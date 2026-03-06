옥상달빛 멤버가 회사 차리고 예능에도 나가는 이유

|K 엔터업계에서 작지만 강력한 영향력을 발휘한 인물들이 어떻게 변화를 일궈내고 흐름을 변화시켰는지, 또 K엔터테인먼트 산업 내에서 지속 가능한 변화와 혁신을 하기 위해 어떤 노력을 하는지 작은 거인들의 이야기를 듣습니다.[기자말]
2010년, 이 노래를 들은 사람들이라면 대부분 울컥해 남몰래 어깨를 들썩이다가 결국은 위로 받았을 거다. 일단 나와 친구들이 그랬다. 이십 후반 백수들의 삶은 재미나 기쁨의 감정은 낯설고 한탄과 자책은 익숙했다.
그러던 어느 날, 동갑내기 여자 둘이 멜로디언에 실로폰을 얹은 선율에 달콤한 목소리로 '그냥 살아야지 저냥 살아야지, 죽지 못해 사는 오늘'이라고 쓸쓸함을 담아 부르는 노래를 들었다. 2010년 EP '옥탑라됴'로 데뷔한 옥상달빛의 곡 '하드코어 인생아'였다.
고단한 청년 위로하던 가수가 기획사 대표로
옥상달빛(김윤주·박세진)의 노래는 늘 그런 식이었다. 힘내라고 파이팅을 외치기보다 그저 곁에서 조곤조곤 끊이지 않는 수다를 펼치는 친구들 같았다.
대놓고 위로하면 자존심이 상할 수도 있다는 걸 아는 듯 적당히 거리감을 두고 '손톱 밑에 낀 때처럼 아무도 못 본 노력들'(옥상달빛, '수고했어 오늘도')을 알아봐 주며 다정한 노래를 발표했다. 삶이 대체로 서러운데 그래도 중간중간 살 만한 찰나가 있다는 걸, '없는 게 메리트라네 난, 있는 게 젊음이라네 난'(옥상달빛, '없는게 메리트')이라고 노래하며 위로하는 가수였다.
그렇게 꾸준히 자신들이 지나온 시간을 기록하며 노래했다. 스물여덟에는 당시의 청춘기를 담아낸 '28'을 제목으로 첫 정규음반을 내고, 2024년 3월에는 수고스런 마흔 살을 기념하듯 세 번째 정규앨범 '40'을 발표했다.
5년여 <푸른밤, 옥상달빛입니다>라는 라디오(MBC FM4U)를 진행하며 친근하게 함께 나이 드는 친구처럼 있던 이 여성듀오는 중간중간 솔로 앨범을 발표하는 등 자기다움을 잃지 않으려 애썼다.
급기야 옥상달빛의 멤버 김윤주는 지난 2022년 '와우산레코드'를 설립했다. 아티스트이자 기획사 대표이사로 새로운 출발을 결심한 이유는 한 가지, 순수하고 맑은 음악을 하는 친구들과 꾸준히 그리고 생계를 꾸릴 수 있는 돈을 벌면서 음악하고 싶어서다.