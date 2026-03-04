블랙핑크, 'GO'로 증명한 존재감… 데뷔 10주년, 다시 쓴 케이팝 역사

▲블랙핑크 'GO '뮤직비디오 YG엔터테인먼트

제법 풍성한 조합의 미니 음반임에도 <DEADLINE>에 대한 몇 가지 아쉬움은 남는다. 신작이 발표되었지만 유튜브 콘텐츠 혹은 방송 출연 같은 대외 홍보 활동이 부재하다보니 음반, MV 이외의 수단 외엔 블랙핑크를 접할 기회 자체가 전무한 상태다.

​

또한 'GO'의 뮤직비디오가 CG 중심으로 제작되면서, 블랙핑크 특유의 화려한 퍼포먼스를 확인할 수 없다는 점도 아쉬운 부분이다. 별도 퍼포먼스 영상 공개에 대한 기대가 있었지만 아직까지 별다른 움직임은 없는 상황이다. 여기에 '뛰어'를 제외한 전곡 영어 가사 구성 역시 일부 팬들 사이 호불호를 조성한다.

​

각자의 활동이 활발한 만큼 완전체로서의 모습을 자주 보기 어려운 현실은 데뷔 10주년 앨범 <DEADLINE>를 미묘한 감정으로 바라보게 만든다. 그럼에도 약 3년 5개월 만의 완전체 컴백이라는 사실만으로도, 오랜 시간 블랙핑크를 응원해 온 팬들에게 이번 앨범은 충분히 의미 있는 선물이다. '마감시한'이라는 제목의 <DEADLINE>은 끝이 아니라, 새로운 시작을 알리는 신호일지도 모른다.

