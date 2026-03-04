'왕과 사는 남자', 우리는 왜 실패한 왕의 서사에 과몰입하고 있나

영화 <왕과 사는 남자>

영화 <왕과 사는 남자> 스틸컷그 메시지는 단종을 통해 관객의 삶을 되돌아보게 한다. 성과가 없었던 시간, 빛나지 않았던 청춘, 아무도 알아주지 않았던 노력을 무의미한 '실패'로 결론 내렸던 이들에게, 영화는 그런 '실패'마저 하나의 의미 있는 서사로 긍정할 수 있도록 돕는다.제목이 '왕'이 아니라 '왕과 사는 남자'인 점도 의미 있게 다가온다. 이는 기존의 사극과는 달리 권력극의 중심을 비켜가겠다는 선언에 가까워서다. 실제로 영화는 권력 투쟁의 서사가 있던 자리 대부분을 생활과 관계의 이야기로 채운다. 거대한 시스템에 패배해 바닥으로 떨어진 왕은 마찬가지로 삶의 변방에서 팍팍한 현실을 견디던 한 촌장(엄흥도)과 만나 서로의 일상을 돌본다.이 부분에서도 요즘 관객들이 무엇에 반응하는지 알 수 있다. 대단한 복수나 화려한 반전을 갖춘 강한 영웅 대신 어떤 순간에도 품위를 잃지 않으려는 태도, 그리고 혼자 버티다 또 다른 상처를 가진 누군가와 연결되는 소소한 순간들에 반응한다. 이는 대중의 정서적 허기를 보여주는 것이다.