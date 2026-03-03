'인만추'를 '자만추'로 만들기 위해 필요한 것

▲
영화 <렌탈 패밀리: 가족을 빌려드립니다> 스틸컷서치라이트 픽처스
연인은 물론 친구조차도 핸드폰과 어플을 통해 '인위적으로' 만나야 하는 시대, 우리는 진정으로 타인과 소통하고 있는 것일까? '가짜 소통'과 '진짜 소통' 사이에 차이가 있다면, 대체 무엇일까? 영화 <렌탈 패밀리: 가족을 빌려드립니다>는 이 질문에 대한 답을 유쾌하고도 묵직한 서사로 전달한다.
진짜가 될 수밖에 없는 가짜 감정
7년째 일본에 거주 중인 백인 남성 '필립(브랜든 프레이저 분)'은 적당한 일거리를 찾지 못해 전전긍긍한다. 연기에 관련된 온갖 서적을 깊이 탐독하는 등 학구적인 배우의 면모를 보이지만, 정작 그에게 들어오는 촬영 제의는 싸구려 광고뿐이다. 그러던 그의 앞에 중소기업 '렌탈 패밀리'의 사장 '타다 신지(히라 다케히로 분)'가 나타나게 되고, 인생에 '대역'을 필요로 하는 사람들을 위해 일하게 된다.
사회적 압박을 받는 레즈비언 커플을 위해 '미국에서 온 신랑' 연기를 하기도 하고, 은둔형 외톨이가 된 게임광을 위한 친구가 되기도 하면서, 필립은 자신이 '가짜'로 만들어 낸 인물이 여러 사람의 인생을 도울 수 있다고 체감하게 된다.
무난한 충만감을 가지며 살아가던 필립 앞에는 어느덧 두 개의 고난도 미션이 주어진다. 기숙학교 입학을 앞둔 어린아이 '미아'의 아버지 역할을 진심으로 연기하는 것, 그리고 잊혀 가는 노배우 '키쿠오'의 이야기를 취재하러 온 기자 역할을 맡는 것. 입학심사 때만 함께하고 곧바로 연을 끊기로 한 미아와는 떼려야 뗄 수 없는 관계가 되어 버리고, 키쿠오와는 간병인인 딸을 무시하고 그의 고향으로 향하는 여행을 떠나기에 이른다. 일과 삶의 경계가 흐릿해지면서, 필립은 금전적 관계를 떠나 그의 고객을 진심으로 걱정하고 아끼게 된다.
<렌탈 패밀리: 가족을 빌려드립니다>는 대안 가족을 다룬 여느 미디어가 그렇듯, 처음에는 가짜로 직조해 냈던 공감과 온정이 진짜로 거듭나면서 주인공의 대안 가족을 형성하는 이야기를 다룬다. 그러나 주인공과 주변 인물을 만나게 한 것이 우연의 힘이 아니라 모종의 금전적 거래라는 단서를 추가해, 근본적으로 삐걱거릴 수밖에 없는 구조를 형성한다. '자연스럽게' 만나지 않았던 필립과 주변인들은 필연적으로 온전한 관계를 맺을 수 없는 것일까?
본작은 이러한 질문에 단호히 '아니'라고 답한다. 그 시작이 어떻든 간에, 인간과 인간이 면대면으로 만나 형성한 관계는 그 자체로 진실이라는 것이다. 작중 필립을 아버지로 믿고 따른 미아는 그의 실체를 알고 배신감을 느끼지만 결말부에서 통성명부터 다시 시작하게 되고, 노배우 키쿠오는 필립의 실체를 알고도 그를 진정한 친구로 여기게 된다. 감정을 진짜와 가짜로 구분하고 판매하려던 시도는 이렇게 무산된다.