웃자고 시작했는데…소녀시대 '효리수' 프로젝트, 진짜 데뷔할까?

▲'가짜 김효연' 효연의레벨업

이 회차에서 효연이 언급해 온 가상의 유닛 효리수 멤버들이 한자리에 모였다. 하지만 유리와 수영 모두 효연의 이름을 맨 앞에 둔 유닛 이름에 불만을 드러내며 점차 저마다의 야심(?)을 내비쳤다. 노래 대결로 메인보컬을 정하자는 효연의 제안에 "누구 맘대로 오디션이냐?"라고 발끈했지만, 촬영이 진행될수록 자신이 메인보컬을 맡아야 한다며 열정적으로 오디션에 임했다.

'대국민 오디션'을 통해 효리수 메인보컬을 뽑기로 동의한 세 사람은 본격적인 경연에 돌입했다. 리수효(유리), 수리효(수영) 등 각자 자신이 이름을 앞에 둔 이름표를 달고, 세 명의 소녀시대 멤버들은 태티서의 대표곡 '홀러 Holler'로 오디션 영상 촬영을 진행했다.

이들은 이른바 '쌩목' 창법으로 노래를 소화하며 구독자들에게 지지를 호소했는데, 이는 마치 개그 프로그램의 한 코너 같았다. 영상에는 "개그맨 공채 시험인 줄 알고 왔다", "나중에 소녀시대 콘서트에서 '홀러 Holler'는 효리수가 해야 한다", "이 언니들 꼭 데뷔시켜 달라"는 등의 댓글이 달렸다.



<가짜 김효연〉은 페이크 다큐 특유의 뻔뻔한 매력이 돋보이는 콘텐츠다. 인기가 높아지자 '효리수'가 실제로 데뷔하는 거 아닌지 기대감도 커졌다. 비록 유튜브에서 시작된 가상의 프로젝트이지만, 오는 2027년 소녀시대 데뷔 20주년을 기념하는 특별한 이벤트로서 의미도 있다. 일단 판이 벌어졌다.

