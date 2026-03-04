방송·연예 서울 대중문화로 시대를 읽는 법 4 '왕과 사는 남자', 우리는 왜 실패한 왕의 서사에 과몰입하고 있나 영화 <왕과 사는 남자> 흥행의 이유는? 이인혜(soseo.voice) 26.03.04 15:16최종업데이트26.03.04 15:16 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2h85i 복사 확대 축소 요즘은 성공담이 잘 안 먹힌다. 아니, 정확히 말하면 성공담을 믿을 기운이 없다. 경기 불황은 장기화됐고, 비교는 일상화됐고, "노력하면 된다"는 문장은 너무 자주 배신당했다. 그 틈에서 〈왕과 사는 남자〉가 흥행한 이유는 영화가 단종을 박제된 '비극적 인물'로만 소비하지 않고 2026년의 무력감에 맞는 인물로 다시 해석해 냈기 때문이다. 큰사진보기 ▲영화 <왕과 사는 남자> 스틸컷쇼박스 단종은 역사에서 '실패한 왕'으로 남아 있다. 권력을 잃었고, 되찾지 못했으며, 결국 비극적인 결말로 기록된다. 하지만 요즘 관객이 단종에게 과몰입하는 이유는 그가 단지 불쌍해서가 아니다. 개인의 노력으로는 어찌할 수 없는 거대한 시스템에 내몰린 단종에게서, 구조적 한계에 떠밀린 현재 우리들의 모습을 발견했기 때문일 것이다. 이 영화가 영리한 점은 단종의 '패배'를 무능으로 귀결시키지 않는다는 것이다. 단종의 서사는 '왕이었으나 왕일 수 없었던 삶'에서 출발해, 점차 '그럼에도 하루를 살아내는 한 인간'으로 무게중심을 옮긴다. 수없이 실패를 겪으면서도 묵묵히 하루를 살아내는 우리의 모습과 겹쳐지는 대목이다. 영화는 이 과정을 통해 실패의 시간 역시 결코 의미 없지 않다는 묵직한 위안을 던진다. 큰사진보기 ▲영화 <왕과 사는 남자> 스틸컷영화 <왕과 사는 남자> 스틸컷영화 <왕과 사는 남자> 그 메시지는 단종을 통해 관객의 삶을 되돌아보게 한다. 성과가 없었던 시간, 빛나지 않았던 청춘, 아무도 알아주지 않았던 노력을 무의미한 '실패'로 결론 내렸던 이들에게, 영화는 그런 '실패'마저 하나의 의미 있는 서사로 긍정할 수 있도록 돕는다. 제목이 '왕'이 아니라 '왕과 사는 남자'인 점도 의미 있게 다가온다. 이는 기존의 사극과는 달리 권력극의 중심을 비켜가겠다는 선언에 가까워서다. 실제로 영화는 권력 투쟁의 서사가 있던 자리 대부분을 생활과 관계의 이야기로 채운다. 거대한 시스템에 패배해 바닥으로 떨어진 왕은 마찬가지로 삶의 변방에서 팍팍한 현실을 견디던 한 촌장(엄흥도)과 만나 서로의 일상을 돌본다. 이 부분에서도 요즘 관객들이 무엇에 반응하는지 알 수 있다. 대단한 복수나 화려한 반전을 갖춘 강한 영웅 대신 어떤 순간에도 품위를 잃지 않으려는 태도, 그리고 혼자 버티다 또 다른 상처를 가진 누군가와 연결되는 소소한 순간들에 반응한다. 이는 대중의 정서적 허기를 보여주는 것이다. 큰사진보기 ▲영화 <왕과 사는 남자> 스틸컷쇼박스 우리는 지금 승자 독식의 세계에서 '패배'를 너무 쉽게 개인 탓으로 돌리는 사회에 살고 있다. 그런 시대에 <왕과 사는 남자>는 다른 메시지를 전한다. 패배했다고 해서 당신의 삶 자체가 무의미해지는 건 아니라고. 아마 그것이 우리가 <왕과 사는 남자>에 과몰입하는 이유일 것이다. 우리가 스크린에서 본 인물은 실패한 왕이 아니라, 실패의 시간을 묵묵히 통과해 내는 한 인간이었으니까. 그리고 그 속에서 우리 자신을 보게 됐으니까. 덧붙이는 글 이 기사는 브런치에도 실립니다. 글쓴이(이인혜)는 12년차 대중문화 에디터입니다. 영화 왕과사는남자 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천3 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이인혜 (soseo.voice) 내방 구독하기 대중문화·라이프스타일 분야에서 에디터로 활동하며, 오랫동안 ‘글 쓰는 일’을 업으로 삼아온 사람. 잡지와 온라인 매체, 브랜드 콘텐츠 등 다양한 채널에서 사람들의 이야기를 기획하고 다듬는 일을 해왔다. 퇴근 후에는 늘 드라마를 보며 하루를 정리하는 시청자이자, 장면과 장면 사이에 남은 감정을 오래 붙잡아두고 싶은 에세이스트다. 이 기자의 최신기사 '파반느' 가짜-진짜가 뒤섞인 세상, 상처 입은 영혼들이 사랑하는 방법 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. after before 대중문화로 시대를 읽는 법 다른 기사 fold 구독하기 옆으로 쓸어 넘길 수 있습니다. '파반느' 가짜-진짜가 뒤섞인 세상, 상처 입은 영혼들이 사랑하는 방법 '레이디 두아'로 본 우리 시대의 욕망 상처 받은 청춘에게 필요한 '유해진의 밥상' 공유하기 닫기 '왕과 사는 남자', 우리는 왜 실패한 왕의 서사에 과몰입하고 있나 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP