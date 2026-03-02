'케이팝 최초 수상' 로제, 브릿 어워즈 역사 쓰다

▲2026 브릿 어워즈의 수상 아티스트들 브릿 어워즈

브릿 어워즈는 어디까지나 영국 로컬 시상식이다. 영국 대중음악을 중심으로 한 시상식으로, 영연방 외 국가의 음악은 모두 '인터내셔널' 부문에 포함된다. 지난해 정규 앨범 < LUX >로 전세계 음악팬들의 극찬을 받은 스페인 뮤지션 로살리아는 인터내셔널 올해의 아티스트상을 받았다. 로살리아는 비영어 음악으로는 처음으로 브릿 어워드를 받은 아티스트가 되었다. 로살리아는 "다름을 기념하자. 다양한 음악과 문화, 언어를 계속 기념해야 한다"는 메시지 역시 전했다.



로살리아는 'Berghain'의 공연을 선보이기도 했는데, 이 곡에 피쳐링한 거장 비요크(Björk)가 깜짝 등장해 음악 팬들을 감탄하게 했다. 미국 인디 밴드 기즈(Geese)는 인터내셔널 올해의 그룹상을 받았다. 기즈의 리더 카메론 윈터는 무대 위에 올라 미국 이민세관단속국(ICE)에 대한 규탄 발언을 던지고 무대를 떠났다.



영국 음악을 대표하는 강자들의 존재감은 올해에도 계속되었다. 영국의 래퍼 데이브는 힙합 그라임/ 랩 부문에서 두 번째 트로피를 거머쥐었다. 영국 노동 계급을 대변해 온 뉴캐슬 출신의 록커 샘 펜더는 2년 연속 얼터너티브/록 부문을 받았다. 지난해 발표한 앨범 <The Cleaning>으로 음악팬들의 극찬을 받은 밴드 울프 앨리스는 커리어 두번째 '올해의 그룹상'을 받았다. 2020년대 Y2K 열풍을 주도하고 있는 전자음악가 핑크팬서리스는 여성 뮤지션 최초로 올해의 프로듀서상을 받았다.



프로듀서 마크 론슨은 공로상을 받았다. 기념 공연 역시 펼쳐졌다. 마크 론슨이 직접 고 에이미 와인하우스의 노래를 디제잉하고, 우탱클랜의 래퍼 고스트페이스킬라와 두아 리파, 카사비안의 세르지오 피조르노 등의 아티스트들이 함께 무대에 오르며 마크 론슨의 음악 인생을 기념했다.



한편 지난해 세상을 떠난 록의 전설 오지 오스본은 '브릿 어워즈 평생 공로상'을 받았다. 오지 오스본의 아내 샤론 오스본이 대리 수상했으며, 로비 윌리엄스와 오지 오스본의 밴드를 거쳐 간 애덤 웨이크먼, 로버트 트루히요(메탈리카), 잭 와일드 등이 함께 'No More Tears'를 헌정하는 명장면이 연출됐다. 팝스타 해리 스타일스는 '칼군무'와 함께 하우스 스타일의 신곡 'Aperture'를 부르며 시상식의 문을 열었다.



1977년 문을 연 브릿 어워즈는 영국 음반산업협회가 주최하는 대중음악 시상식이다. DJ, TV 진행자, 음반 제작사 대표, 언론인 등 음악 산업 관계자 1000명 이상의 투표를 통해 후보와 수상자를 선정한다. '제2의 그래미 어워즈'처럼 여겨지기도 하지만, 그래미에서는 찾아볼 수 없는 영국적 경향성을 갖추고 있다. 올해도 영국이 가장 열광하는 음악이 시상식을 가득 채웠다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기