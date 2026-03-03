'인만추'를 '자만추'로 만들기 위해 필요한 것

▲영화 <렌탈 패밀리: 가족을 빌려드립니다> 스틸컷 서치라이트 픽처스

마음 맞는 사람 만나면 끝? 건강한 공동체는 그렇지 않다



<렌탈 패밀리: 가족을 빌려드립니다>는 얼핏 보면 개인의 의지만으로 자신과 맞는 사람을 찾고 행복을 쟁취해 낼 수 있다고 가벼이 이야기하는 듯하지만, 공동체를 이루고자 하는 인간의 원초적 욕구와 이를 뒤따르는 책임을 진중하게 다루고 있다.



우선 주인공 필립부터가 세심하게 설계된 존재다. 동양권 사회에서 홀로 삶을 꾸려가는 백인/서양인이라는 설정은 주인공 외의 인물을 전부 타자화해 버릴 가능성을 수반한다. 일례로 2003년 영화 <사랑도 통역이 되나요?>는 두 미국인 '밥'과 '샬롯'이 도쿄에서 서로에게 마음을 열어가는 이야기를 다루지만, 그 과정에서 주변의 일본인을 전부 무례하고 시끄러우며 도움 되지 않는 존재로 그리며 인종차별적이라는 지적을 피해갈 수 없게 되었다.



반면 <렌탈 패밀리: 가족을 빌려드립니다>의 필립은 일본 사회에 융화되고자 하는 욕망이 있지만 본인의 시혜적 시선과 태생적 한계로 녹아들지 못한다. 그런 그에게 '렌탈 패밀리'일은 단지 타인을 외로움으로부터 구원하는 일이 아니라, 자신이 속할 커뮤니티를 찾아 나서는 여정이기도 한 셈이다.



본작은 '마음 맞는 사람을 찾아 함께하면 만사 끝'이라는 안일한 주제의식을 드러내지도 않는다. 필립은 렌탈 패밀리 활동을 통해 미아와 키쿠오를 비롯해 진정한 친구들을 만들어 나가지만, 그 기저에 깔려 있던 거짓에 대해 사과하고 책임져야 하는 것은 그의 몫으로 남아 있다. 그가 일하는 회사 '렌탈 패밀리' 역시 완전하지 않다. 사장 타다는 고객에게 정을 붙이지 말 것을 강조하는 한편, 부하 직원 '아이코(야마모토 마리 분)'를 비롯한 주변인들을 불륜을 저지른 사람을 대신해 사과하는 자리 등 위험한 곳으로 내몬다.



아이코와 필립이 이러한 현상에 대한 문제를 제기하고 한바탕 냉전을 일으키고 나서야 '렌탈 패밀리'는 보다 안전한 회사로 거듭난다. 함께하는 사람을 무조건 지지하고 긍정하는 것보다는 서로의 언행을 책임지고 진실한 대화를 통해 자정하는 것이 공동체의 역할이라고 말하는 장면이다. 인위적인 만남을 진실된 관계로 이끌어가는 것은 충분히 가능하지만, 그러기 위해서는 통렬한 자기반성과 피드백 수용이 필요하다는 것이다.



넷플릭스 드라마 <성난 사람들>과 영화 <37세컨즈>를 통해 대안 가족의 역할을 오랫동안 탐구해 온 히카리 감독의 치열한 탐구 덕분에, 본작은 도식화된 '교훈적 영화'가 아니라 인간의 고립과 그 해결책에 대한 논의를 한 단계 더 깊게 이끌어가는 작품으로 거듭난다.



이처럼, <렌탈 패밀리: 가족을 빌려드립니다>는 인간과 인간이 만남으로써 맺는 관계는 근본적으로 온전히 거짓될 수 없다고 이야기하며, 인위적이고 억지스러워 보이는 '가짜 만남'이 '진짜 인연'으로 거듭날 가능성을 제시한다. 단, 그러한 도약을 위해서는 서로를 향한 칭찬뿐만 아니라 충언을 거듭하고 발전해 나가야 할 각오도 되어 있어야 한다며, 엄중한 경고 역시 서슴지 않는다.



개개인의 바운더리가 어느 때보다도 높고 '자연스러운 만남'은 불가능해 보이는 이 시대에, 마음을 열고 타인과 진정 연결할 수 있는 방법을 알고 싶다면 <렌탈 패밀리: 가족을 빌려드립니다>를 관람해 보는 것은 어떨까. 엔딩크레딧이 올라갈 즈음 어느덧 한층 성숙해진 자기 자신을 발견할 수 있을 것이다.



