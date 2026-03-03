'혼자 있는 집'을 노래한 이 앨범을 주목하라

▲
정규 8집 를 발표한 미츠키(Mitski)Lexie Alley
틱톡을 위시한 숏폼 플랫폼이 대중음악의 질서를 좌우하는 요즘, 틱톡에서 인기를 끈 노래가 차트에 오르는 것은 더 이상 놀랍지 않은 일이다. 그럼에도 미츠키(Mitski)의 'My Love Mine All Mine'이 틱톡을 타고 빌보드 핫 100 차트에 진입하는 것은 상상하기 어려운 일이었다. 사람들은 미츠키가 만들어낸 느리고 몽롱한 컨트리, 그리고 절절한 사랑 고백에 열광했다.
일본계 미국인 싱어송라이터인 미츠키는 2012년 데뷔 후 특유의 로파이한 록 사운드, 그리고 과감한 표현력으로 오랫동안 인디 신에서 사랑받아온 아티스트였다. 그러나 이 곡 이후 차원이 다른 인기를 구가하게 되었다고 보아도 과언이 아니다. 예상못한 인기를 경험한 미츠키가 지난 2월 27일 자신의 여덟 번째 정규 앨범 < Nothing's About to Happen to Me >를 발표했다. 이번 앨범에는 '절망을 보사노바 감성에 담아낸 곡'이라는 평가를 받은 선공개곡 'I'll Change For You', 'If I Leave' 등의 곡이 실렸다.
미츠키의 신보에는 미츠키의 음악적 정수들이 함축되어 담겨 있다. 로파이하고 강렬한 기타 사운드 위에 인간의 유약한 내면을 그려내는 작업, 동시에 전작에서 보여주었던 컨트리와 아메리카나 사운드, 여기에 90년대 얼터너티브 록과 오케스트라, 재즈 등의 요소를 수혈하며 그 어느 때보다 음악적인 영역을 넓혔다. 리드 싱글 'Where's My Phone'에서는 스마트폰에 의존하는 인간의 모습을 빌려, 온라인 공간과의 연결 고리를 잃어버린 인간의 공포와 해방감을 두루 노래한다. 'Instead of Here'에서는 타인의 시선이 닿지 않는 곳으로의 도피를 선언한다.
혼자 있는 집에서 부르는 고독의 노래