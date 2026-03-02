'디펜딩 챔피언 전북 격파' 부천FC, 전주성 집어삼킨 헤르메스

곽성호

전반 25분 동점 골을 터뜨리고 환호하고 있는 부천 선수단시작 전부터 리그 개막전의 분위기가 물씬 풍겼던 가운데 승자는 디펜딩 챔피언 전북이 아닌 부천이었다. 객관적인 실력과 흐름을 볼 때, 전북의 손쉬운 승리가 예상됐고 실제로 전반 12분 만에 이동준이 선제골을 기록하며 활짝 웃었다. 경기장 분위기는 이미 우승이라도 한 듯이 후끈하게 달아올랐고, 팬들은 '오오렐레'를 즐기며 이게 '1부 챔피언'이라는 거를 보여줬다.기세가 꺾일 법도 했던 부천이었지만, 실수 한 번으로 분위기를 뒤집는 데 성공했다. 전반 25분 전북 박지수의 롱패스 시도가 끊기면서 역습 상황이 연출됐고, 이 볼을 잡은 갈레고가 침착하게 송범근을 무너뜨리면서 승부의 균형을 맞췄다. 빠르게 동점을 완성한 부천은 이영민 감독의 치밀한 전략 아래 서서히 전주성의 흐름을 가져왔다.5-4-1 형태와 대인 수비를 통해 전북의 후방 빌드업을 제어했고, 이는 완벽하게 맞아떨어졌다. 최전방에 자리한 모따는 홍성욱·백동규의 밀착 마크에 힘을 제대로 발휘하지 못했고, 측면에서도 수적 우위를 가져가면서 김태현·김승섭과 김태환·이동준의 돌파를 철저하게 막아냈다. 또 중원에서는 활동량이 강점인 카즈와 패싱력이 우수한 윤빛가람이 허리를 책임졌다.오히려 부천이 볼을 점유하는 시간이 길어지기도 했고, 전북은 해법을 찾지 못하며 전환 패스만 시도하는 그림이 연출됐다. 하지만, 클래스는 있었다. 후반 8분 코너킥 상황에서 이동준이 미친 바이시클 킥을 성공시키면서 다시 앞서나갔고, 흐름을 되찾는 데 성공했다. 흔들릴 법도 했지만, 부천은 본인들이 만든 플랜 안에서 무너지지 않았다.