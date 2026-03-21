셰익스피어에서 우리 고전까지... 연극 무대 물들이는 재창작 열풍

고전 연극이 상반기 연극 무대를 장식한다. 고전은 단순히 오래된 작품이라서가 아니라, 과거에도 유효했고 현재도 유효하며 미래에도 유효할 가치를 담고 있어 의미 있다. 그 동시대성 덕분에 고전은 여전히 무대에 올라 연극계의 중심을 잡아준다.
올해 상반기 무대에 오르는 고전 연극들은 재창작에 가까운 각색 작업을 거쳤다는 점이 두드러진다. 지난해 말까지 서울시극단 단장을 역임했던 연출가 고선웅이 이끄는 극공작소 마방진은 윌리엄 셰익스피어의 고전 비극 두 편을 연달아 공연한다. 절제력을 잃어버린 권력욕 때문에 파멸로 귀결되는 비극 <맥베스>를 무협극으로 각색한 <칼로막베스>가 지난 15일까지 국립극장 하늘극장에서 관객과 만났다. 이후 부산과 성남에서 지방 공연을 준비 중이다.
<칼로막베스>가 막을 내린 국립극장 하늘극장에서는 <리어왕>을 각색한 <리어왕외전>을 무대에 올린다. 올해로 20주년을 맞이한 극공작소 마방진은 두 작품에 이어 임선규의 1936년 작 <사랑에 속고 돈에 울고>를 각색한 <홍도>를 예술의전당에서 공연한다. 외국 고전의 재창작뿐 아니라 우리 고전을 현대적으로 다듬는 작업도 병행하는 셈이다. 4월 개막하는 <홍도>에는 배우 박하선이 캐스팅되어 관심을 모은다.
국립극단도 고전의 재창작 대열에 합류한다. 지난 12일부터 관객과 만나기 시작한 연극 <삼매경>은 함세덕의 1939년 작 <동승>을 재창작한 연극으로, 1991년 <동승>에 출연한 배우 지춘성이 35년이 흐른 지금 다시 주인공을 맡는 버전으로 재창작되었다. 이어 5월에는 러시아의 대문호 안톤 체호프의 <바냐 아저씨>를 한국적 정서로 가다듬은 <반야 아재>를 무대에 올린다. 배우 조성하와 심은경의 출연 소식이 알려지며 화제가 됐다.