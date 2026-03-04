노래 한 곡이 바꾼 밤, 넷플릭스 단편 영화 <가수들>의 울림

미국의 한적한 시골 마을 작은 펍. 밤이 되자 사람들이 하나둘 모여들더니 금세 문전성시를 이룬다. 젊은이와 노인이 따로 또 같이 이런저런 이야기를 나누지만, 결국 넋두리로 그치고 만다. 분명 더 할 말이 있어 보이는데도 말이다. 그때 누군가 자신이 이곳에서 노래를 가장 잘 부른다고 선언한다.
바텐더는 한 노인에게 슬쩍 말을 건넨다. 한 곡 뽑아 저 젊은이의 코를 납작하게 해보라고. 하지만 노인은 몸이 좋지 않다며 한 발 물러선다. 그러자 바텐더는 100달러와 술 한 잔을 내건다. 그렇게 노인은 즉흥 노래 대결의 포문을 연다. 자타공인 최고의 노래꾼답게 놀라운 실력을 선보인다.
이에 몇몇이 도전장을 내밀며 뒤를 잇는다. 하나같이 개성이 강하고 실력 또한 출중하다. 그들은 각자의 이야기를 노래에 담아 풀어낸다. 그리고 예상치 못한 인물이 압도적인 무대로 모두를 감동시키고, 흩어져 있던 이들을 하나로 묶는다. 억눌렸던 감정이 터져 나오자 경쟁은 사라지고 어느덧 연대의 분위기가 흐른다.
아카데미가 주목한 20분의 울림