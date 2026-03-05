'아이즈원 출신' 김민주의 첫 주연, 어떤 모습일까

지난 2017년 <아이돌학교>에서 15위를 기록하며 프로미스9 멤버가 되지 못했던 조유리는 1년 후 < 프로듀스48 >에 참가해 3위를 차지하며 아이즈원의 메인 보컬로 활약했다. 아이즈원 활동 종료 후 솔로 가수로 데뷔한 조유리는 2022년 웹드라마에 출연하며 연기 병행을 시작했고 2024년과 작년 넷플릭스 드라마 < 오징어게임2,3 >에서 임산부 참가자 김준희 역을 맡아 전 세계 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.
< 프로듀스48 >에서 7위에 오르며 아이즈원의 리더를 맡았던 권은비도 아이즈원 활동이 끝난 후 2021년 8월 솔로로 데뷔했다. 권은비는 2022년 <태양의 노래>를 통해 뮤지컬에 도전했고 2024년에는 일본 영화 <스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데: 라스트 해커>에 출연했다. 하지만 권은비에게 뮤지컬과 영화는 일종의 '외도'였을 뿐 대부분의 대중은 권은비를 '가수 겸 배우'가 아닌 솔로 가수로 인식하고 있다.
아이즈원 출신 중에는 조유리처럼 가수와 배우로 동시에 활동하는 멤버도 있고 권은비나 아이브의 장원영, 안유진, 르세라핌의 미야와키 사쿠라, 김채원처럼 가수 활동에 주력하는 멤버도 있다. 하지만 이 멤버는 아이즈원 활동 종료 후 가수 활동 없이 연기에만 전념하고 있다. 오는 6일 <러브 미>의 후속으로 방송되는 jtbc 금요시리즈 <샤이닝>을 통해 데뷔 후 처음으로 메인 주연을 맡게 된 김민주가 그 주인공이다.
아이즈원 활동 종료 후 곧바로 배우 전향