넷플릭스로 보는 미국판 '우리의 소리를 찾아서'

영화의 서사는 단순하면서도 팽팽한 긴장감을 유지한다. 낡은 술집에 모여 각자의 외로움을 삭이던 남자들이 100달러와 맥주 한 묶음을 걸고 노래 시합을 벌인다. 거친 문신과 덥수룩한 수염 뒤에 숨겨져 있던 슬픔과 후회가 노래를 타고 흐를 때 술집은 더 이상 도피처가 아닌 서로의 상처를 보듬는 공간이 된다.



특히 주다 켈리가 연기한 캐릭터가 남들 앞에 서기 두려워 화장실 푸른 타일 벽에 기대어 혼자 노래를 연습하는 장면은 이 영화의 백미다. 좁은 화장실 안에 울려 퍼지는 그 청아한 목소리는 세상으로부터 자신을 숨기고 살아가는 모든 이들의 내면을 대변하는 듯하다. 노래 실력의 우열은 중요하지 않다. 누군가의 진심 어린 노래가 끝났을 때 돌아오는 깊은 침묵과 짧은 박수는 "우리가 여기 살아있다"는 존재의 증명이자 서로를 향한 따뜻한 위로가 된다.



마지막 음표가 남긴 묵직한 구원



영화는 오페라 아리아의 고음이 공기를 가르는 순간 가차 없이 화면을 지우며 끝이 난다. 누가 이겼는지는 중요하지 않다. 중요한 것은 그 찰나의 멜로디가 그들의 남루한 인생을 잠시나마 환하게 밝혔다는 사실, 그리고 그 소리가 관객인 우리의 마음속에 한 편의 거대한 서사로 남았다는 사실이다.



'우리의 소리를 찾아서'가 우리 민초들의 삶을 기록했듯, <가수들>은 절망 속에서도 노래하기를 포기하지 않는 인간 정신을 기록한다. 18분은 우리가 넷플릭스에서 무엇을 볼까 고민하며 무의미하게 허비할 수도 있는 짧은 시간이다. 그 짧은 시간을 <가수들>에 투자한다면 당신의 하루를 지탱할 단단한 에너지를 얻을 수 있을 것이다. 지친 하루 끝에 넷플릭스를 켰다면, 잠시만 스크롤을 멈추고 이 비루한 생의 절규가 건네는 정직한 노래에 귀를 기울여 보길 바란다. 그것이 당신의 오늘을 구원할 가장 확실한 선택이 될 것이다.



