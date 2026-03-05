'아이즈원 출신' 김민주의 첫 주연, 어떤 모습일까

MBC 화면 캡처

김민주는 배우 전향 후 첫 작품으로 사극 <금혼령, 조선 혼인 금지령>을 선택했다.데뷔 전 얼반웍스이앤티에서 3년 가까이 연습생 생활을 했던 김민주는 2017년 솔로 가수로 데뷔한 크리샤 츄와 함께 걸그룹을 준비하다가 2018년 <프로듀스48>에 참가했다. 연습생 시절 웹드라마 <불멸의 여신>과 MBC 드라마 <위대한 유혹자>에 출연하며 연기를 했던 김민주에게 치열한 걸그룹 서바이벌 오디션은 익숙하지 않았고 김민주의 소극적인 성격까지 더해지며 트레이너들에게 많은 지적을 받았다.하지만 회를 거듭할수록 점점 노력하며 성장하는 과정이 '국민 프로듀서'들에게 깊은 인상을 남겼고 팬들에게 많은 사랑을 받은 끝에 최종 11위에 오르며 아이즈원 멤버로 선정됐다. 아이즈원에서 서브보컬로 활약한 김민주는 배우 경험이 있는 멤버답게 아이즈원 활동 기간에도 2019년 독립영화 <어제 일은 모두 괜찮아>에 출연했고 웹드라마 <에이틴> 시즌2에 특별 출연하며 연기 활동을 병행했다.김민주는 2021년 4월 아이즈원의 활동이 종료된 후 사쿠라, 김채원과 함께 하이브에 스카우트돼 새 걸그룹(르세라핌) 멤버가 될 거란 소문이 있었지만 김민주는 걸그룹이 아닌 연기자의 길을 선택했다. 물론 아이즈원 시절부터 팬들로부터 '배우상'이라는 평가를 받았지만 어느 정도 성공이 보장된 대형 기획사의 걸그룹 멤버를 마다하고 전업 배우의 길을 가겠다고 한 것은 분명 쉽지 않은 선택이었다.아이즈원 활동 종료 후 전도연과 공유, 서현진, 수지, 신시아 등이 속한 배우 전문 기획사 '매니지먼트 숲'으로 소속사를 옮긴 김민주는 2022년 12월 방송된 동명 웹소설 원작의 가상 역사극 <금혼령, 조선 혼인 금지령>에 출연했다. 배우 전향 후 첫 작품으로 사극을 선택하며 팬들을 놀라게 한 김민주는 세자빈 안씨 역을 맡아 무난한 연기를 선보이며 MBC 연기대상에서 연우와 함께 신인상을 수상했다.김민주는 2024년 SBS의 범죄 수사 스릴러 <커넥션>에서 전미도가 연기한 오윤진의 아역을 맡아 그해 SBS 연기대상에서 신인상을 받았다. 김민주는 <커넥션>에서 재경(지성 분)과 준서(윤나무 분)의 마음을 흔드는 당돌한 전학생을 연기하며 시청자들을 사로잡았다. 김민주는 주연으로 곧바로 주목받진 못했지만 전업 배우 변신 후 2개의 지상파 연기대상 신인상을 받으며 착실히 경력을 쌓아 나갔다.