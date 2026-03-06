군대와 경찰도 모른척... 집 잃은 사람들은 동굴로 갔다

필름다빈

스틸컷군인들은 발전기를 비롯해 팔레스타인 사람들에게 꼭 필요한 물건들을 압수해 가져간다. 저항하다 총에 맞은 아들을 두고 통곡하는 어머니가 말한다. "그들은 가라 하는데 갈 데가 없다"고. 영화의 제목이기도 한 '노 어더 랜드 No other land'가 이로부터 비롯됐다. 영화 속에도 나오는 바, 집을 빼앗긴 팔레스타인 사람들 중 동굴로 들어가 사는 이들이 벌써 수천에 이르렀다. 새 집을 지을 건축허가가 나오지 않는 데다 무단으로 집을 지으면 바로 와서 부수어버리니 차라리 동굴로 들어가 살기로 한 것이다.그 자체로 국제법상 불법인 서안지구에 대한 이스라엘의 무단 지배가 자국법에 의해 법적 절차를 지키며 이뤄지는 광경이 당혹스럽다. 거대한 불의를 분업화하는 이 시대의 흔한 부조리가 이곳에서도 이뤄지는 것이다. 이스라엘군은 자국 법에 따라 팔레스타인 사람들을 범죄자로 대한다. 도덕적으로 거리낌 없는 애국자들의 횡포 앞에 영화를 찍는 이들은 범죄자이며 조국과 신앙의 배신자일 뿐이다.영화를 보는 내내 무력해지는 건 어찌할 수 없는 일이다. 이란과 베네수엘라에 대한 공격에서 보듯 UN조차 걸리적 거린다 여긴 미국은 평화위원회를 창설해 국제적 동의 또는 묵인의 환경을 반강제로 만들어가고 있다. 한국 또한 옵저버로 반쯤 발을 걸쳐 놓은 이 조직은 이스라엘과 팔레스타인 간 문제를 명분으로 창설되었음에도 사실상 이곳의 분쟁을 전면적으로 외면한다. 외면은 그대로 이스라엘에 대한 지지나 다름없다. 팔레스타인을 참관국 자격으로 인정하고 있고 정식가입국으로까지 검토하고 있는 유엔과 달리 중동 평화위는 그 국가성을 부정하고 있다. 영화 속에서도 등장하듯 영국과 미국 등 서방에 거의 전적으로 기대고 있는 팔레스타인과 반 이스라엘 활동가들의 입장이 얼마만큼 절망적일지는 보지 않아도 알 수 있는 바다.