공무원 사회의 한계 뛰어넘는 정열의 춤사위

아쉬운 점이라면, 위 3명의 여성 캐릭터가 돋보이는 만큼 반비례하는 나머지 배우들의 도구화다. 보고 있으면 눈에 두드러질 만큼 대부분의 출연 배우가 시작과 끝에서 고정된 역할과 성격에 머문다. 변화가 쉽지 않은 공무원 사회 현실 반영이라면 반영이랄까? 메인 악역이라 할 구청장과 총무과장은 물론, 악인이라기엔 애매해도 평범한 월급 도둑 노릇의 대다수 구청 공무원은 개선도 회심도 딱히 엿보일 게 없다. 독립영화판에서 검증된 몇몇 연기자가 평범한 '개그캐'로 그치거나, 주요 여성 배역에 집중된 조명 덕분에 남성 배역 절대다수가 개성도 없을뿐더러 부정적으로 그려지는 것도 그다지 개연성과 연결되진 않아 보인다.



주요 사건과 상황들은 자연스럽게 현실을 반영하게 만든다. 공감하기엔 장벽이 낮지만, 반대로 감정을 제대로 이입하기엔 농도가 옅은 편이다. 공직 사회의 부정적 관행이 살짝 공분을 불러오긴 하지만, 통쾌한 해결책이나 갈등의 해소보다는 전지적 존재에 의한 예외적 기회에 가까운 방책에 그친다. 영화가 끝나고 나서도 화면 속 구청은 예전과 변할 것 없이 연공서열과 연줄 위주로 돌아갈 테다. 그래서 뒷맛이 썩 개운하거나 후련하진 않다. 외려 현실고증이 뛰어난 셈이긴 한데 영화가 코미디 정조를 시종일관 유지하기에 부조화에 가까운 셈.



염혜란과 최성은, 두 배우는 인상적인 호흡을 선보인다. 이 영화의 필살기인 플라멩코 춤과 공무 수행의 교차, 그 분기점마다 화면 가득 잡히는 국희와 연경의 눈동자 실핏줄까지 드러나는 표정의 미세한 떨림, 관객의 시선과 맞닿은 시선과 눈빛이 제법 근사하다. 풍자의 예리함이 꽁꽁 얼어붙은 관객 가슴 속 동토를 뚫기엔 역부족이고, 대개 이미 익숙한 소재의 반복이긴 해도 특별히 부족하거나 치명적 구멍도 없는 안전하고 무난한 작업이다.



<매드 댄스 오피스> 스틸주인공은 곤경에 빠진다. 딱히 국희가 잘못한 건 없다. 게으름 부리거나 능력이 부족한 게 아니다. 오히려 자신을 갈아 넣으며 열심히 노력한 게 죄다. 오랜 고생의 보답으로 마땅히 그녀에게 주어져야 할 공적 보상과 사적 보람은 동시에 날아갔다. 수고한 사람보다 기회주의적인 경쟁자가 출세하고 홀몸으로 번듯하게 키운 자식은 뭐가 그리 불만인지 집을 나가서 연락도 중단된 상태다. 이쯤이면 대체 50 평생 뭐하러 살았나 후회막급일 뿐이다.그렇다고 맡은 일을 내버릴 국희가 아니다. 불면의 밤을 보내면서도 내색하지 않고 휴가란 없이 야근을 밥 먹듯 하며 불만족해도 주어진 업무에 분주하다. 악성 민원인에 대처하고자 숨지 않고 직접 대면하려 한다. 그러다 우여곡절 끝에 난생처음 플라멩코 학원에 발을 들인다. 그저 눈덩이처럼 공론화하기 전에 대화로 풀고자 찾아간 그곳에서 한 번도 상상하지 못한 '춤바람'이 난다. 물론 의도한 바는 아니다.국희는 요즘 온라인에서 너무나 쉽게 매도 대상인 '월급 루팡' 공무원들과 대척점에 선 존재다. 우리가 내는 세금이 한 푼도 아깝지 않을 만큼 그녀는 불철주야 '열일하는' 존재다. 그러나 극소수를 제외하면 그런 국희의 노고는 환영받는 거랑 거리가 멀다. 기획과 직원들은 죽어라 일하는 과장 덕분에 사생활 파탄 직전이고, 눈치만 살피며 누구도 능동적으로 일하길 꺼린다. 야전사령관처럼 진두지휘를 해봐야 나머진 몽땅 예비군 훈련장이 따로 없다. 주인공은 사상누각을 세워왔던 것뿐이다. 반복되는 야근은 눈에 보이지 않는 불만을 쌓고, 결국엔 화근으로 작용한다.경제적 자립과 함께 무시받지 않기 위한 사회적 지위를 위해 낮이고 밤이고 구청에 봉직하고, 나머지 시간은 엄격하게 딸 훈육에 쏟아부은 국희의 지난 삶은 여가나 자아실현이 끼어들 틈이라곤 찾을 수 없었을 게 눈에 선하다. 한때 유행하던 '저녁이 있는 삶'이란 표현은 그만큼 한국 사회에서 이런 당연한 요구가 희귀하고 수용되기 어려웠던 탓이다. 국희 역시 상상도 해보지 못했으리라. 그러나 절도 있는 동작과 자유분방한 춤사위가 어우러진 플라멩코의 매력은 사방에서 벽이 조여오듯 곤경에 처한 주인공에게 해방의 춤이 되어준다.물론 국희에겐 전혀 예상하지 못한 변수다. 그러나 우연으로 가장한 필연적 운명처럼 플라멩코 교습은 그녀에게 돌파구가 되어준다. 알고 보니 '일석삼조'가 따로 없다(영화를 본다면 이게 어떤 뜻인지 퍼즐이 풀릴 테다). 그러나 스스로 옴짝달싹할 수 없게 된 지경에 더 움츠러든 몸과 마음이 개방될 때 피로와는 다른 감각이 개방될 수 있다. 레저와 취미생활의 긍정적 효용이 제대로 구현되는 순간이다. 어찌 보면 당연한 선택지인데 말이다.얼굴이 익숙한 많은 연기자가 <매드 댄스 오피스> 화면을 채우지만, 카메라의 초점은 3명의 여성에게 집중한다. 우선 주인공 국희다. 중년에 접어든 성실한 직장여성이자 헌신적인 엄마다. 다음은 직장 후배 연경, 자신감이나 패기라곤 찾기 힘든 전형적인 'Z세대' 직장인이다. 늘 힘들어하고 책임지지 못한다. 그리고 국희의 딸 해리, 엄마 말 고분고분 잘 듣는 착한 딸로만 알았는데 알고 보니 엄마랑 불구대천 원수나 다를 바 없다. 폭탄선언과 함께 가출해 전화 한 통 걸 수 없는 해리와의 관계 단절에 애가 타는 주인공이다.연경은 그런 국희에게 해리의 대체재로 공무와 상실감 양쪽을 모두 채워준다. 여전히 기성세대 일부에선 나약하고 문제 있는 면모로 파악하는 정서적 상처를 지닌 그녀는 존경하는 상사의 상처를 안타까워하며 딸과의 소통 문제를 도우려 애쓴다. 그 과정에서 유일무이한 상담자인 동시에 갈등하는 세대 간 이해의 가교로 '델마와 루이스'처럼 관계를 심화한다. 둘은 상사와 부하를 넘어 번갈아 서로를 돕고 격려하며 이상적인 직장 동료 관계로 향한다. 그리고 더불어 변화의 발걸음을 내디딘다.해리의 등장 분량은 국희와 연경에 비교하면 약소하지만, 연경에 일정하게 겹치며 앞만 보며 달려왔던 국희에게 인생 전환점으로 중대한 의미를 띠는 캐릭터다. 아마 자녀와 소통에 어려움을 겪는 기성세대라면 국희와 해리의 짧지만 격한 대립은 남의 일이 아닌 감정이입 대상이 될 법하다. 이미 다수 영화와 드라마로 갈고 닦은 염혜란 & 최성은 배우와 합을 맞춘 아이돌 출신 연기자 아린의 배역 소화력이 돋보인다. 감독이 이 3명 역학관계에 공들인 기색이 역력한 지점이다.