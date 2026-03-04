삼국지와 만난 포스트 록이라니... 압도적이다

▲창작산실 올해의 신작 < 적벽 > 염동교

명불허전 음파(音波)



음원과 라이브에서의 위용은 극에서도 여전했다. 내내 몰입하는 모습에 '깽깽대는' 특이한 음향으로 해금의 마력을 설파한, 때론 거문고의 현을 빠르게 긁어대며 타악적 음률을 자아낸 심은용, 전기기타를 중심으로 태평소와 피리를 오가며 음악적 중심에 선 이일우, 양악의 리듬 섹션으로 곡조의 골격을 세운 베이스 유병구와 드럼 최재혁의 양악 리듬 섹션 덕에 곡조의 골격이 단단했다.



스토리텔링의 최소한을 공유한 채 소리와 빛으로 상상의 여백을 강조했다. 그 추상적인 기조에 구체적 활자를 전달하는 오단해의 몫은 아쉽게도 몇 구간 이외엔 명료하지 않았다. 그럼에도 후반부 "숨 막혀 죽고 / 아이고 아버지" 같은 비탄조의 가락은 선명도의 증가로 오단해를 극의 중심에 위치시켰다.



적벽대전의 서사적 마력과 빛의 활용, 소리의 충격파에 독자적 예술이 탄생했다. 시청각의 충격에 전쟁터 속 피비린내의 환각까지 안겨준 < 적벽 >은 2025-2026녀 창작산실의 보고요, 독보적 개성의 5인방에게도 변곡점으로 남았다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기