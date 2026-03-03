'혼자 있는 집'을 노래한 이 앨범을 주목하라

▲정규 8집을 발표한 싱어송라이터 미츠키(Mitski) Lexie Alley

자레드 호건이 연출한 'If I Leave' 뮤직비디오는 이 앨범의 컨셉. 위협적인 기운과 오래된 기억을 품은 한 저택을 배경으로, 각 방은 과거 그 안에 머물렀던 삶의 흔적과 기묘한 순간들을 고스란히 간직하고 있다. 미츠키와 밴드 멤버들은 이러한 으스스한 공간 속에서 무심한 듯 담담하게 연주를 이어가며, 주변을 감싸는 불안과 대비되는 직선적이고 단단한 존재감으로 중심을 잡아준다. 이 영상에서 진정한 주인공은 집 그 자체다. 미츠키와 그녀의 음악은 서로 다른 시대와 공포의 단면들을 하나로 꿰어내는 연결선으로 기능한다.



미츠키는 신보의 전곡을 직접 작곡하고 모든 보컬을 소화했다. 패트릭 하일랜드가 프로듀싱과 엔지니어링을 맡았으며, 밥 웨스턴이 마스터링을 담당했다. 이번 작품은 'My Love Mine All Mine'이 실린 전작 < The Land Is Inhospitable and So Are We >에서 이어진 음악적 흐름을 확장하며, 당시 투어에 함께했던 밴드의 라이브 연주와 앙상블 편곡이 더해졌다.



음악 전문 매체 <피치포크>는 이번 앨범을 두고 "작곡가로서의 미츠키는 체념이라는 감정을 누구보다도 강렬하게 끌어안는다. 그러나 그녀의 가장 강력한 순간은 한계 너머까지 우리를 동행하게 할 때 찾아온다"고 평가했으며, <가디언>은 만점인 별 다섯개를 매기면서 "동시대 최고의 작곡가"라는 찬사를 보냈다.



틱톡발 역주행 이후 그 어느 때보다 많은 팬을 만나게 됐지만, 미츠키는 음악적으로는 더욱 내면으로 파고들었다. 혼자 있는 시간에만 느낄 수 있는 감정들을 집착에 가깝게 그려냈다. 가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이라는 봉준호 감독의 말처럼.



