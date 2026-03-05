'팀 킴'이란 잊지 못할 이름... 종목보다 위대했던 팀이 있었다

박장식

'팀킴'의 장면 3:

이전 팀에서의 폭로, 그리고 갈등을 빚은 후 강릉시청 이적에 성공, 이적 첫 시즌에 국가대표 2연패 달성에 성공하며 올림픽 출전에 성공했던 '팀 킴' 선수들. 불의에 맞섰던 선수들의 모습 뒤 후련한 듯한 웃음이 기억에 남았던 2021년 국가대표 선발전이었다. 왼쪽부터 김경애, 김은정, 김선영 선수.'팀 킴' 선수들을 기억할 만한 장면은 2018년 무더운 여름을 지난 뒤 한 번 더 있었다. 올림픽 이후 은메달만을 갖고 잊혀지는 대신 자신들을, 나아가 국내 컬링을 어렵게 했던 이들을 향해 목소리를 높였다. 당시 '한국 컬링의 아버지'로 일컬어졌던 이들로부터 겪었던 부당한 처우와 폭언을 고발하고 나섰고, 불의에 저항한 선수들의 일성은 실제로 한국 컬링이 바뀌는 계기가 되었다.선수가 단순히 누군가의 의지에 의해 휘둘리는 장기말이 아닌, 부당함에 맞설 수 있는 인격체라는 것을 알렸던 '팀 킴'. 실제로 이들에게 부당한 요구를 했던, 그리고 한국 컬링을 사유화했던 이들은 영구제명이라는 철퇴를 맞았고, '팀 킴'은 2026년까지 누구보다도 끈끈한 한 팀으로 활약하며 선수 본인의 의지에 따라 미래를 결정하는 '해피 엔딩'을 맞이했다.팀이 선수들의 의지에 반해 와해될 수도 있었던 역경도 이겨냈다. 2021년 국가대표로 선발되며 올림픽 레이스에 나설 수 있게 됐지만, 원래의 소속팀과의 재계약이 불발되며 방출, 위기를 맞기도 했다. 하지만 강릉시청이 손을 내밀면서 강릉시청 컬링팀을 창단, '팀 킴' 선수들은 올림픽의 기쁨이 서린 '제 2의 고향', 강릉과 동행하는 기쁜 일을 맞이했다.이적한 이후에도 세계선수권 은메달을 따내고, 월드 투어에서 세계 랭킹 5위 안에 들어서는 활약을 이어가는 등 오랜 기간 정상급 활약을 펼쳤던 '팀 킴'. 단순히 선수로서의 활약을 넘어, 불의에 저항하고, 역경을 이겨낸 끝에 얻어낸 성과였기에 더욱 빛나는 선수들의 시간이었다.