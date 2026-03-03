상실의 아픔을 잠시라도 덜어낼 수 있을까?

*영화의 스포일러가 포함되어 있습니다.
아픔에 민감한 편이다. 솔직하게 말하자면 아픔을 한 발 앞서서 상상하는 탓에, 그 두려움을 견딜 수 없어서 아픈 상황을 반복적으로 시뮬레이션하면서 둔감하게 만들고자 한다. 그래야 막상 아픔이 들이닥쳤을 때 덜 아플 것만 같아서다.
요즘 아픔의 주된 테마는 이별이다. 나의 부모가 십수년 후에 세상을 떠날 거라는 상실감, 벌써 6살이 된 고양이 보리도 언젠가 곁을 떠날 거라는 불가피한 슬픔. 얼마 전에 인스타그램은 켜자마자 피할 수도 없게 추천영상으로 9살 고양이가 고양이별로 떠났다는 영상을 띄워버렸다. 몇 년 전에 강박적으로 사람과 동물의 임종 영상을 찾아봤던 게 다행이었을까. 상실감은 아무리 예습해도 받아들이기 쉽지 않다.
영화 <햄넷>을 보면서 얼마 전에 느낀 불안감이 다시 엄습했던 건, 영화 속 아녜스와 가족들이 키우던 매가 숨을 거두자 숲에 묻는 씬을 보고 나서부터였다. 자신의 곁을 지켰던 동물을 보내주는 장면은 아녜스가 유년시절 어머니를 떠나보내고 비통했던 플래시백과 순식간에 연결된 느낌이었다. 그러면서 생각했다. 이 영화는 삶에서 피할 수 없는 모든 상실을 담아보고자 한다는 걸.