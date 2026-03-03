'군대 드라마'가 여성 시청자 사로잡은 비결은?

▲
<태양의 후예>에서는 군인들을 굉장히 멋있게 표현했지만 현실에서 저런 군인은 결코 흔치 않다.KBS 화면 캡처
현존하는 최고의 스타작가 중 한 명인 김은숙 작가는 <파리의 연인>을 시작으로 <프라하의 연인><연인><온에어><시티홀><시크릿 가든><신사의 품격><상속자들>까지 무려 9편 연속 SBS와 호흡을 맞췄다. 하지만 SBS는 약 130억 원의 제작비가 들어간 김은숙 작가 신작의 성공에 대한 확신이 없었고 결국 <태양의 후예>는 처음으로 SBS가 아닌 KBS에서 편성됐는데 이를 통해 KBS와 SBS의 명암이 크게 엇갈렸다.
2016년 2월 KBS 수목드라마로 편성된 <태양의 후예>는 14.3%의 시청률로 시작해 3회에 시청률 20%를 돌파했고 9회에서는 시청률 30%를 찍었다가 최종회 시청률 38.8%로 막을 내렸다. 동 시간대에 방송된 <돌아와요 아저씨> <굿바이 미스터블랙>에 압승을 거둔 <태양의 후예>는 2010년대 이후에 방송된 평일 드라마 중 <제빵왕 김탁구><해를 품은 달><자이언트>에 이어 시청률 4위를 기록했다.
2005년 <프라하의 연인>부터 2013년 <상속자들>까지 7편 연속 단독 집필을 했던 김은숙 작가는 <태양의 후예>를 김원석(유명PD와 동명이인) 작가와 공동 집필했다(애초에 <태양의 후예> 원작이 김원석 작가가 대한민국 스토리 공모 대전에서 우수상을 받았던 <국경 없는 의사회>다). 김원석 작가는 <태양의 후예>에서 군대, 재난, 액션 장면을 주로 집필했고 김은숙 작가는 멜로 장면을 전담해 드라마를 완성했다.
<태양의 후예>에서는 유시진(송중기 분)과 강모연(송혜교 분)을 비롯한 특전사 태백부대 모우루중대와 혜성병원 의료 봉사단이 파견 및 봉사를 떠난 '우르크'라는 가상의 국가가 등장한다. <태양의 후예> 제작진은 태백산과 강원도 정선군, 경기도 파주시에 세트장을 지어 발칸반도 끝에 위치한 가상의 나라를 만들어 촬영했다. 한국의 구름 낀 하늘은 CG작업을 통해 그리스풍의 맑은 하늘로 바꿨다.
흔히 드라마에서는 주제곡이나 엔딩곡 또는 주요 장면에 삽입되는 노래 1, 2곡이 집중적으로 사랑 받는 경우가 많은데 <태양의 후예>는 OST 전체가 많은 사랑을 받았다. 실제로 M 음원 사이트의 2016년 연간 차트에는 다비치의 <이 사랑>이 5위, 거미의 <유 아 마이 에브리씽 You Are My Everything>이 8위, 윤미래의 <올웨이즈 Always>가 19위, 케이월의 <말해! 뭐해?>가 26위, 첸, 펀치의 <에브리타임 Everytime>이 27위에 오르며 상위권을 독차지했다.
