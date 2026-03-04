"언제나 존재할 것..." 영화 '극장의 시간들'이 건네는 위로

티캐스트

영화 <극장의 시간들> 스틸컷젊은 고도 역에 뮤지션 원슈타인을 캐스팅한 일화도 전해졌다. 원슈타인은 "김대명 배우와 닮은 사람을 찾다가 팬이 올린 블로그를 보고 제안 주셨다. 연기는 처음이라 캐릭터의 서사가 이해되지 않는 부분도 있었지만, 한편으로는 제가 겪은 일과 닮은 점도 있어 즐겁게 촬영했다. 앞으로도 기회가 온다면 계속 연기하고 싶다"고 밝혔다.<탈주> <박하경 여행기> 이후 세 번째 호흡을 맞춘 홍사빈은 "제대하고 일주일이 안 돼서 촬영했다. 이종필 감독님과 작업하면서 좋았고, 기회가 된다면 어떤 역할이든 하고 싶다"고 소감을 말했다.이어 영화를 만든 후 영화와 극장을 향 생각이 달라졌냐는 물음에 이종필 감독은 "영화를 좋아한다면 당연시되는 공간이었는데, 영화를 만들면서 오랜만에 다시 생각해 봤다. 극장은 마음의 고향 같은 곳이더라. 늘 객석에 앉아 스크린을 봤는데 제가 지금 여기 있어도 되나 싶었다"고 말해 웃음을 유발했다.특히 그는 <극장의 시간들>의 프롤로그와 에필로그의 연출을 맡게 된 이유를 설명하며 남다른 애정을 드러냈다. "열고 닫는 일종의 표지 같은 느낌으로 <침팬지> 촬영 후 담게 되었다. 홍성희 영사 기사님을 막연히 기록하고 싶은 이유였다. 다큐멘터리처럼 필름과 디지털 영사가 가능한 씨네큐브의 특성을 살려 젊은 영사 기사에게 나이 든 영사 기사가 일을 가르치는 설정을 주었다"고 설명했다.<자연스럽게>는 어린이 배우들과 동네를 뛰어다니며 신나게 노는 장면을 촬영하던 중 자연스러운 연기를 요구하는 감독(고아성)과 어찌해야 할지 모르는 배우들과 스태프들의 고민이 담긴 이야기다.윤가은 감독은 "연출 제안을 받았을 때 장편 영화 후반 작업 중이었다. 영화를 놀이처럼 작업하고 싶은 고민이 컸던 때였다. 준비된 시나리오로 진행하려다가 현장에서 발견할 수 있는 헐거운 작업으로 방향을 틀었다. 오래전부터 고아성씨와 작업하고 싶다는 생각을 실현할 기회였다"고 회상했다.단편부터 시작된 아역 배우 선구안과 노하우가 <자연스럽게>에 녹아들어 간 듯 보인다. 윤가은 감독은 "어린이 배우에게 재미를 주면서 좋은 장면을 뽑아낼지 늘 고민이다. 놀이처럼 담으려 했다"고 말했다.이어 후반부 깜짝 등장한 이유를 두고 "원래 시나리오에는 없었다. 출연하지 않고 목소리 정도만 넣으려고 했는데 고아성씨를 캐스팅하면서 메타 버전이 생겼다. 메타의 메타가 되는 순간의 마법을 담았다"며 "자연스러운 것을 인위적이고 자연스럽게 포착한다는 (아이러니한) 의미를 담아 질문을 던지는 순간이다. 관객의 다양한 감상이 궁금해졌다"고 덧붙였다.