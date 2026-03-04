'네가 가라 봄 배구'... 동시에 힘 빠져버린 흥국생명-GS칼텍스

V리그에서는 시즌 막판 하위권 팀들이 상위권 팀들의 덜미를 잡고 승점을 챙기는 경우를 종종 볼 수 있다. 6라운드에서 봄 배구의 향방이 어느 정도 정리가 되면 상위권 팀들은 긴장이 풀리고 1승이 아쉬운 하위권 팀들이 그 틈을 타 상위권 팀들에게 승리를 거두는 경우가 늘어나는 것이다. 이번 시즌 역시 이런 현상들이 발생하기 시작했지만 이번 시즌 '하위 팀의 반란'은 이전 시즌과는 그 성격이 조금 다르다.
창단 후 5시즌 만에 탈꼴찌가 확정된 페퍼저축은행 AI페퍼스는 지난 1일 3위 흥국생명 핑크스파이더스에게 세트스코어 3-1로 승리했다. 시즌 초·중반 9연패에 빠지며 하위권으로 밀려났던 페퍼저축은행은 5라운드 이후 8경기에서 5승을 따내는 상승세를 타면서 구단 역대 최다 승리(14승)와 최다 승점(41점) 기록을 세웠다. 그리고 페퍼저축은행에게는 아직 승리와 승점을 추가할 기회가 4경기나 더 남아있다.
11연패의 늪에 빠졌던 최하위 정관장 레드스파크스 역시 6라운드 3경기에서 2승1패를 기록하며 시즌을 잘 마무리하고 있다. 특히 지난 2일에는 4위 GS칼텍스 KIXX를 세트스코어 3-0으로 제압하며 고춧가루를 뿌리기도 했다. 반면에 순위 경쟁을 위해 승점 1점이 절실한 흥국생명은 최근 3연패, 흥국생명을 추격해야 하는 GS칼텍스 역시 최근 4경기에서 1승3패에 그치며 시즌 막판 급격히 힘이 떨어졌다.
[흥국생명] 6라운드 시작과 함께 3연패 수렁