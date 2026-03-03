'세대교체' 신호탄 쏜 카바나, 모레노 넘어 정상 정조준

▲
로니 카바나는 전방위로 브랜든 모레노를 압도했다.UFC 제공
상승세의 신성 로니 카바나(26·잉글랜드)가 전 UFC 플라이급(56.7kg) 챔피언 브랜든 모레노(32·멕시코)를 꺾으며 체급 판도를 뒤흔들었다. 카바나는 경기 직후 "UFC 데뷔 2년 안에 반드시 챔피언에 오르겠다"는 당찬 포부를 밝히며 차세대 주자로서의 존재감을 확실히 각인시켰다.
카바나는 지난 1일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 아레나 CDMX에서 있었던 'UFC 파이트 나이트: 모레노 vs 카바나' 메인이벤트에서 모레노를 상대로 5라운드 접전 끝에 심판 전원일치 판정승(49-46, 48-47, 48-47)을 거뒀다. 경기 전까지 플라이급 랭킹 6위였던 모레노를 상대로 거둔 값진 승리다.
초반부터 흐름은 카바나 쪽이었다. 특유의 빠른 스텝과 정확한 타격으로 모레노의 진입을 차단했다. 1라운드에서 탐색전을 펼친 카바나는 2라운드 들어 과감하게 압박 수위를 높였다. 카운터 스트레이트와 바디 공격을 섞으며 포인트를 쌓았고, 중거리에서의 정확도 면에서도 우위를 점했다.
모레노 역시 노련함을 앞세워 반격했다. 클린치 상황에서 압박을 시도했고, 후반 라운드로 갈수록 체력을 끌어올리며 승부를 뒤집으려 했다. 그러나 카바나는 흔들리지 않았다. 무리한 교환을 피하고 라운드 운영에 집중하며 점수 관리에 성공했다. 4, 5라운드에서는 체력에서도 밀리지 않는 모습을 보이며 신예답지 않은 경기 운영 능력을 과시했다.
기로에 선 '모레노 시대'... 경험과 세대교체의 충돌
모레노는 한때 UFC 플라이급을 대표하던 파이터중 한 명이었다. 멕시코 출신 최초의 UFC 챔피언으로서 세계적인 인기를 누렸고, 타이틀을 두고 여러 차례 명승부를 펼쳤다. 스타성과 커리어를 모두 보여줬다.
그러나 최근 몇 경기에서 기복 있는 모습을 보이며 우려를 낳았다. 이번 패배는 단순한 1패 이상의 의미를 갖는다. 고국 팬들의 일방적인 응원 속에서 치른 메인 이벤트였기에 상징성도 컸다. 모레노가 세대교체의 흐름 속에서 새로운 도전자에게 무릎을 꿇으면서, 당분간 타이틀 경쟁 구도에서 한 발 물러설 가능성이 제기된다.
경기 직후 모레노는 타격 여파로 병원 검진을 받은 것으로 전해졌다. 다행히 큰 부상은 아니었지만, 치열한 난타전의 후유증은 분명했다. 전문가들은 "모레노의 기술과 경험은 여전히 정상급이지만, 잦은 빅매치로 누적된 데미지가 경기력에 영향을 미쳤을 수 있다"고 분석했다.
플라이급은 최근 젊은 선수들의 급부상으로 경쟁이 더욱 치열해지고 있다. 모레노가 다시 정상 도전에 나서기 위해서는 재정비가 필요하다는 지적이다.