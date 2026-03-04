'ML 28승' 선발 더닝... WBC 류지현호의 새 희망 될까?

KBO

3일 WBC 평가전에 선발 등판한 데인 더닝(출처: KBO SNS)2023 월드시리즈 우승 멤버이자 한국계 메이저리거 투수인 데인 더닝(32·시애틀 매리너스)이 고대하던 태극마크를 달고 나선 첫 실전 등판에서 완벽한 투구를 보이며 한국 WBC 대표팀 선발진의 새로운 희망으로 떠올랐다.지난 3일, 일본 오사카 교세라돔에서 펼쳐진 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 공식 평가전인 일본 프로야구(NPB) 오릭스 버팔로스와의 경기에 선발 투수로 등판한 더닝은 3이닝 동안 총 37개의 투구수를 기록했고 3피안타 1탈삼진 무실점을 기록했다.1회말 첫 상대 타자인 무네 유마에게 중전 안타를 허용하며 출발했지만, 이후 세 타자를 범타와 삼진으로 돌려세우며 평가전 첫 이닝을 무사히 넘겼다. 2회에도 1사 후 우익선상 2루타를 내주긴 했지만 이후 흔들림 없이 후속 타자들을 내야 땅볼과 뜬공으로 실점 위기를 넘겼다.이날 가장 돋보인 순간은 3회였다. 선두타자 후쿠나가 쇼의 깊은 내야 안타 타구를 유격수 김주원이 1루로 악송구하며 무사 2루 위기를 맞았다. 이어 다음 타자 무네의 땅볼마저 2루수 김혜성이 포구 실책을 범하며 무사 1, 3루의 결정적 실점 위기에 몰렸다.하지만 메이저리그 무대에서 수많은 경력을 쌓은 베테랑인 더닝은 뛰어난 위기관리 능력을 보였다. 외야 플라이만 나와도 실점하는 상황에서 후속 타자인 니시카와 료마와 구레바야시 고타로를 연달아 내야 플라이로 처리한 뒤, 이날 마지막 상대였던 오타 료를 유격수 땅볼로 잡아내며 실점 없이 첫 등판을 무실점으로 마감했다.