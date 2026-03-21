셰익스피어에서 우리 고전까지... 연극 무대 물들이는 재창작 열풍

국립극단

[<삼매경> <홍도>]

연극 <반야 아재>에 출연하는 배우 조성하·심은경영국에 셰익스피어가 있다면, 러시아에는 안톤 체호프가 있다. 현대 연극에서 가장 중요한 극작가로 꼽히는 체호프의 대표작 <바냐 아저씨>가 국립극단과 조광화 연출의 손을 거쳐 <반야 아재>로 재탄생한다. 원하는 바를 다 이루지 못했으나 시간이 흘러버린 탓에 분노하고 자책하는 지방 영지 인물들을 다룬 원작을 한국적 정서로 각색했다.기술과 산업의 진보는 사회에 역동성을 불어넣는 한편, 개인의 삶과 지위를 불안정하게 흔들기도 한다. 체호프가 활동하던 시기 러시아 지방 영지 인물들의 삶은 오늘날 현대 사회를 살아가는 인물들의 불안정성과 맞닿아있다. 19세기 말 러시아 희곡이 21세기 한국 사회에서 변형되어 공연될 수 있는 까닭이다.<반야 아재>의 주인공 '바냐'는 '박이보'로 재탄생해 조성하가 연기하고, '소냐'는 '서은희'라는 이름으로 재탄생해 심은경이 연기한다. 천만 배우 심은경은 <반야 아재>를 통해 데뷔 후 처음으로 국내 연극 무대에 오른다. 공연은 5월 22일부터 31일까지 국립극장 해오름극장에서 진행된다.1991년 <동승>에서 주인공 '도념'을 맡은 26살의 배우 지춘성이 35년이 흐른 2026년 같은 역을 다시 맡는다. 당시 지춘성은 <동승>을 통해 서울연극제 남우주연상, 백상예술대상 인기상을 수상하며 연극계 스타 신인으로 발돋움했다. 예순의 지춘성이 다시 35년 전 맡은 역할을 연기할 수 있는 까닭은 <동승>이 <삼매경>이라는 이름으로 재탄생했기 때문이다.국립극단과 이철희 연출의 협업을 통해 재창작된 <삼매경>은 <동승>의 서사를 토대로 배우 지춘성의 자전적 기억과 고백을 덧댄 작품이다. 지춘성은 <동승> 속 도념에 분하다가 배우 자신으로 돌아와 연극을 이끈다. 그런 면에서 <삼매경>은 한국 고전의 재창작이라는 의미를 넘어, 한국 현대 연극사를 한 명의 배우로 꿰뚫는다는 상징성도 있다.의미를 인정받아 지난해 한국연극평론가협회가 발표한 '올해의 연극 베스트3'에 선정되기도 했다. 덕분에 재창작 초연이 이루어진 지 1년도 채 되지 않아 재연으로 돌아왔다. 지난 12일 명동예술극장에서 개막한 <삼매경>은 4월 5일까지 공연된다. 3월 29일에는 이철희 연출과 배우 지춘성 등이 참여하는 관객과의 대화도 진행된다.