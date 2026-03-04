넷플릭스로 보는 미국판 '우리의 소리를 찾아서'

MBC 라디오의 장수 프로그램 '우리의 소리를 찾아서'를 들을 때면 기묘한 경험을 하게 된다. "에헤야~" 하고 터져 나오는 할머니의 투박한 민요 가락을 따라가다 보면 어느새 머릿속에는 뙤약볕 아래 굽은 등과 땀방울 맺힌 이마, 그리고 그 너머의 고단한 일상이 영화 장면처럼 아련하게 그려진다. 소리라는 최소한의 단서가 상상력을 자극해 시각적 서사를 완성하는 것이다.
샘 A. 데이비스 감독의 단편 <가수들>(The Singers)은 바로 그 '귀로 보던 영화적 체험'을 스크린 위에 시각적으로 구현해 낸 작품이다. 넷플릭스라는 거대한 디지털 플랫폼에 올라온 이 18분짜리 짧은 단편은 역설적으로 가장 아날로그적인 방식으로 관객의 심장을 두드린다. 가창자들의 애달픈 사연이 켜켜이 쌓인 프레임들을 보고 있으면 18분이라는 물리적 시간은 어느덧 사라지고 그들의 전 생애를 훑는 장편 영화의 서사가 풍성하게 채워지는 경이로운 경험을 하게 된다.
오토튠의 소음에서 '삶의 광장'으로
우리는 지금 화려한 사운드와 정교한 오토튠이 지배하는 시대에 살고 있다. 하지만 때로는 그 과잉된 기교에 가려 가사 한 줄조차 가슴에 닿지 않아 답답함을 느낄 때가 많다. <가수들>은 그 답답함을 뚫고 우리를 확 트인 '삶의 광장'으로 인도한다. 19세기 러시아 문학의 거장 이반 투르게네프의 1850년 단편 소설 원작을 현대적으로 재해석한 이 영화는, 미국의 낡은 선술집에서 벌어지는 투박한 노래 시합을 통해 우리가 잃어버린 '소리의 원형'을 복원한다.