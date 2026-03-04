"언제나 존재할 것..." 영화 '극장의 시간들'이 건네는 위로

▲
영화 <극장의 시간들> 스틸컷티캐스트
3일 씨네큐브에서 영화 <극장의 시간들> 기자간담회가 진행되었다. 현장에는 이종필, 윤가은, 장건재 감독, 김대명, 원슈타인, 이수경, 홍사빈, 고아성, 장혜진, 김연교 배우가 참석했다.
영화 <극장의 시간들>은 <침팬지> <자연스럽게> <영화의 시간> 세 단편을 엮은 앤솔로지 작품이다. 극장을 사랑하는 사람들이 극장을 기억하기 위해 각자의 시간을 투영한 영화로 관객, 감독, 배우가 극장이 주는 공간과 영화를 보는 시간의 사유를 풀어냈다.
실제 겪은 일의 기록
영화는 씨네큐브 개관 25주년을 위해 씨네큐브에서 제안된 프로젝트로 이종필, 윤가은, 장건재 감독이 참여했다. <침팬지>는 2000년 씨네큐브에서 우연히 만난 고도(원슈타인), 제제(홍사빈), 모모(이수경)가 침팬지 이야기에 빠져드는 이야기다.
연출을 맡은 이종필 감독은 "씨네큐브를 소재로 영화를 만들어 달라고 제안이 왔다. 홍보나 캠페인의 목적은 아니었다. 25주년을 기념하기 위한 취지와 극장이 나오면 된다는 것 말고 자유롭게 연출을 부탁했다. 오래전부터 침팬지와 관련된 일화를 기록으로 남기고 싶었는데 기억, 영화, 극장이 다르지 않다고 생각했다. 오랜 친구인 김대명, 다시 만난 홍사빈, 새롭게 만난 원슈타인, 이수경과 즐겁게 작업했다"고 참여 계기를 밝혔다.
극 중 김대명은 나이 든 고도이자 이종필 감독의 페르소나를 맡았다. 실제 두 사람은 오랜 친구로서 영화 속 배경에 대한 이야기를 자주 나누었다고 설명했다. 김대명은 "2000년대 초반 종로와 광화문에 추억이 있다. 이 근처에 독립영화 극장이라든지, 극장에 가기 전 카페에 관한 이야기를 술자리에서 주고받았다"고 전했다.