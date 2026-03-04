삼국지와 만난 포스트 록이라니... 압도적이다

▲
창작산실 신작 < 적벽 >염동교
국악과 대중음악의 조우는 역사적으로 잦았다. 1994년 영화 < 서편제 > 사운드트랙과 기타산조를 통해 우리 가락의 대중화를 도모했던 김수철, 솔로 프로젝트 '모노크롬'을 통해 일렉트로닉 뮤직과 국악의 접합을 시도했던 신해철 등 거장 음악가들의 경력상 통과의례처럼 보이기도 했다.
그간의 '국악스러운 가요'에서 나아가 진보적, 미래적 로큰롤을 일컫는 포스트록의 문법 속에서 국악과 양악의 충돌을 일으켜왔던 잠비나이. 무작위 활자로 밴드명을 지었다는 이 5인조는 동서양 융화의 유일무이 음률로 국내를 넘어 전세계적으로 주목받는 포스트 록 밴드으로 자리매김했다.
민요와 재즈를 혼합했던 실험작 < 휴명삼각 >과 더불어 독창적이며 완성도 높은 신작을 발굴 및 상연하는 한국문화예술위원회의 공연예술창작산실로 선발된 < 적벽 >. 잠비나이 리더 이일우가 음악감독을 수행한 '잠비나이표 적벽가'는 창작산실 전통예술 부문에 선정, 2026년 2월 27일과 28일에 걸쳐 창작산실 제18회 올해의 신작으로 총 3회 공연되었다.