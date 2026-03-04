전영오픈 32강 가볍게 이긴 안세영, 34연속 승리 대기록 순항중

지난 해 10월 덴마크 오픈부터 시작한 안세영의 연속 우승 행진이 그야말로 파죽지세다. 지난 달 아시아 팀 선수권대회까지 당당히 우승을 차지했으니 무려 일곱 대회 연속 우승 기록은 물론 단식 개인 기록으로 34연속 승리 기록을 이어가는 중이다. 드디어 중국의 전설 셰싱팡과 같은 언덕에 올라선 것이다. 이제 안세영 앞에는 배드민턴 역사상 최고의 선수로 꼽히는 수지 수산티(인도네시아)의 59연승 대기록만 남았다.배드민턴 여자단식 세계랭킹 1위 안세영이 3일 오후 9시 20분 영국 버밍엄에 있는 유틸리타 아레나 2번 코트에서 열린 BWF(세계배드민턴연맹) 전영 오픈 2026(슈퍼 1000시리즈) 여자단식 32강에서 튀르키예의 네슬리한 아린(34위)을 단 27분 만에 2-0(21-8, 21-6)으로 물리치고 지난해 10월부터 이어온 34경기 연속 승리 기록을 만들었다.2022년 6월 인도네시아 오픈 32강에서 네슬리한 아린을 처음 만나 2-0(21-13, 21-10)으로 완승을 거뒀던 안세영은 이번 전영 오픈 첫 경기를 맞아 가벼운 몸풀기를 이어가듯 더 큰 점수 차로 완승을 거뒀다. 첫 맞대결에서 아린에게 23 포인트를 내준 것에 비하면 이번 결과는 합계 14 포인트만 내줬으니 그 실력차는 더 벌어졌다고 말할 수 있다.첫 번째 게임 일방적인 리드를 이어가며 감각적인 포핸드 드롭샷 포인트로 15-5를 만들어 완승을 직감한 안세영은 곧이어 반 박자 빠른 3구 포핸드 크로스 포인트로 18-5까지 달아나 상대 코트의 아린을 꼼짝 못하게 묶어 버렸다. 첫 게임 21-8 마침표는 아린의 언더 클리어가 오른쪽 옆줄 밖에 떨어진 순간에 찍혀 나왔다.잠시 후 이어진 두 번째 게임에서도 안세영은 빠른 템포의 포핸드 스매싱에 이은 절묘한 드롭샷으로 7-2로 달아나 아린에게 추격의 여지를 주지 않았다. 안세영 특유의 포핸드 대각선 하프 스매싱 포인트(9-2)는 물론 포핸드 직선 스매싱 포인트(11-3)도 완벽했다.포핸드 크로스 앵글 드롭샷 포인트로 16-4까지 만든 안세영은 아린이 마지막 안간힘을 쓰며 두 포인트를 따라붙었지만 더 섬세한 포핸드 드롭샷으로 19-6를 만들었다. 이후 두 포인트는 아린의 연속 실수로 얻은 매치 포인트로 분명하게 찍혀 나왔다.이렇게 34경기 연속 승리 기록을 이어가고 있는 안세영은 16강에서 대만의 린 시앙 티(19위)를 만나게 된다. 중국의 라이벌 천 위 페이(3위)와는 대진표상 4강에서나 만날 가능성이 있다.(3월 3일 오후 9시 20분, 유틸리타 아레나 2번 코트 - 버밍엄)(21-8, 21-6)(진행중)2026년 3월 전영 오픈 32강 현재 1승2026년 2월 아시아 팀 선수권대회 우승(3승)2026년 1월 인도 오픈 우승(5승)2026년 1월 말레이시아 오픈 우승(5승)2025년 12월 BWF 월드 투어 파이널스 우승(5승)2025년 11월 호주 오픈 우승(5승)2025년 10월 프랑스 오픈 우승(5승)2025년 10월 덴마크 오픈 우승(5승)