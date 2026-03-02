'케이팝 최초 수상' 로제, 브릿 어워즈 역사 쓰다

▲
브릿 어워즈에서 '올해의 인터내셔널 송' 부문을 받은 로제브릿 어워즈 유튜브 갈무리
로제가 케이팝 역사상 최초로 브릿 어워즈를 수상한 아티스트가 됐다. 지난 2월 28일(현지 시간), 영국 맨체스터 코옵라이브(Co-op Live)에서 열린 제46회 브릿 어워즈에서 로제는 브루노 마스와 함께 부른 노래 '아파트(APT.)로 '올해의 인터내셔널 송' 상을 받았다.
로제는 이미 과거 블랙핑크와 솔로 뮤지션 자격으로 브릿 어워즈 후보에 오른 적이 있지만 수상은 처음이다. 로제와 브루노 마스의 듀엣곡 '아파트'는 지난해 영국 오피셜 차트 2위에 오르는 등, 영국에서도 큰 사랑을 받았다. 로제는 노래를 함께 만들고 부른 브루노 마스를 비롯해 더블랙레이블의 로듀서 테디, 블랙핑크의 세 멤버(지수, 제니, 리사)에게 감사를 표했다.
한편 '올해의 인터내셔널 송', '올해의 인터내셔널 그룹' 후보에 오른 <케이팝 데몬 헌터스>의 극중 걸그룹 헌트릭스(HUNTR/X)는 무관에 그쳤다. 그러나 이재, 레이 아미, 오드리 누나가 팬들의 뜨거운 환호 속에 'GOLDEN'의 라이브 공연을 선보인 것에 의의가 있었다.
