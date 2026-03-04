흔한 좀비물이 아니다...인류에게 '질문'을 던지는 영화

▲
영화 <28년 후: 뼈의 사원> 스틸컷소니픽처스코리아
사실상 시리즈의 2편은 교두보 역할에 충실한 편이라 전반적인 기대감이 낮다. 1편의 충격과 호기심이 어느 정도 충족되고 결말을 앞둔 시점상 설명으로 채워질 가능성이 크다. 사실상 짐(킬리언 머피)의 등장을 위한 예고편에 불과하기 때문이다. 총 제작자인 킬리언 머피는 <28일 후>는 인생을 완전히 흔들었다고 고백하며 화려한 복귀를 선언해 눈길을 끌었다.
이와 같은 우려를 깨고 <28년 후: 뼈의 사원>은 명확한 한계를 넘어 극장에서만 경험할 즐거움을 확장했다. 캐릭터의 서사를 촘촘히 채운 스토리텔링도 수준급이다. 악마의 후계자 지미(잭 오코넬)와 휴머니스트 의사 켈슨(랄프 파인즈)의 극명한 대비를 기본 축으로, 진화한 알파 감염자 삼손(치 루이스페리)의 내적 변화, 소년 스파이크(알피 윌리엄스)의 성장까지 품었다.
잔인한 수위는 한층 업그레이드되었다. 한 손으로 머리를 뽑는 경추 발골 장면이 재등장하며, 동맥이 파열되거나 피부를 벗기는 장면이 다수 포함돼 주의를 요구한다. 사이비 종교 단체가 떠오르는 컬트 집단 '지미스'의 기괴한 악행이 불편함을 유발한다. 죽음을 기억하려 만든 납골당(뼈의 사원)은 불과 어둠의 명암 대비, 록 음악의 강렬함이 더해져 그로테스크함을 증폭시킨다.
후반부 켈슨이 지미스 앞에서 펼치는 악마 숭배 퍼포먼스는 단연 백미다. 아이언 메이든(Iron Maiden)의 곡 <짐승의 숫자(The Number of The Beast)>가 절묘한 시너지를 이루며 하드캐리 한다. 마치 <보헤미안 랩소디>의 마지막 콘서트를 방불케하는 멋진 무대 매너를 선보인다. 그 밖에도 켈슨과 연결된 듀란 듀란, 라디오 헤드의 음악까지 아는 만큼 보이는 재미가 쏠쏠하다. 다음 편을 향한 기대감을 충족시킨다.
진정한 악은 누구인가