웃자고 시작했는데…소녀시대 '효리수' 프로젝트, 진짜 데뷔할까?

'가짜 김효연'효연의레벨업
효연은 소녀시대의 대표적인 댄스 멤버로 활약했다. 그룹 활동이 잠시 휴식기에 접어든 이후에는 DJ 활동은 물론 개인 유튜브 채널을 운영하며 영역을 넓혔다. 초기 '효연의 레벨업'은 아이돌 토크 예능 <밥사효>(밥 잘 사주는 효연 선배)를 중심으로 콘텐츠를 구성했다.
하지만 지난해 7월 <가짜 김효연>을 선보인 이후, 기존 팬들뿐만 아니라 일반 구독자들의 관심까지 끌어모으고 있다. 1화 '18년이면 나도 태연 될 줄 알았지'를 시작으로 '소녀시대 20주년이면 메인보컬 바꿀 때도 됐잖아', '내가 왜 효리수 메인보컬인지 실력으로 보여줄게' 등의 영상은 효연 특유의 엉뚱한 예능감을 극대화하며 큰 웃음을 안겼다.
SM 보컬 트레이너 장진영, 싱어송라이터 뮤지, 태티서의 멤버 티파니까지 출연한 페이크 다큐 시리즈는 점차 화제를 모았다. 팬들은 유닛 '효리수'(효연·유리·수영)의 출범을 기대하게 됐다. 특히 지난달 25일 공개된 12화 '태연이도 인정할(지는 모르는) 효리수 메인보컬 탄생' 편은 공개 직후 270만 조회수(3월 2일 기준)를 기록했다.
코미디언 공채 시험 같은 메인 보컬 오디션