마줄스호 암울한 2연패, 한줄기 희망 남긴 에디 다니엘

연합뉴스

일본과의 경기에서 슛하는 이현중니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 대한민국 남자농구 대표팀이 농구월드컵 아시아 예선에서 2연승 후 2연패를 당하며 위기를 맞이했다.한국은 1일(한국시간) 일본 오키나와 아레나에서 열린 '2027 국제농구연맹(FIBA) 농구월드컵' 아시아 예선 1라운드 B조 4차전 일본과의 '삼일절 한일전' 경기에서 72대 78로 패했다.한국은 에이스 이현중(나가사키 벨카)이 28점 11리바운드로 더블더블을 기록하며 분전했다. 유기상(창원 LG)이 11점, 안영준(SK)이 10점을 기록하며 지원했다. 하지만 리바운드에서 28-41로 크게 뒤진 한국은 귀화선수 출신 센터 조시 호킨슨(24점 7리바운드)과, 미국프로농구(NBA) 출신인 와타나베 유타(15점 7리바운드)가 버틴 일본과 높이싸움에서 밀린 게 치명타였다.이로써 한국은 2승 2패로 B조 2위에 머물렀고, 3승 1패가 된 일본이 다시 조 선두로 올라섰다. 한국은 지난해 12월 전희철 감독(서울 SK)이 '임시 사령탑'을 맡아 중국전 2연승을 장식하며 아시아 예선을 기분좋게 출발했다. 하지만 정식 사령탑인 마줄스 감독이 지휘봉을 잡고나서는 지난달 26일 대만전(65대 77 패배)에 이어 일본전까지 내주면서 연패 수렁에 빠졌다.물론 7월 열리는 대만, 일본과의 홈 경기가 남아 있어 2라운드 진출 가능성은 아직 충분하다. 그러나 이번 2연전을 통하여 지난 중국전 연승으로 잠시 가려졌던 현 대표팀의 불안요소들이 적나라하게 드러났다. 또한 신임 감독 체제의 출발부터 외국인 감독의 역량에 대한 의구심의 시선이 높아진 것도 뼈아프다.농구대표팀에게 이번 농구월드컵 아시아 예선을 준비하는 과정은 출발부터 쉽지 않았던게 사실이다. 마줄스 감독은 사령탑 부임과 동시에 얼마 지나지 않아 곧바로 평가전도 한번 없이 A매치에 나서야 했고, 데뷔 2연전은 모두 원정으로 치러야 했다. 상대국가들처럼 귀화선수도 없는 데다 하윤기-송교창-이원석 등 부상자도 많아서 최상의 전력을 꾸리는 데도 어려움이 있었다.하지만 이는 바꿔 말하면 모두 대한민국 농구협회가 '자초한 위기'였다. 농구협회는 지난해 8월 2025 사우디 FIBA 아시아컵에서 8강탈락의 책임을 물어 안준호 전 감독과 재계약을 포기했다. 이후 국내 지도자들을 상대로 코칭스태프 공모를 진행했으나 지원한 농구인들이 거의 없어서 적임자를 찾지 못했다.지난해 12월 4일에야 라트비아 국적의 외국인 감독인 마줄스를 새로운 대표팀 감독으로 선임했다. 이로 인하여 12월 중국과의 2연전은 전례없는 임시 감독 체제로 치러야했다.농구월드컵 예선이 임박해서 2년여간 다져온 대표팀 체제의 연속성을 포기하고 급박하게 단행한 감독교체, 한국농구 특성과 선수파악에 국내 지도자보다 더 시간이 걸릴수밖에 없는 외국인 감독 영입, 라건아 이후 2년이 넘도록 후속 귀화선수를 찾지 못한 것 등은 모두 농구협회의 책임이었다.마줄스 감독은 국제무대에서는 이름이 크게 알려지지 않은 데다 동유럽 무대를 떠나서 활동하게 된 것은 농구 커리어 사상 한국행이 처음이었다. 그러면서도 농구협회는 마줄스 감독 한 명만 데려왔을뿐, 외국인 코치는 한 명도 영입하지 않았다. 홀로 낯선 환경에 적응해야했던 마줄스 감독은 아직 한국 선수들의 기본적인 장단점이나 선수 조합에 대한 이해가 크게 떨어지는 모습을 드러냈다. 그리고 이는 대만-일본전에서 대표팀의 조직력이 극히 불안정한 결과로 이어졌다.결과적으로 전희철 임시 감독 체제에서 지난 중국전 2연승은 한국농구 입장에서는 돌아보면 그야말로 '천운'이었다. 당시 중국전을 앞두고 양팀의 전력차를 고려할때 대부분의 전문가나 팬들조차 '1승만 거둬도 다행'이라고 할만큼 전망이 매우 비관적이었다.다행히 전희철-조상현 코칭스태프가 현직 프로팀 감독으로 대표팀을 병행해야 하는 어려운 상황에서도 경기 플랜을 상당히 잘 준비했고, 에이스 이현중의 대폭발과 선수들의 헌신적인 '원팀코리아'정신, 중국 스스로의 자멸 등 여러 가지 요소가 맞아떨어진 덕분에 이변을 만들어낼 수 있었다.냉정하게 말해 농구대표팀의 준비 과정을 돌아보면 현 아시아 예선은 2승 2패가 아니라 사실 4전 전패가 됐어도 이상하지 않았다. 농구협회의 '두 가지 도박수' 중에서 첫번째(임시감독체제)는 운좋게 성공한 이변이었을 뿐, 두번째(외국인 감독)는 우려했던 대로 짧은 준비기간과 부실한 전력이라는 대표팀의 문제점이 극명하게 드러난 예고된 참사였던 셈이다.그나마 이번 2연전에서 얻은 수확이 있다면 에디 다니엘과 문유현 같은 젊은 선수들의 가능성을 확인했다는 것이다. 특히 2007년생 다니엘은 한일전에서 몸을 사리지 않는 허슬 플레이로 'K-강백호'라는 별명을 얻을만큼 상당한 존재감을 과시했다.소속팀 SK에서 보여주고 있는 운동능력을 활용한 압박수비와 열정적인 에너지 레벨은 기존 한국 선수들에게도 볼수 없는 다니엘만의 장점으로 충분히 성인 대표팀에서도 통한다는 것을 증명했다. 또한 총체적인 졸전에 가까왔던 대만전에 비하면, 일본전은 후반으로 갈수록 경기력이 살아나며 접전을 펼쳤다는 것도 졌지만 희망을 보여준 대목이어다.앞으로 마줄스호에게 가장 시급한 과제는 역시 골밑 보강이다. 지금의 대표팀에는 라건아 이후 국제무대 레벨에서 활약해줄수 있는 5번 정통빅맨이 전무한 실정이다. 하윤기가 장기 부상으로 한동안 대표팀 복귀가 어려운 상황이다. 이승현이 고군분투하고 있으나 197cm에 불과한 언더사이즈 빅맨이고 언제 노쇠화가 와도 이상하지 않은 30대 중반의 노장이다.한국은 이번 원정 2연전에서 대만 브랜든 길벡-일본 조시 호킨슨 등 귀화 빅맨들을 상대로 골밑에서 고전을 면치못했다. 강지훈-이두원-김보배 등 젊은 빅맨들은 아직 국제무대 레벨에서 적응과 경험이 더 필요하다는 사실만 확인했다. 굳이 센터가 아니더라도 이미 아시아 강국들은 대부분 기량이 뛰어난 귀화선수들을 한 명 이상 보유하고 있다.반면 대한민국 농구협회는 귀화선수 영입에 대해 아직까지 감감무소식이다.KBL에서 뛰었던 외국인 선수들에서부터, 문태종(은퇴)의 아들 재런 스티븐슨까지 여러 소문들이 언급만 되었을 뿐 제대로 성사된 것은 없었다. 시스템의 지원과 변화, 장기적인 플랜 없이, 그저 외국인 감독 한 명만 데려다놓고 성과를 기대하는 것은 욕심이다.