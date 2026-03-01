'승격팀' 부천, 첫 경기서 '우승 후보' 전북에 대역전승

한국프로축구연맹

'하나은행 K리그1 2026' 1라운드

(전주월드컵경기장 - 2026년 3월 1일)

전북 현대 2 - 이동준 13' 54'

부천 FC 1995 3 - 갈레고 26' 몬타뇨 83' 갈레고(PK) 97+'

부천FC 선수들이 전북과의 K리그1 1라운드에서 갈레고의 득점이 터진 후 함께 기뻐하는 모습창단 첫 K리그1에 입성한 부천FC 1995가 강력한 우승 후보 전북 현대를 꺾는 대이변을 연출했다.부천은 1일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린 전북과의 '하나은행 K리그1 2026' 1라운드 원정 경기에서 3-2로 승리했다.부천은 K리그1으로 승격 첫 경기에서 첫 승을 거두며 기분 좋은 스타트를 끊었다. 반면 지난 2월 21일 슈퍼컵에서 대전을 물리치고 우승컵을 들어올린 전북은 정규리그 2026시즌 개막전에서 쓰라린 패배를 당했다.전북은 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 원톱은 모따, 2선은 김승섭-김진규-이동준이 포진했다. 맹성웅-오베르단이 미드필드를 맡았으며, 수비는 김태현-김영빈-박지수-김태환, 골문은 송범근이 지켰다.부천은 3-5-2 포메이션으로 나섰다. 몬타뇨-바사니가 투톱을 형성했고, 안태현-김승빈-카즈-윤빛가람-신재원이 미드필드에 자리했다. 수비는 패트릭-백동규-홍성욱, 골키퍼 장갑은 김형근이 꼈다.경기 초반 전북은 높은 점유율을 확보하며 아래 지점부터 차근차근히 빌드업을 전개해 나갔다. 전북은 전반 13분 세트 피스를 통해 선제골을 엮어냈다. 김진규가 오른쪽으로 크로스를 띄웠고, 경합 상황에서 부천 수비수 맞고 문전으로 혼전 상황이 이어졌다. 이 공을 놓치지 않고, 이동준이 마무리지었다.부천은 전반 16분 김승빈을 빼고 갈레고를 투입하며 변화를 꾀했다. 주도권을 내준 채 끌려다니던 부천은 한 번의 역습을 살렸다. 전반 25분 박지수가 패스한 공이 갈레고의 몸에 막히며 흘렀다. 갈레고는 단독 상황을 맞이했고, 송범근 골키퍼와의 일대일에서 왼발슛으로 골망을 갈랐다.균형추를 맞춘 뒤 부천은 원래의 계획대로 로우 블록을 형성해 수비에 무게감을 뒀다. 전북은 두터운 부천의 수비를 효과적으로 공략하지 못하며 답답함을 보였다.오히려 부천이 전반 39분 다시 한 번 득점에 근접했다. 오베르단의 패스를 차단한 바사니가 몬타뇨에게 전진 패스를 넣었다. 몬타뇨가 결정적인 기회에서 슈팅하려는 순간 김태환이 빠르게 커버하며 저지했다. 전반은 1-1로 종료됐다. 전북은 추가골을 위해 고군분투했지만, 소득 없이 전반전을 마쳤다.전북은 후반 시작과 동시에 김진규 대신 이승우를 투입해 승부수를 던졌다. 이승우는 들어오자마자 번뜩이는 드리블과 슈팅으로 분위기를 바꿨다.마침내 전북이 다시 달아났다. 후반 9분 코너킥 상황에서 부천 수비를 맞고 높게 떠오른 공을 이동준이 환상적인 시저스킥으로 골망을 갈랐다.부천은 후반 16분 카즈를 빼고 김종우를 넣으며 미드필더진 강화했다. 전북에게 추가골 기회가 있었다. 후반 19분 이승우의 왼발 감아차기 슈팅이 골키퍼 선방에 막히고 흘러나왔다. 이동준이 골문이 비어 있는 상황에서 슈팅을 시도한다는 게 헛발질이 되고 말았다.전북은 후반 29분 모따 대신 티아고를, 부천은 바사니, 윤빛가람 대신 한지호, 유승현을 투입했다. 경기력 열세에도 불구하고 부천은 저력을 발휘하며 동점을 만들었다. 후반 38분 몬타노가 페널티 박스 아크 부근에서 오른발 슈팅을 시도했고, 이 공은 송범근 골키퍼 앞에서 한 차례 바운드되며 득점으로 이어졌다.이후 전북은 골대 불운에 시달렸다. 후반 41분 김태현의 크로스에 이은 이승우가 헤더가 크로스바를 튕겨나왔다. 이후 세컨 볼 상황에서 김영빈이 머리로 밀어넣었지만 이승우의 위치가 오프사이드로 선언되면서 득점이 취소됐다.전북은 파상공세를 퍼부었으나 후반 추가 시간 부천에게 페널티킥을 내줬다. 츄마시가 안태현에게 파울을 범한 것이다. 후반 52분 키커로 나선 갈레고가 성공시키며 승부의 마침표를 찍었다.전북과 부천의 1라운드 맞대결은 전북에게 큰 무게감이 쏠렸다. 전북은 지난 시즌 리그와 코리아컵을 제패하며 2관왕에 오르며, 명실상부한 최고의 팀이다.전북은 올 겨울 큰 변화를 겪었다. 지난 시즌 팀을 정상으로 이끈 거스 포옛 감독이 전북을 떠났으며, 박진섭(저장FC)과 홍정호(수원 삼성), 전진우(옥스포드 유나이티드), 송민규(FC서울) 등 우승 주역들이 대거 다른 팀으로 이적했다.지난해까지 김천 상무를 이끈 정정용 감독이 새롭게 지휘봉을 잡았다. 그리고 겨울 이적 시장 기간 동안 모따, 오베르단, 김승섭, 박지수, 조위제 등을 영입하며 전력 보강에 소홀히 하지 않았다. 전북은 지난달 21일 대전과의 K리그 슈퍼컵에서 2-0으로 승리하며 역시 우승후보 1순위라는 평가를 받았다.이에 반해 부천은 지난 시즌 K리그2 3위를 기록한 뒤 플레이오프에서 성남FC, 승강 플레이오프에서는 수원FC를 제압하며 창단 첫 K리그1 승격의 꿈을 실현했다.부천은 몬타뇨, 갈레고가 재계약을 체결하며 기존 자원들을 지켜냈을 뿐만 아니라 윤빛가람, 김종우, 가브리엘을 영입하며 올 시즌 돌풍을 예고했다.이날 전주월드컵경기장에는 2만681명의 많은 관중이 찾았다. 과거 K리그2 시절 전북과의 FA컵에서 승부차기 포함, 2연승을 기록 중이었던 부천은 1부로 승격한 첫 경기에서 전북을 제압하며 전북 킬러의 면모를 발휘했다.부천에서 6시즌째 지휘봉을 잡고 있는 이영민 감독은 선수비 후역습으로 전북의 넓은 수비 공간을 효과적으로 공략해 대어를 낚았다.이영민 감독은 경기 후 인터뷰에서 "어제 저녁부터 경기를 준비하면서 우리 팀의 겨울 준비가 다소 미흡하지 않았나 싶다는 생각이 들었다. 경기 내용만 본다면 만족할 상황은 아니었다"고 냉정하게 평가했지만 "선수들이 끝까지 열심히 뛰어준 덕분에 이길 수 있었다. 선수들에게 고맙다는 생각을 정말 많이 했다"고 소감을 발혔다.이어 이영민 감독은 "우리보다 약한 팀은 없다는 마음으로 철저히 준비해야겠지만 선수들이 자신감을 찾았다는 점에서 큰 효과가 있을 것"이라고 덧붙였다.