적으로는 상당히 아쉬웠다. 전반에는 51%의 점유율과 함께 5번의 슈팅을 날렸으나 정확도가 떨어졌다. 수비에서도 흔들리는 모습이었다. 계속된 압박으로 빌드업이 매끄럽지 못했고, 전반 23분에는 툴레르에 실점했다.후반에는 더욱 고삐를 당겨 점유율을 68%로 늘리면서 경기 주도권을 가져왔으나 고베 수비진을 뚫어내지 못했다. 유효 슈팅은 단 1개에 그쳤고, 오히려 위협적인 역습을 맞으며 흔들리는 모습을 보여줬다.이처럼 홈에서 고베를 상대로 압도적인 점유율과 흐름을 만들고도 패배한 서울은 지난 시즌부터 이어져 온 고민거리가 발목을 잡았다. 김기동 감독 부임 직후 2024시즌은 그야말로 최전방에서 골 폭죽이 터졌다. 당시 주전 스트라이커였던 일류첸코(수원)는 14골 5도움으로 해결사 임무를 다해냈고, 조영욱·임상협·린가드 등과 같은 2선 자원들도 힘을 보태며 활짝 웃었다.결과적으로 리그 최다 득점 3위(55골)에 자리하며 화끈한 공격 축구를 선보였지만, 지난해는 달랐다. 일류첸코를 붙잡지 않았던 이들은 자유 계약 신분이었던 둑스(두간지치)를 영입하는 결단을 내렸지만, 실패로 귀결됐다. 둑스는 32경기서 4골에 그치며 아쉬운 활약상을 선보였고, 여름 이적시장에서는 천성훈을 투입했으나 효과는 상당히 미미했다.또 아시아 챔피언스리그2(ACLT) 8강 무대에서 전북 현대를 상대로 압도적인 골 결정력을 자랑했던 폴란드 특급 공격수 패트릭 클리말라도 손에 넣었지만, 부상이 이어지면서 재미를 보지 못했다. 결국 이런 문제점을 해결하기 위해 이번 겨울에 K리그2 최고 공격수 후이즈를 품는 결단을 내렸고, 클리말라도 겨울 동계 훈련 기간을 거치면서 점차 컨디션을 회복했다.약점이 강점이 될 수 있다는 기대감이 부풀었으나 아직, 그 효과는 보지 못하고 있다. 김 감독은 주전 공격수로 클리말라를 투입했으나 영향력이 다소 아쉽다. 리그 스테이지 최종전에서는 산프레체 히로시마를 상대로 페널티킥 득점을 기록한 게 전부인 그는 공식전 4경기서 1골에 그치며 고개를 숙이고 있다.이번 고베전에서도 선발로 투입됐던 클리말라는 최전방에서 존재감을 발휘하지 못했다. 유효 슈팅은 0회에 그치는 굴욕을 맛봤고, 패스 성공도 단 4회에 그쳤다. 결국 단 61분만을 소화한 그는 후이즈와 교체되며 경기장을 빠져나갔다. 교체로 투입된 후이즈도 아쉬운 경기력으로 팬들에 만족감을 선사하지 못했다.2024년, 성남FC에 입단한 그는 2년 동안 31골을 터뜨리며 한국 무대에 완벽하게 적응한 모습을 보여줬다. 2부에서 인상적인 활약을 토대로 1부에 입성한 그였지만, 서울 유니폼을 입고 아직 데뷔골을 터뜨리지 못하고 있다. 선발과 교체를 오가고 있는 후이즈는 이번 경기서는 특히 아쉬운 모습을 보여줬다.후반 16분 교체 투입된 그는 곧바로 페널티킥 기회를 얻어내며 데뷔골과 함께 0-1로 뒤진 상황을 만회할 수 있는 '찬스'를 맞았으나 무산됐다. 페널티킥을 놓친 후이즈는 급격하게 자신감이 하락한 모습을 보여줬다. 포지셔닝에서 상당한 애를 먹었고, 후반 막판에는 역습 상황서도 아쉬운 터치로 상대 수비에 볼을 뺏기는 장면이 나왔다.특히 후반 33분 송민규의 굴절된 크로스 상황서 단독 찬스를 해결하지 못한 부분은 너무나도 뼈아픈 기회 중 하나였다.스트라이커들이 부진한 상황 속 패배를 맛봤던 서울. 공격을 전개하는 과정 자체는 좋았다. 신규 영입생인 송민규는 좌측면에서 분전하며 드리블 성공 2회·볼 경합 성공 5회로 인상적인 모습을 선보였고, 공격형 미드필더로 출격한 조영욱도 제 몫을 해냈다. 또 우측면에서도 안데르손이 볼 운반과 기회 창출을 시도했으나 결과적으로 골을 넣지 못하며 고개를 숙였다.아쉬웠던 최전방 자원들의 활약 속 김기동 감독은 질책보다 이들을 감싸는 모습을 보여줬다.김 감독은 "후이즈가 들어가면서 경기 흐름 자체가 우리 쪽으로 왔다. PK가 나면서 본인이 욕심이 생겼던 것 같다. 원래는 안데르손이 PK를 찬다. 클리말라도 골을 넣었기 때문에 본인도 넣는다면 컨디션이 올라올 것"이라며 "조급해하지 않았으면 좋겠다. 급한 마음을 내려놓고 플레이를 하다 보면 다른 기회가 생길 것이다. 물론 팀원들에게 미안한 마음을 가지고 있을 것인데 다음 경기에 열심히 한다면 기회가 올 거다"라고 했다.한편, 서울은 오는 11일, 일본 고베로 자리를 옮겨 16강 2차전을 치르게 된다.