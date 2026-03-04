흔한 좀비물이 아니다...인류에게 '질문'을 던지는 영화

▲영화 <28년 후: 뼈의 사원> 스틸컷 소니픽처스코리아

1편이 가족의 본질을 다뤘다면 2편은 악의 본질을 탐구한다. 28년 후에는 변이된 바이러스가 다양한 형태로 진화했다. 사회적 질서가 사라진 포스트 아포칼립스에는 생존만 남았다. 반복되는 전염병의 위협 속 인류가 풀어야 할 여러 숙제가 뒤섞여 있다. 만연한 이기주의의 위험성과 불안함이 공존하는 미래. 기괴한 외형을 한 뼈의 사원은 인간성의 실체다. 생존이란 목표 앞에서 무기력할 수밖에 없는 미약한 인간을 날 것 그대로 전한다.



극단적인 형태로 감염자보다 더 극악무도한 비감염자, 선악의 경계가 무너진 인류의 위기를 전면에 내세운다. 무자비한 감염자보다 비뚤어진 신념의 잔혹한 인간을 다뤘다. 대표적인 인물은 8살 때 습격으로 모든 것을 잃은 '지미'다. 자신을 지미 크리스털 경이라 칭하며 신격화한다. 죄책감 없는 사이코패스이자, 허풍쟁이 나르시시스트이며 마키아벨리즘에 빠진 위선자로 폭력과 살인을 정당화하기에 이른다. 참고로 그는 영국의 방송인 '지미 새빌'에서 모티브를 얻었다. 일생을 독신으로 살며 자선 활동을 벌여 기사 작위까지 받았으나, 사후 성폭력 전과가 밝혀져 위선이 폭로된 실존 인물이다.



지미와 대척점에 선 인물 닥터 '켈슨'은 28년 동안 홀로 견디며 사유와 철학을 깨우친 성인에 가까운 휴머니스트다. 뼈의 사원을 만들어 망자를 기억하고 끝내 치료 가능 여부까지 밝혀 낸다. 분노 바이러스의 공격성을 정신질환의 일종으로 여겨 삼손을 실험체로 삼게 된다.



삼손에게 지속적으로 모르핀을 투여해 평온과 안식을 선사해 준다. 조금씩 이성을 되찾는 삼손에게 안락사 대신 향정신성 약물을 섞은 치료제를 투여했다. 이후 감염자 무리들이 삼손을 더 이상 따르지 않으면서 유혈사태가 벌어졌지만, 인간성을 잃지 않았다. 면역이 생겨 보균자가 된 삼손은 신인류로 새로 태어났다.



2002년부터 살아남은 '짐'의 복귀도 반갑다. 어린 딸 샘에게 두 번의 세계대전 이후 회복 가치를 설명하며 인류가 가야 할 방향을 전한다. 짐이 샘과 나누는 대화가 유독 귀에 들어온다. 윈스턴 처칠이 남긴 '과거를 잊은 자에게 미래는 없다'는 명언이 묵직함을 더하며 현실과 오버랩되었다. 어쩌면 미국과 이란의 전쟁으로 제3차 세계대전이 그리 멀지 않은 미래가 될 가능성이 커졌기 때문일지도 모르겠다.



무질서한 세상에서 폭력(지미)과 사랑(켈슨)은 전혀 다른 양상으로 흘러갔다. 남은 인류가 감염자를 어떻게 돌봐야 할지, 같은 일이 반복되지 않기 위해서 해야 할 일은 무엇인지 질문을 던진다. 아포칼립스 시대의 희망과 재건, 기회를 암시한다. 지속적으로 메멘토 모리, 죽음을 기억하라는 메시지가 반복되는 이유와 맞닿는다.



결국 영화는 흔한 좀비물이 아닌 호러 스릴러에 가깝다. 피칠갑 좀비물을 기대했다면 아쉬운 선택이다. 더불어 본격적인 짐의 활약을 기대하고 싶지만 글로벌 성적에 적신호가 켜져 후속편의 제작은 불투명해져 아쉽다. 부디 마지막 이야기를 보고 싶다. 폐허 속 인류 구원의 실마리를 던졌듯이 영화 또한 앞으로 나아가길 간절히 염원한다.





