들리지 않는 종소리, 일흔 넘은 일본 노감독의 경고

모두가 영화의 위기를 말하는 이 시대에 일본영화계는 새로운 전기를 맞이했다. 매년 세계 유수의 영화제에서 주목받는 일본 감독을 만나는 건 이제는 놀랍지 않은 일이다. 시대적 거장인 하마구치 류스케와 고레에다 히로카즈만이 아니다. 한국 영화팬들도 주목하는 일단의 젊은 감독들, 이시이 유야, 네오 소라, 미야케 쇼 등도 독자적인 세계를 점차 깊게 빚어 간다. 탁월하다 할 만한 신예가 나오지 않은 지 근 20년이 가까워 오는 한국 영화계가 부러운 시선을 보내게 되는 것도 자연스런 일이다.
어찌할 수 없이 부러워할 밖에 없는 게 몇 가지 더 있다. 개중 하나가 전 시대의 거물, 노장들의 존재다. 1955년 생 구로사와 기요시, 1959년 생 나카시마 테츠야, 1960년 생 미이케 다카시처럼 세계적으로 인정받은 나이든 걸물들이 여전히 활발히 활동하는 일본 영화계다. 말하자면 신구조화, 일본 영화계엔 나이든 작가와 젊은 작가들이 어우러져 제 색채를 유지하며 작품을 빚고 발표하는 일이 활발히 이뤄진다.
'감독이 60세 이상이면 10% 감점'
몇 년 전 유출돼 화제가 됐던 한국 어느 금융사의 영화 투자기준 가운데 이런 항목이 있었다. 이 금융사가 투자한 작품이 줄줄이 선전하며 해당 투자기준은 곧장 여러 투자사의 방침에 적잖은 영향을 미쳤다. 감독의 많은 나이는 그 자체로 감점사유가 되는 게 현실이다. 적어도 한국 영화계에선 더 많은 나이를 더 많은 현장경험이며 누적된 사유를 기대하도록 하는 단서로써 읽지 않는다. '살아남았다는 건 강하다는 것'이란 말은 인터넷 상에나 떠도는 밈일 뿐이다. 나이 먹은 이는 늙고 낡은 감각을 가졌으리란 편견이 아무렇지 않게 퍼져나가는 광경을 나는 영화계 안에서 지난 몇 년 간 수없이 목격해왔다.