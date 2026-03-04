들리지 않는 종소리, 일흔 넘은 일본 노감독의 경고

디오시네마

스틸컷공동체가 무너지고 온라인의 연결이 가속화되는 세태 뒤로 개인의 고독은 더욱 가속화되는 현상을 직격한 그다. <차임> 속에서도 공동체는 있다. 마츠오카는 매일 아내, 그리고 아들과 함께 식사를 한다. 그러나 아내가 이상행동을 해도, 아들이 전화기만 부여잡고 있어도 아무런 문제가 없는 듯 그들은 각자 따로 존재한다. 하나하나가 미쳐가도 다른 이는 알지 못한다. 서로가 가족, 또 공동체를 이루고 있는 특별한 관계란 걸 전혀 인식할 수 없다.어디 그들뿐일까. 영화 속에 등장하는 모두가 꼭 그와 같다. 사회 곳곳에서 미쳐가는 이들이 나오지만 국가의 존재는 좀처럼 보이지 않는다. 개별적 광기, 독립된 사건으로서만 문제가 다뤄지는 광경이 도리어 공포스럽다. 영화는 어떤 설명 없이 광기만을 표면화하는데, 그 집요한 무관심이 영화의 문제의식을 형식적으로 강화한다고 느껴질 정도다. 차임벨의 경고음은 이미 곳곳에서 울리고 있는데, 사람들은 그 소리를 듣지 못한 듯 오늘을 산다. 마침내 내 곁의 누가 칼을 치켜들고 저 자신을, 또 나와 내 주변을 찌를 때가 되어서야 무언가 잘못되고 있다고 말하게 될까.구로사와 기요시는 통상적인 장편영화가 아닌 채 1시간이 못 되는 중편영화를 통해 오늘의 관객에게 제 영화세계를 선보인다. 그 시도는 형식적인 면에서도 젊은 감독들의 시도보다 전격적이며 효율적이다. 제 영화세계의 연장이면서도 독립된 작품으로서의 개성 또한 간직하고 있음을 주목할 만하다. 이전 작품들보다 더 나아간 작품이라고 할 수는 없겠다. 그러나 덜어낸 요소들이 도리어 시대성을 반영하고 있다는 건 주의해 마땅한 일이다.