'대전의 케인' 주민규, 개막전 펄펄 날았다... 팀은 안양과 1-1 무승부

연합뉴스

볼 경합하는 대전의 루빅손과 안양의 이태희환상적인 도우미 능력을 뽐내며 클래스를 입증한 대전 주민규다.황선홍 감독의 대전하나시티즌은 2일 오후 2시 대전월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 1라운드서 유병훈 감독이 이끄는 FC안양과 1-1 무승부를 기록했다.시즌 첫 경기. 대전과 안양은 서로 절대 물러서지 않겠다는 의지를 표명했다. 지난 시즌 준우승에 그치며 아쉬움을 삼켰던 대전은 올해 목표는 확실했다. 바로 창단 첫 리그 우승 타이틀이다. 겨울 이적시장에서는 루빅손·엄원상·디오고·조성권 등과 같은 검증된 자원을 품으며 전력 강화에 성공했던 이들이었지만, 출발은 그리 좋지 않았다.지난달 21일 전주성에서 열린 '2026 슈퍼컵'에서 디펜딩 챔피언 전북 현대에 2-0으로 완벽하게 패배하며 고개를 숙였기 때문. 그렇기에 우승 후보라는 거를 확실하게 증명하기 위해서 개막전 승리가 절실했다. 안양 역시 동기부여는 확실했다. 지난해 승격 이후 안정적인 잔류에 성공하며 많은 이야기를 써냈던 가운데 이번 시즌 목표도 확실했다. 바로 파이널 A.다만, 지난해 주력으로 활약했던 모따(전북·임대), 야고가 빠지며 우려가 예상됐지만, 유 감독은 개의치 않았다. 그는 "모따의 공백이 없는 건 아니다. 그걸 잘 메워야 좋은 결과를 낼 수 있다"라고 했다. 그렇게 시작된 경기서 치열하게 서로 골문을 공략했고, 대전이 먼저 웃었다. 후반 8분 환상적인 역습을 진행, 주민규의 패스를 받은 서진수가 헤더로 선제골을 넣었다.안양도 물러서지 않았다. 후반 14분 이태희가 크로스를 올리는 과정 속 이명재의 핸드볼 파울이 지적됐고, VAR 끝에 페널티킥을 얻어냈다. 이후 키커로 나선 마테우스가 깔끔하게 성공하면서 승부의 균형을 맞췄다. 이후 대전도 거센 공세를 퍼부었고, 결국 기회를 잡았다. 후반 막판 교체 투입된 디오고가 권경원에 파울을 당했고, VAR을 거쳐 페널티킥을 얻어낸 것.하지만, 키커로 나선 김현욱의 슈팅을 안양 김정훈이 막아냈고, 역전에 실패했다. 이후 결정적인 장면은 나오지 않았고, 경기는 종료됐다.1라운드부터 내일이 없는 것처럼, 양 팀이 경기장을 누빈 가운데 유독 인상적인 모습으로 경기장을 누빈 한 선수가 있다. 바로 국가대표 공격수 주민규다. 1990년생인 그는 서울 이랜드·상무·울산HD·제주SK를 거치며 기량은 이미 검증된 자원이다. 2023년부터는 울산서 리그 3연패와 득점왕 1회를 기록하며 정상급 기량을 자랑하기도 했다.또 2021시즌부터는 1부에서 5년 연속 두 자릿수 득점에 성공, 녹슬지 않은 클래스를 과시했다. 이에 힘입어 2024년 3월에는 그토록 바라던 A대표팀 승선이라는 기쁨을 누렸고, 홍명보 감독 부임 후에도 소집되며 북중미 월드컵 출전을 원하고 있다. 이와 같이 실력으로는 확실한 카드를 획득한 대전. 지난 시즌 그 효과를 톡톡히 누렸다.주민규는 리그 34경기에 나와 14골을 터뜨리면서 제 역할을 톡톡히 해냈고, 팀이 리그 2위와 아시아 챔피언스리그 진출권을 따내는 데 혁혁한 공을 세웠다. 다만, 후반기로 향할수록 득점력과 영향력이 떨어진 부분은 아쉬웠지만, 승부를 결정짓는 해결사 임무를 확실하게 해내는 데 성공했다.환상적인 퍼포먼스를 선보였던 주민규가 흡족했지만, 대전은 고민이 있었다. 다른 옵션이 필요하기도 했거니와 또 만 35세의 나이로 관리가 필요한 시점이었기 때문. 결국 겨울 이적시장 시작 전부터 이들은 브라질 폭격기 디오고를 영입하며 새로운 판을 짰고, 다른 전술 형태를 통해 이번 시즌을 준비했다.이에 따라 주민규의 활용도도 바뀌었다. 평소 해리 케인의 플레이 스타일을 연구한다고 알려진 그는 최전방에 머무르는 선택보다는 2선과 3선까지 내려와 연계 임무를 수행하는 모습을 보여줬다. 이미 프로 입단 초기 시절, 미드필더를 본 바가 있기에 어색하지 않았기에, 2선 자원인 서진수·마사·주앙 빅토르와의 궁합도 상당했다.직전 전북과의 슈퍼컵에서는 이런 부분이 막히면서 아쉬움이 있었지만, 이번 경기서는 인상적인 모습을 보여줬다. 선발로 나선 그는 4-4-2 전형에서 서진수와 함께 투톱으로 호흡을 맞추며 공격을 이끌었다. 전반에는 연계에 집중하며 공격을 이끈 그는 중앙과 측면을 가리지 않는 모습으로 펄펄 날았다.후반에는 더욱 인상적인 퍼포먼스를 뽐냈다. 특히 후반 8분에는 루빅손의 패스를 받은 그는 절묘한 패스를 건네며 서진수의 선제골을 도왔다. 본인이 직접 마무리할 수 있었지만, 페널티 박스 안에서 수비 숫자가 급격하게 늘어나자 홀로 자리하고 있던 서진수에 내리는 판단은 상당히 인상적이었다.78분 동안 경기장을 누빈 주민규는 도움 1회·키패스 5회·패스 성공률 85%·롱패스 성공률 100%·공중 볼 경합 성공 2회를 기록하며 펄펄 날았다.올해 주민규의 축구 인생에 있어서 상당히 중요한 해다. 바로 월드컵 출전 때문. 어느새 태극마크를 단 지 2년이 되어가는 가운데 최근 홍 감독의 부름을 받지 못하고 있다. 2025년 7월 동아시안컵 일전 후 계속해서 외면받고 있고, 최근 유럽 무대에서 인상적인 활약상을 선보이고 있는 오현규(베식타시)·조규성(미트윌란)에 밀린 모양새다.하지만, 아직 기회는 열려있다. 본선 직전까지 총 2차례 소집 기회가 남아있는 상황 속 대전에서 이런 멀티성과 도움 본능을 계속해서 보여준다고 하면, 극적으로 북중미 월드컵 최종 명단에 합류할 가능성을 배제할 수 없다.한편, 아쉽게 승점 3점을 놓친 대전 황 감독은 경기 종료 후 아쉬움을 표했다. 그는 "날씨가 좋지 않음에도 많은 팬분들이 와주셨다. 승리하지 못해서 아쉽다. 선수들은 준비한 대로 열심히 해줬지만, 안양도 1점을 가져갈 자격이 있다. 아쉬움이 많이 남는다. 이제 시작이기 때문에 다음을 잘 준비하겠다"라고 답했다.대전은 오는 7일 디펜딩 챔피언 전북 현대를 격파한 파란의 승격 팀인 부천FC 원정을 떠나게 된다.