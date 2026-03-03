상실의 아픔을 잠시라도 덜어낼 수 있을까?

▲영화 <햄넷> 스틸. 유니버셜 픽처스

예술은 어떻게 아픔을 덜어내는가



상실은 예고 없이 찾아온다. 누군가는 그것을 자신의 탓이라 여겨 죄책감에 몸서리치고, 누군가는 그 고통을 소리내어 표현하는게 서툴러서 홀로 괴로워한다. <햄넷>은 '햄릿'이 한 인간의 괴로움에서 태어났다고 말한다.



영화는 수 세기가 지나도 여전히 사랑받는 '햄릿'을 위대한 예술가 셰익스피어의 작품으로 보지 않고, 자식을 잃은 아버지의 죄책감과 그리움으로 쓰여진 아주 사적인 자기성찰과 위로라고 상상한다. 이런 상상은 역설적으로 원작자를 향한 존경과 함께,예술은 상실로 좌절한 이들을 위로하며, 그들의 곁을 떠난 사람들을 작가가 쓴 비극의 세계에 영원히 존재하게 함으로서 슬픔을 덜어낼 수 있다고 믿게 만든다.



영화에서 보여주는 상실의 순간들이 앞으로 내가 겪어야 할 이별과 포개어질 떄마다 눈앞이 흐려졌다. 사실, 아픔을 미리 예습한다 하여도 정말 아픔을 덜어낼 수는 없을 것이다. 하지만 예술은 불가피한 상실의 고통을 조금은 덜어낼 수 있는 공간을 마련해준다. 아름다움만을 탐구하는 예술에 관심이 없었던 이유를 다시금 깨닫는다. 나에게 예술은 반짝이는 장신구나 고고한 궁전이 아니라, 인간이 슬픔을 견딜 수 있게 애써 마련한 감정의 수목장에 가까워서다.



<햄넷>은 상실의 슬픔을 모두 품는 숲을 자처한다. 그 가늠할 수 없는 위로의 크기에 안심하여 어두운 공간에서 소리죽여 울었다. 그렇게 예술은 훗날 맞닥뜨려야 할 이별에 마냥 슬퍼하지만은 않게, 잠시 아픔을 덜어낸다. 그것이 예술이라는 도구가 인간의 슬픔을 이겨내기 위해 발명된 이유다.



추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기