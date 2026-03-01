'좌측 윙백 변신' 옌스 카스트로프, 공수 양면으로 맹활약... 팀은 8G 만에 승리

좌측 윙백으로 변신한 카스트로프가 인상적인 활약을 선보였다.오이겐 폴란스키 감독이 이끄는 묀헨글라트바흐는 2월 28일 오후 11시 30분(한국시간) 슈타디온 임 보루시아 파르크에서 열린 '2025-26시즌 독일 분데스리가' 24라운드서 슈테판 바움가르트 감독의 우니온 베를린에 1-0 승리를 챙겼다. 이로써 묀헨글라트바흐는 6승 7무 11패 승점 25점 12위에, 베를린은 7승 7무 10패 승점 28점 10위에 자리했다.승리가 필요했던 양 팀이었다. 가장 먼저 홈에서 경기를 치렀던 묀헨글라트바흐는 이번 시즌 개막 후 고전을 면치 못하며 강등권과 격차를 벌리지 못하고 있다. 23라운드까지 단 5승에 그치며 흔들리고 있었고, 승강 플레이오프를 치르는 순위에 자리하고 있는 볼프스부르크와 차이는 단 2점 차에 불과했다.리그 종료가 단 10경기밖에 남지 않은 시점, 묀헨글라트바흐는 최악의 상황을 피하려면 최대한 승점을 쌓아야만 했다. 원정을 떠나온 베를린 역시 승리가 절실했다. 시작 전 10위에 자리하고 있었던 베를린은 승점 3점이면, 8위까지 올라갈 수 있었다. 지난 시즌 강등권에서 허덕였던 이들은 단숨에 유럽 대항전까지 올라갈 수 있는 위치까지 설 수 있던 것.그렇게 시작된 경기서 이들은 치열하게 맞붙었고, 전반적인 흐름은 묀헨글라트바흐가 주도했다. 전반에만 무려 10번의 슈팅과 4개의 유효 슈팅을 몰아치며 분위기를 형성했고, 후반 20분에는 케빈 딕스가 선제골을 만들었으나 VAR 끝에 오프사이드로 취소됐다. 하지만, 계속해서 몰아붙였고, 결국 이들은 종료 직전 황금 같은 기회를 얻어냈다.후반 47분 페널티 박스 안에서 베를린의 두키가 후고 볼린에 파울을 범했고, 주심은 VAR을 거친 후 페널티킥을 선언했다. 이후 키커로 나선 케빈 딕스가 깔끔하게 성공시키면서 활짝 웃었다. 선제 득점 후 결정적 장면은 나오지 않았고, 경기는 그대로 종료됐다.승점 3점을 획득하며 강등권과 격차를 벌린 묀헨글라트바흐. 이번 경기서 인상적인 활약상을 보인 선수는 득점을 기록한 케빈 딕스가 아닌 측면에서 왕성한 활동량을 선보인 옌스 카스트로프다. 2003년생인 그는 한국인 어머니와 독일인 아버지 사이에서 태어난 혼혈 선수로 독일 무대에서 성장한 자원이다.2021년 7월 독일 명문 쾰른에 입단하며 본격적으로 프로 생활을 시작한 가운데 지난 시즌 뉘른베르크에서 기량이 만개한 모습이다. 팀 주전 공격형 미드필더로 활약하면서 핵심 전력으로 활용됐고, 공식전 25경기에 나서 3골 3도움으로 펄펄 날았다.세부 기록도 상당히 인상적이었다. 축구 통계전문매체인 <풋몹>에 의하면 지난 시즌 카스트로프는 90분당 드리블 성공 1.76회, 드리블 성공 52%, 태클 성공 2.3회, 볼 경합 성공 5.87회 가로채기 1.08개로 압도적인 실력을 선보였다. 이 활약을 바탕으로 카스트로프는 이미 지난 2월, 분데스리가 전통 명가 묀헨글라트바흐로 이적을 빠르게 확정하는 데 성공했다.묀헨글라트바흐 입성 후에도 카스트로프는 순조로운 성장 곡선을 선보이고 있다. 시즌 개막 직후인 9월에는 인상적인 활약상으로 이달의 선수상을 받았고, 감독 교체(세오아네→폴란스키)라는 변수에도 불구하고 주전으로 활용되고 있다. 중원 전 지역은 물론, 최근에는 우측 윙백으로 나서며 존재감을 뽐낸 그는 이번 경기서 좌측 윙백으로 선발 출격을 명받았다.3-4-2-1의 좌측 윙백으로 나선 카스트로프는 어색할 법도 했지만, 빠르게 경기장에 녹아들었다. 수비 시에는 좁혀서며 베를린 공격을 막아냈으며 공격 전개 시에는 측면 하프 스페이스를 공략하는 모습을 보여줬다. 전반에는 다소 아쉬운 모습을 보여줬으나 후반에는 180도 다른 장면을 연출하며 펄펄 날았다.후반 10분에는 좌측면에서 드리블을 통해 막힌 혈을 뚫어냈고, 이에 더해 후반 14분에는 측면에서 접고 들어와 유효 슈팅을 날리며 위협적인 장면을 만들었다. 특히 후반 19분에는 아쉽게 오프사이드로 취소됐던 케빈 딕스의 골에 기점 패스를 넣으면서 존재감을 발휘하는 데 성공했다.또 후반 30분에는 교체 투입되어 위협적인 움직임을 자랑하던 크랄을 완벽하게 봉쇄했고, 이에 멈추지 않고 후반 종료 직전에는 끝까지 집중력을 발휘하면서 수비에 성공하는 모습을 보여줬다. 풀타임으로 경기장을 누빈 카스트로프는 패스 성공률 80%·수비적 행동 6회·드리블 성공 1회·볼 회수 9회·태클 성공 2회·지상 볼 경합 성공 6회로 펄펄 날았다.좌측 윙백 자리까지 어색함 없이 인상적인 활약상을 누빈 카스트로프. 이는 월드컵을 준비하는 대표팀에도 상당히 큰 호재다. 3선은 물론, 좌·우측 수비까지 담당할 수 있으며 필요시에는 공격형 미드필더 자리까지 유연하게 소화할 수 있다. 변수가 많은 본선 무대에서 경쟁력을 높이기 위해서 이런 자원이 팀에 자리하고 있는 부분은 상당히 큰 힘이 될 수 있다.한편, 묀헨글라트바흐는 오는 7일 바이에른 뮌헨과 리그 25라운드 일전을 치르게 된다.