'네가 가라 봄 배구'... 동시에 힘 빠져버린 흥국생명-GS칼텍스

GS칼텍스는 세 시즌 연속 1000득점이 유력한 실바를 제외하면 득점 15위 안에 이름을 올린 선수가 아무도 없다.GS칼텍스는 지난 시즌 초반 아시아쿼터 스테파니 와일러의 부상 이탈 후 전반기를 1승17패로 마쳤다. 후반기 시작과 함께 새 아시아커터 투이 트란이 가세한 후 전력을 재정비한 GS칼텍스는 후반기 18경기에서 11승7패로 반등에 성공하며 페퍼저축은행을 제치고 간신히 꼴찌 탈출에 성공했다. 하지만 두 시즌 연속 득점 1위에 빛나는 지젤 실바를 거느리고도 6위에 그친 것은 만족하기 힘든 성적이었다.GS칼텍스는 이번 시즌을 앞두고도 외국인 선수 실바, 자체 FA 유서연, 권민지와 재계약하고 새 아시아쿼터 레이나 토코쿠를 지명한 것을 제외하면 별다른 전력 보강을 하지 못했다. 설상가상으로 작년 발리볼 네이션스리그 대표팀에 선발됐던 유망주 이주아가 시즌 직전 무릎 수술을 받으며 시즌 아웃됐다. 대부분의 배구팬들이 GS칼텍스가 이번 시즌에도 하위권을 전전할 거라고 전망한 이유다.GS칼텍스는 3라운드까지 8승10패를 기록하며 5할 승률에 미치지 못했지만 시즌 초반에는 기업은행, 중반부터는 페퍼저축은행과 정관장이 극도로 부진한 틈을 타 강제로(?) 중위권을 유지했다. 그리고 GS칼텍스는 흥국생명과 기업은행이 동시에 흔들린 5라운드 시작과 함께 내리 4연승을 질주하며 4위로 올라섰다. '트레블'을 차지했던 2020-2021 시즌 이후 5년 만의 봄 배구 복귀도 가시권에 들어온 것이다.하지만 GS칼텍스는 지난 2월16일 현대건설전을 시작으로 2일 정관장전까지 최근 4경기에서 1승3패에 그치며 상승세가 한 풀 꺾였다. 3위 흥국생명이 6라운드 들어 3연패에 빠지며 크게 흔들렸지만 GS칼텍스 역시 흐름을 타지 못하며 차이를 좁히는데 실패한 것이다. 특히 지난 2일 최하위 정관장과의 홈경기에서 한 세트도 따내지 못하고 0-3으로 덜미를 잡힌 것은 GS칼텍스에게 상당히 뼈 아팠다.GS칼텍스는 주포 실바가 V리그 역대 최초로 세 시즌 연속 1000득점에 단 2점 만을 남겨두고 있고 지난 2011-2012 시즌 마델라이네 몬타뇨가 기록한 V리그 한 시즌 최다득점(1076점) 경신도 충분히 가능하다(물론 당시엔 30경기 체제였다). 하지만 배구는 아무리 뛰어난 공격수가 있어도 혼자의 힘으로 승리할 수 없는 스포츠다. GS칼텍스는 정규리그의 잔여 4경기를 통해 봄 배구 진출을 확정 지을 수 있을까.