단숨에 60만 구독자... '충주맨' 뗀 김선태의 저력

충주맨 김선태 전 주무관이 개인 채널 개설 후 올린 영상충주시를 떠난 '충주맨' 김선태 전 주무관이 개인 유튜브 채널을 개설하며 본격적인 홀로서기에 나섰습니다. 특히 채널 개설 직후 폭발적인 반응을 얻으며, 그를 향한 대중의 관심이 여전함을 증명했습니다.김 전 주무관은 지난 2일 '김선태'라는 이름의 개인 유튜브 채널을 개설하고 "세상 모든 것을 홍보합니다"라는 소개 글을 올렸습니다. 이어 3일에는 '김선태입니다'라는 제목의 첫 영상을 공개했습니다.첫 영상은 '시민의 숲' 공원에서 촬영됐습니다. 그는 공원 잔디밭을 보며 "잔디에 들어가면 안 되나. 항상 혼나는 걸 걱정하는 '공무원병'이 문제다. 아직도 벗질 못했다"라며 특유의 유머 감각을 뽐냈습니다.반응은 폭발적이었습니다. 영상 업로드 하루 만인 4일(오후 3시 기준) 구독자 수는 단숨에 59만 3000명을 돌파했습니다. 지자체 유튜브 채널을 전국구급으로 끌어올렸던 그의 기획력과 스타성을 대중들이 여전히 높게 평가하고 있다는 방증입니다. 아울러 충주시를 떠난 그의 행보에 대한 기대와 궁금증이 반영됐다는 분석도 나옵니다.구독자 250만 명이 넘는 대형 유튜버 '빠니보틀'은 자신이 김선태 채널의 프로필을 직접 제작했다고 밝혀 눈길을 끌었습니다. 김 전 주무관이 이처럼 대형 유튜버들과의 친분을 꾸준히 유지하고 있다는 점은 시사하는 바가 큽니다. 향후 유명 크리에이터들과의 협업이나 조력을 통해 채널이 더욱 폭발적으로 성장할 가능성을 보여주는 대목입니다.이날 공개된 첫 영상에서 김 전 주무관은 사직 배경을 둘러싼 '내부 갈등설'에 대해 직접 선을 그었습니다.그는 "원래 의도와 다르게 쫓겨나는 것처럼 비쳤는데 그런 건 절대 아니다"라고 말했습니다. 특히 일부에서 제기된 왕따설에 대해서도 "절대 왕따도 아니었고, 시청 공무원분들이 많이 도와주셨다"라며 "공직에서 없었던 걸 하다 보니까 조직과 맞지 않는 것도 있었겠지만 많이 이해해 주셨다"라고 설명했습니다.이어 억측을 자제해 달라는 당부도 잊지 않았습니다. 그는 "세상 사는 사람 모두 있는 곳은 다 시기 질투가 있다"라면서도 "확인되지 않은 추측으로 전체 공무원들이 공격받는 게 가슴 아프다"라고 말했습니다.김 전 주무관은 안정적인 공직을 내려놓은 이유 중 하나로 충주시 유튜브 '100만 구독자 달성'이라는 애초의 목표를 이뤘다는 점을 꼽았습니다. 그는 "할 만큼 했다. 100만이 원래 목표였고, 100만 정도면 할 도리를 다했다고 생각한다"라고 부연했습니다.뛰어난 기획력 덕분에 외부의 러브콜도 많았다고 털어놨습니다. 그는 "여러 곳에서 과분한 제안을 많이 해주셨다"라며 "고민을 많이 했지만, 결론적으로 좀 자유롭게 해보고 싶어서 유튜브를 시작했다"라고 밝혔습니다.또한 솔직한 속내도 감추지 않았습니다. 그는 "나가는 이유 중 가장 큰 것은 돈을 더 벌고 싶었다는 것"이라며 "가난하지는 않지만, 곧 나이가 40이다. 더 나이를 먹기 전에 내 역량을 펼쳐보고 싶었고, 잘 안되더라도 후회는 없다"라고 말했습니다.