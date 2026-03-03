'정형외과 의사' 마르티네스의 계산된 승리, 11개월 만에 UFC 3연승

UFC 제공

큰사진보기 ▲베테랑 말론 베라에게는 재정비가 필요하다.(사진은 이날 경기 이전 도미닉 크루즈 전) UFC 제공

베라의 과제와 밴텀급 향방



베라는 오랜 기간 밴텀급 상위권을 지켜온 베테랑이다. 강력한 펀치력과 맷집, 끈질긴 압박은 그의 트레이드마크다. 그러나 이번 경기에서는 상대의 스피드와 기동성을 효과적으로 차단하지 못했다. 후반으로 갈수록 타격 적중률이 떨어졌고, 결정적인 장면을 만들지 못한 채 경기를 마쳤다.



이번 패배는 베라에게 단순한 1패 이상의 의미를 지닌다. 상위권 경쟁이 치열한 밴텀급에서 연패는 곧 순위 하락으로 이어질 가능성이 크다. 전술적 보완과 경기 운영의 다양성 확보가 향후 과제로 남았다. 여전히 저력을 갖춘 선수인 만큼 재정비 이후 반등 가능성도 배제할 수 없다.



한편 이번 결과로 밴텀급은 새로운 긴장 국면에 접어들었다. 마르티네스의 급부상은 기존 강자들에게도 분명한 경고다. 빠른 템포와 계산된 운영, 그리고 자신감까지 갖춘 신예의 등장은 체급 내 경쟁 구도를 한층 가열시키고 있다.



멕시코시티에서 울려 퍼진 승전보는 단순한 판정승 이상의 의미를 남겼다. 신예의 패기와 베테랑의 관록이 교차한 이날 경기에서 승자는 '변화'였다. 마르티네스는 이제 '유망주'라는 수식어를 넘어 다크호스로 올라섰다. 다음 상대가 누구이든 그의 이름은 더 이상 낯설지 않을 것이다. 밴텀급만의 경쟁 시계는 새로운 방향으로 움직이기 시작했다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 베테랑 말론 베라에게는 재정비가 필요하다.(사진은 이날 경기 이전 도미닉 크루즈 전)베라는 오랜 기간 밴텀급 상위권을 지켜온 베테랑이다. 강력한 펀치력과 맷집, 끈질긴 압박은 그의 트레이드마크다. 그러나 이번 경기에서는 상대의 스피드와 기동성을 효과적으로 차단하지 못했다. 후반으로 갈수록 타격 적중률이 떨어졌고, 결정적인 장면을 만들지 못한 채 경기를 마쳤다.이번 패배는 베라에게 단순한 1패 이상의 의미를 지닌다. 상위권 경쟁이 치열한 밴텀급에서 연패는 곧 순위 하락으로 이어질 가능성이 크다. 전술적 보완과 경기 운영의 다양성 확보가 향후 과제로 남았다. 여전히 저력을 갖춘 선수인 만큼 재정비 이후 반등 가능성도 배제할 수 없다.한편 이번 결과로 밴텀급은 새로운 긴장 국면에 접어들었다. 마르티네스의 급부상은 기존 강자들에게도 분명한 경고다. 빠른 템포와 계산된 운영, 그리고 자신감까지 갖춘 신예의 등장은 체급 내 경쟁 구도를 한층 가열시키고 있다.멕시코시티에서 울려 퍼진 승전보는 단순한 판정승 이상의 의미를 남겼다. 신예의 패기와 베테랑의 관록이 교차한 이날 경기에서 승자는 '변화'였다. 마르티네스는 이제 '유망주'라는 수식어를 넘어 다크호스로 올라섰다. 다음 상대가 누구이든 그의 이름은 더 이상 낯설지 않을 것이다. 밴텀급만의 경쟁 시계는 새로운 방향으로 움직이기 시작했다. 정형외과의사 다비드마르티네스 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 전) 디지털김제시대 취재기자 / 전) 데일리안, 전) 홀로스, 전) 올레 , 전) 이코노비 객원기자 / 농구카툰 크블매니아, 야구카툰 야매카툰 스토리 / 점프볼 '김종수의 농구人터뷰', 농구카툰 'JB 농구툰, '농구상회' 연재중 / 점프볼 객원기자 / 시사저널 스포츠칼럼니스트 / 직업: 인쇄디자인 사무실 이 기자의 최신기사 '세대교체' 신호탄 쏜 카바나, 모레노 넘어 정상 정조준

다비드 마르티네스는 정형외과 의사 자격을 보유한 독특한 이력의 소유자다.UFC 밴텀급 랭킹 10위 '닥터' 다비드 마르티네스(27·멕시코)가 9위 '치토' 말론 베라(33·에콰도르)를 상대로 값진 승리를 거두며 한 자릿수 랭킹 진입에 성공했다.마르티네스는 지난 1일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 아레나 CDMX에서 있었던 'UFC 파이트 나이트: 모레노 vs 카바나' 대회 코메인 이벤트에서 베라를 만장일치 판정(29-28, 29-28, 29-28)으로 제압했다.랭킹이 인접한 두 선수의 맞대결은 경기 전부터 밴텀급 판도에 적잖은 영향을 미칠 매치업으로 평가됐다. 결과는 신예의 완승이었다. 심판 세 명 모두가 1점 차로 마르티네스의 손을 들어주며, 그의 경기 운영 능력과 정확한 타격을 높이 평가했다. 이번 승리로 마르티네스는 UFC 데뷔 11개월 만에 3연승을 질주하며 단숨에 상위권 경쟁 구도에 뛰어들었다.경기 초반부터 마르티네스의 전략은 분명했다. 베라의 전진 압박을 정면으로 받아치기보다 빠른 스텝과 거리 조절로 리듬을 빼앗는데 집중했다. 날카로운 잽과 스트레이트, 기습적인 킥을 섞어 포인트를 쌓았고, 유효타 적중률에서 우위를 점했다. 반면 베라는 특유의 묵직한 한 방을 노렸지만, 좀처럼 결정적인 순간을 만들지 못했다.2라운드 들어 베라가 압박 수위를 높이며 흐름을 되찾는 듯했으나, 마르티네스는 침착했다. 카운터 타이밍을 놓치지 않았고, 클린치 상황에서도 균형을 잃지 않았다. 3라운드에서는 체력과 집중력이 승부를 갈랐다. 마르티네스는 경기 막판까지 기동성을 유지하며 포인트 싸움에서 앞섰고, 결국 심판진의 일치된 선택을 받았다.마르티네스의 별명 '닥터'는 단순한 수식어가 아니다. 그는 실제 정형외과 의사 자격을 보유한 독특한 이력의 소유자다. 선수 생활과 학업을 병행하며 쌓아온 인체 구조에 대한 이해와 체계적 훈련 방식은 그의 파이팅 스타일에도 고스란히 반영돼 있다. 불필요한 난타전 대신 효율적인 타격과 리스크 관리에 중점을 두는 운영은 이날 경기에서도 빛을 발했다.특히 상대의 동선을 읽고 약점을 공략하는 능력이 돋보였다. 베라의 전진 스텝이 길어질 때마다 측면 이동으로 각도를 틀어 공격했고, 무리한 교환을 피하며 실점을 최소화했다. 이는 단순한 체력 싸움이 아닌 철저히 계산된 전략의 결과라는 평가다.UFC 무대에서 11개월 만에 3연승을 달성한 사례는 흔치 않다. 데뷔 이후 매 경기 성장세를 보여온 마르티네스는 이번 승리로 단순한 유망주를 넘어 확실한 컨텐더 후보로 자리매김했다. 현지 팬들의 열광적인 응원 속에 거둔 승리라는 점도 상징성이 크다. 멕시코 출신 강자의 계보를 잇는 새로운 얼굴의 등장은 지역 MMA 시장에도 긍정적인 파급 효과를 예고한다.