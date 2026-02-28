빅리거 8명, 역대최강 '사무라이 재팬'이 온다

"한일전은 가위바위보라도 이겨야 한다"는 농담이 있는 것처럼 종목을 막론하고 한일전은 승리를 향한 열정이 더욱 뜨거워질 수 밖에 없다. 하지만 작년 1200만 관중을 돌파하며 최고의 인기 스포츠로 군림하고 있는 야구는 한일전에서 유독 힘을 쓰지 못하고 있다. 실제로 한국은 9회 극적인 역전승을 거둔 2015년 프리미어12 준결승을 끝으로 최근 11번의 한일전에서 1무10패로 절대 열세에 머물러 있다.한국은 오는 5일 개막하는 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서도 본선1라운드에서 일본과 함께 C조에 속해 있다. 한국은 17년 만에 1라운드를 통과하기 위해 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김혜성(LA 다저스), 고우석, 저마이 존스(이상 디트로이트 타이거즈), 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스), 데인 더닝(시애틀 매리너스) 등 해외파 및 한국계 선수들을 대거 발탁했다. 일본에게도 11년 만의 설욕을 노리고 있다.하지만 현실적으로 한국이 이번 WBC에서 일본을 상대로 승리를 거두는 것은 결코 쉽지 않다. 한국이 최상의 전력을 꾸렸지만 일본 역시 대회 2연패와 4번째 우승을 위해 역대 최고의 선수들로 팀을 구성했기 때문이다. 실제로 일본 대표팀에는 빅리그에서 활약하는 선수만 8명이 포함돼 있고 나머지 선수들도 일본 프로야구를 대표하는 스타들이다. 한국은 오는 7일 세계 최강의 야구팀을 상대해야 한다는 뜻이다.지난 2월 1일 다저스의 데이브 로버츠 감독은 "오타니는 이번 WBC에서 투구를 하지 않고 타격에만 집중하기로 했다"고 밝혔다. 지난 2015년 프리미어12 에서 오타니에게 13이닝 동안 21개의 삼진을 당했던 아픈 기억이 있는 한국으로선 오타니가 마운드에 서지 않는다는 소식이 반가울 수밖에 없다. 하지만 일본 마운드에는 오타니 외에도 메이저리그와 일본 프로야구를 호령하는 뛰어난 투수들이 즐비하다.오타니,김혜성과 다저스에서 한솥밥을 먹고 있는 야마모토 요시노부는 이번 WBC에서 일본 대표팀의 에이스 꼽히는 투수다. 작년 12승8패 평균자책점2.49로 첫 올스타와 사이영상 투표 3위에 오른 야마모토는 월드시리즈에서 17.2이닝2실점으로 홀로 3승을 따내며 월드시리즈 MVP에 선정됐다. 한국에게 그나마 다행스런 부분은 야마모토가 1라운드에서 한국전이 아닌 대만전 선발이 유력하다는 점이다.야마모토가 대만전에 등판한다면 한국전 선발은 LA 에인절스에서 활약하고 있는 좌완 기쿠치 유세이가 될 확률이 높다. 2021년 시애틀에서 크리스 플렉센(두산 베어스),2022년 토론토 블루제이스에서 류현진(한화 이글스)의 팀 동료였던 기쿠치는 빅리그 7년 동안 4개 팀을 거치면서 통산 48승58패4.46을 기록했다. 빅리그에서는 다소 기복이 심하다는 평가도 있지만 한국에게는 충분히 위협적인 투수다.2017년과 2018년 2년 연속 사와무라상을 차지했고 작년 메이저리그에 진출해 볼티모어 오리올스에서 10승을 따낸 후 지난 2월 콜로라도 로키스와 계약한 스가노 도모유키 역시 2017년에 이어 두 번째 WBC에 출전한다. 2020년대 들어 전성기가 지났다는 평가를 받고 있지만 일본 무대에서 12년 동안 136승을 거둔 풍부한 경험을 갖춘 선발 자원으로 호주전 또는 한국전에서 선발 등판할 가능성이 있다.사실 일본은 이번 WBC에 사사키 로키(다저스)와 이마나가 쇼타(시카고 컵스), 센가 코다이(뉴욕 메츠), 마쓰이 유키(샌디에이고 파드리스) 등 빅리그에서 활약하는 주축 투수들이 부상으로 대거 불참한다. 이 때문에 일본 프로야구에서 활약하는 투수들이 상대적으로 많이 대표팀에 이름을 올렸는데 작년 사와무라상 수상자 이토 히로미(닛폰햄 파이터즈)를 비롯한 많은 투수들이 WBC 무대를 벼르고 있다.첫 국제 대회였던 초대 프리미어12에서 투수로 활약해 한국을 상대로 13이닝3피안타21탈삼진 무실점으로 공포를 안겨줬던 오타니는 2023년 WBC에서 투타를 겸업해 일본을 우승으로 이끌며 MVP에 선정됐다. 당시 오타니는 한국전에서 3번 지명타자로 출전했는데 첫 타석에서는 김광현(SSG 랜더스)에게 삼진을 당했지만 5회 2루타, 6회 1타점 적시타를 때려내며 멀티히트로 일본의 13-4 대승을 견인했다.최근 5년 동안 LA 에인절스와 LA 다저스에서 4번이나 MVP를 수상하며 메이저리그 최고의 선수로 우뚝 선 오타니는 이번 WBC에서 마운드에 서지 않고 타격에만 전념한다. 한국은 지난 3년 동안 빅리그에서 153홈런327타점을 기록한 괴물타자를 상대해야 한다. 류현진을 비롯해 손주영, 송승기(이상 LG 트윈스), 김영규(NC 다이노스) 등 대표팀의 좌완들이 오타니를 상대로 얼마나 효과적인 투구를 보여줄지 주목된다.일본 타선에서 가장 경계해야 할 타자가 오타니인 것은 분명하지만 일본 대표팀에 강타자가 오타니 한 명 뿐이라고 생각하면 오산이다. 오타니가 없었다면 일본 최고의 타자로 불리기에 손색이 없는 스즈키 세이야(컵스)는 2022년 메이저리그 진출 후 4년 동안 87홈런296타점278득점을 기록했고 작년에는 32홈런103타점의 좋은 성적을 올렸다. 스즈키는 이번 대회에서도 일본 대표팀의 중심타자로 활약할 예정이다.일본 프로야구 야쿠르트 스왈로즈에서 활약한 8년 동안 통산 246홈런647타점535득점을 기록한 거포 무라카미 무네타카는 작년 12월 2년3400만 달러에 시카고 화이트삭스와 계약했다. 무라카미는 작년 오른쪽 팔꿈치 수술을 받으면서 56경기 밖에 출전하지 못했지만 홈런 3위(22홈런)에 오르는 괴력을 선보였다. 무라카미는 이번 대회에서 오타니와 함께 일본을 대표하는 좌타 거포의 힘을 보여줄 예정이다.일본 무대에서 두 번의 타격왕과 함께 통산 타율 .327의 정교한 타격을 자랑한 후 2022년12월 보스턴 레드삭스와 5년9000만 달러에 계약한 요시다 마사타카는 2023년 WBC에서 2홈런13타점으로 대회 타점왕에 등극했다. 특히 한국전에서 3타수3안타1볼넷으로 5타점을 쓸어 담으며 한국에 아픈 기억을 남겼던 선수인 만큼 이번 맞대결에서는 류지현호가 요시다를 더 철저히 연구하고 공략해야 한다.