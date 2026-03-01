581일 만의 경인더비, '송민규, 정치인' 이적생 활약 빛나

▲
인천 유나이티드 정치인(왼쪽 23번)이 날카로운 얼리 크로스로 페널티킥을 얻어내는 순간심재철
인천 유나이티드는 그나마 교체 멤버 정치인의 과감한 왼쪽 측면 돌파로 몇 차례 득점 기회를 만들었다. 88분에 정치인의 날카로운 얼리 크로스로 페널티킥을 얻어낸 순간이 가장 돋보인 것이다. 골문 바로 앞에서 FC 서울 센터백 박성훈이 정치인의 얼리 크로스를 받은 인천 유나이티드 교체 멤버 박호민을 걸어 넘어뜨린 것이다.
여기서 인천 유나이티드 간판 골잡이 스테판 무고사는 빠른 템포의 오른발 페널티킥 골(90+1분 37초)을 성공시켰다. 지난 해 9월 28일 목동운동장에서 무고사의 페널티킥을 당시 서울 E랜드 FC 구성윤 골키퍼가 기막히게 막아냈지만 이번에는 무고사가 더 강력한 오른발 슛을 구성윤 골키퍼 옆으로 때려넣은 것이다.
그리고 후반 추가 시간이 11분이나 이어졌지만 인천 유나이티드의 막판 공격은 끝내 동점 순간을 만들어내지 못했다. 이렇게 FC 서울이 경인 더비 최근 4게임 연속 3승 1무(5득점 2실점)로 우위를 지킨 것이다.
이렇게 기분 좋게 3월을 맞이한 FC 서울은 오는 4일(수) 오후 7시 서울월드컵경기장에서 비셀 고베(일본)와의 2025-26 AFC(아시아축구연맹) 챔피언스리그 엘리트 홈 게임을 치르며, 인천 유나이티드 FC는 7일(토) 오후 4시 30분 광주 FC와의 어웨이 게임을 위해 광주 월드컵경기장으로 찾아간다.
2026 K리그1 결과
(2월 28일 오후 2시, 인천 축구전용경기장)
★ 인천 유나이티드 FC 1-2 FC 서울
[골, 도움 기록 : 스테판 무고사(90+1분 37초,PK) / 송민규
(46분 33초), 조영욱
(60분 52초,도움-안데르손)]
◇ 인천 유나이티드 FC
선수들(4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 박승호(63분↔이청용), 무고사
MF : 오후성(73분↔정치인), 서재민, 이케르(63분↔이명주), 제르소(85분↔박호민)
DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순(85분↔여승원)
GK : 김동헌
◇ FC 서울
선수들(4-4-2 감독 : 김기동)
FW : 안데르손(90+6분↔이한도), 클리말라(46분↔후이즈)
MF : 송민규(73분↔정승원), 바베츠, 손정범(46분↔이승모), 조영욱(82분↔황도윤)
DF : 김진수, 로스, 박성훈, 최준
GK : 구성윤
- 퇴장 : 바베츠(78분,경고 누적)