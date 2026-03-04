블랙핑크, 'GO'로 증명한 존재감… 데뷔 10주년, 다시 쓴 케이팝 역사

▲
블랙핑크 'GO '뮤직비디오YG엔터테인먼트
<DEADLINE>의 시작을 알리는 트랙은 지난해 선공개 싱글로 좋은 반응을 얻었던 '뛰어'다. B급 감성이 물씬 풍기는 독특한 구성의 뮤직비디오와 함께 블랙핑크의 건재함을 입증한 곡이다.
이어지는 2번 트랙 'GO'는 이번 앨범의 타이틀곡으로, 기존에 선보였던 음악과는 결이 다른 색깔을 지녔다. 묵직한 비트와 거친 질감의 신시사이저 사운드를 전면에 내세워, 경쾌한 분위기의 '뛰어'와는 상반된 이미지를 형성한다. 인트로 없이 곧바로 멤버들의 보컬로 시작되는 구성은 4인조 팀워크를 강조한다.
뮤직비디오는 마치 SF 영화 속 한 장면을 떠올리게 하는 범우주적 이미지를 기반으로 한다. 멤버들이 서로의 손을 잡고 함께 나아가는 장면은 팀으로서의 결속을 상징적으로 보여준다.
"I'm goin' all in, you should know that's my go-to / My whole crew with me, if I go then they go too"
(난 전부 걸고 있어, 그게 내 방식이란 걸 알아둬 / 내 팀 전부 함께야, 내가 가면 그들도 가)
"Blackpink'll make ya"라는 구호 역시 '나'가 아닌 '우리'의 의미를 강조하며, 타협하지 않고 자신들의 길을 가겠다는 의지를 분명하게 드러낸다.
다채로운 장르의 조합