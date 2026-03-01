581일 만의 경인더비, '송민규, 정치인' 이적생 활약 빛나

심재철

25분, FC 서울 송민규가 인천 유나이티드 수비수 사이로 절묘한 오른발 감아차기 슛을 날리는 순간K리그1 우승 팀 전북 현대를 떠나 FC 서울 유니폼으로 갈아입은 송민규가 멋진 첫 골을 넣으며 귀중한 승리 발판을 놓았고, K리그2로 강등된 대구 FC를 떠나 인천 유나이티드 FC 유니폼으로 갈아입은 정치인이 후반 교체 멤버로 들어와 페널티킥을 이끌어내는 측면 크로스 실력을 뽐냈다. K리그1 첫 라운드는 역시 새로운 멤버들이 주목받는 무대였다.김기동 감독이 이끌고 있는 FC 서울이 2월 28일(토) 오후 2시 인천 축구전용경기장에서 벌어진 2026 K리그1 인천 유나이티드 FC와의 어웨이 게임을 2-1로 짜릿하게 이기고 581일 만에 다시 이루어진 경인 더비 승리의 감격을 누렸다.2024년 7월 27일 이후 오랜만에 다시 만난 인천 유나이티드와 FC 서울은 멋진 카드 섹션(인천 유나이티드 파랑 검정, FC 서울 검정 빨강)을 준비한 1만 8108명 대관중 앞에서 박진감 넘치는 축구 잔치를 펼쳤는데, 어웨이 팀 FC 서울이 더 강한 압박 축구로 홈 팀 인천 유나이티드를 여러 차례 흔들어 놓았다.슛 기록(인천 유나이티드 8-11 FC 서울)과 유효 슛 기록(인천 유나이티드 2-7 FC 서울)만으로도 FC 서울이 더 공격적으로 게임을 운영했다고 평가할 수 있다. 홈 팀 인천 유나이티드도 'DF 후안 이비자, MF 이케르 운다바레나, 오후성, 서재민, 정치인, 이청용' 등 새로운 멤버들을 선발과 교체 선수로 내세웠지만 어웨이 팀 FC 서울도 'GK 구성윤, DF 로스, MF 손정범, 바베츠, 송민규 FW 후이즈, 클리말라' 등 새로운 멤버들을 더 폭넓게 활용한 것이다.이 중에서 특히 FC 서울의 송민규가 가장 눈에 띄는 활약을 펼쳤다. 전반 25분 절묘한 오른발 감아차기 슛으로 자신의 공격 위력을 알리기 시작한 송민규는 후반 시작 후 얼마 지나지 않아 미드필더 바베츠가 만들어준 결정적인 득점 기회에서 놀라울 정도로 침착한 오른발 칩슛으로 귀중한 첫 골(46분 33초)을 뽑아낸 것이다. 인천 유나이티드 센터백 김건희가 반 박자 빠르게 공에 접근했지만 어설프게 걷어내려는 시도가 송민규의 발끝에 걸린 것이었다.이렇게 후반 기세를 휘어잡은 FC 서울은 또 하나의 역습 기회에서 조영욱의 슈퍼 발리골로 승리 발판을 더욱 단단하게 만들었다. 후방에서 만든 이승모의 역습 오픈 패스부터 인천 유나이티드의 수비 구멍을 기막히게 파고든 것이다. '이승모-조영욱-안데르손-조영욱'으로 이어진 패스 줄기와 정확도가 완벽에 가까웠고 안데르손의 절묘한 어시스트를 가슴으로 받은 조영욱은 아무나 흉내내기 어려운 오른발 슈퍼 발리 골(60분 52초)을 인천 유나이티드 골문 오른쪽 구석에 정확하게 꽂아넣었다.이에 발등에 불이 떨어진 인천 유나이티드는 이명주와 이청용 두 베테랑 미드필더를 63분에 함께 들여보내고 10분 뒤에 오후성 대신 정치인까지 들여보냈지만 FC 서울의 강력한 압박 수비를 좀처럼 벗겨내지 못했다. 78분에 FC 서울 미드필더 바베츠가 경고 누적으로 퇴장당했지만 인천 유나이티드 미드필더들은 게임 흐름을 뒤집어내지 못하는 한계를 드러냈다.